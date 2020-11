Maradona hizo que Magnetto y Clarín le paguen un contrato por adelantado y en efectivo

El periodista Augusto "Tartu" Tartúfoli contó cómo fueron las horas previas al comienzo del programa "La noche del 10", que se emitió por canal 13

En días que son de profunda tristeza pero también de recuerdos, anécdotas, imágenes e historias que tienen como protagonista al máximo ídolo popular de la Argentina parado del lado del pueblo y contra los poderosos, luego de su muerte producto de un paro cardiorrespiratorio, se conoció cómo fue nada más y nada menos que la negociación entre Diego Armando Maradona y el Grupo Clarín, con Héctor Magnetto al frente, para que el astro haga "La noche del 10".

Según reveló a través de Twitter el periodista Augusto "Tartu" Tartúfoli, "Maradona había cerrado con Canal 13 hacer un show semanal tipo RAI" y, a pesar de que "ya estaba separado de Claudia", le "confió para que le negocie el contrato".

"Finalmente, Diego firma con Adrián Suar, feliz. Pero...", comienza "Tartu" en la red social del pajarito. Y en ese punto saca a la luz los pormenores del desembarco de Maradona en la TV, para lo que contó con la ayuda de Claudia, la intermediación de Adrián Suar, y el sometimiento de Magnetto.

En ese punto, continúa:

"El viernes anterior al debut de La noche del 10, Diego le dice a Claudia que no le habían pagado el contrato. Claudia le dice que no, que en Canal 13 pagan a mes vencido contra factura. Diego le dice: 'Así no lo hago. Que me paguen antes, Claudia'".

Según el relato del periodista, eso llevó a que la ex esposa de Diego hable con el fundador, productor y presidente de Pol-ka, quien le prometió gestionar un adelanto de dinero.

El programa se emitió por canal 13 y fue un éxito

El pedido

Sin embargo, una vez que Claudia llega en una camioneta negra a la productora y "El Chueco" le pregunta de cuánto debería ser el cheque, la actual participante de Masterchef llama al "Diez" para consultarle y la respuesta es tan contundente que frena las tratativas.

"Diego, desde el celular, dice: 'Quiero toda la plata del contrato'. A Suar se le cae la lapicera de la mano y le dice: 'No, no, Diego, así no se puede'. 'Entonces no hay programa', dice Diego. Nervioso, Suar hace un llamado y obtiene el OK para firmar un cheque fabuloso para la época", cuenta Tartúfoli.

La historia sigue: "Claudia le dice a Diego que se quede tranquilo, que Suar le está haciendo el cheque por el total del contrato". Pero Maradona retruca:

"'¿Qué cheque?', dice Diego y agrega: '¿Sabés las veces que me cagaron con papelitos, Claudia?'".

Según el periodista, entonces, es que Diego pidió el pago en efectivo como condición indeclinable para hacer el show.

"Sigue siendo el viernes a la noche antes del debut de La Noche del 10. Suar le dice a Claudia: '¿De dónde voy a sacar esa montaña de plata?, los bancos están cerrados, mañana es sábado...' Claudia le dice: 'No sé, fijate, viste como es Diego. ¿No conoces a nadie que tenga?'", relata el hilo.

El descenlace

Después de esto, cuenta el texto, Suar tocó directamente arriba y llamó al directorio de Clarín para explicarle la situación. Pidió hacer una "vaquita con lo que tengan para pagarle a Maradona en cash".

Quien dio el visto bueno fue Héctor Magnetto, CEO del multimedio. Hacia el final, la anécdota de "Tartu" llega al cierre de las tratativas: Suar va a Clarín a buscar la plata y "le hacen entrega de un bolso con el cash, que era el pago del contrato"

A la hora Claudia baja, entrega la factura, agarra el bolso y firma el "ok". "Decile al Chuequito que es un divino y que el lunes la rompemos, Claudia", le dijo el ídolo popular a su ex esposa cuando terminó la negociación.

"Así, el 15 de agosto de 2005 debutó La Noche del 10", termina "Tartu" la publicación, que se viralizó.

"La noche del 10" fue un ciclo de entrevistas con varios invitados y secciones en el que Maradona, desde su rol de conductor, relataba hechos y datos personales vinculados a su carrera profesional. Entre las personalidades que pasaron por el programa estuvieron Pelé, Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Roberto Gómez Bolaños, Don Omar, Mirtha Legrand, Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Ricardo Arjona, Thalía, Paulina Rubio, Joaquín Sabina, Robbie Williams, Fidel Castro, Mike Tyson y Natalia Oreiro, entre otros.