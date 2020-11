Visa de Estados Unidos: sigue sin fecha para renovarse y se reprogramarán turnos existentes

Desde que arrancó todo esto del COVID se suspendieron la emisión de visas de Estados Unidos, sean primeras o renovaciones. Qué se puede hacer

Desde que arrancó todo esto del COVID se suspendieron la emisión de visas de Estados Unidos, sean primeras o renovaciones. Esto aclararon es algo global, no local.

Aun no tienen fecha de regreso a los trámites. Lo único que se informó es que se estiró la chance de pagar el trámite en la duración de la vigencia, indicó el bloguero sirchandler.

Esto es útil para quienes quieren clavar ahora el valor de la emisión o renovación que es de u$s160 y se puede evitar pagar el 30% y 35% con este método. "Esto lo vi cuando renové, por suerte, la visa de mi esposa e hija mayor", agregó.

Ahora el problema se da en que hay muchos vuelos a USA por semana (14 de manera directa por el momento) y se dan casos de familias que tienen algún integrante con la visa vencida. Con esos casos no se puede hacer nada.

Incluso hace meses el sistema de visas dio turnos y pusieron de manera provisoria fechas de diciembre en adelante, pero ahora que llega este mes… no se cumplirán. O sea quienes tienen turno para estas próximas semanas deberán reprogramar la cita o se caerá eso, pero que quede claro: no están haciendo citas para renovar visa, agrega sir chandler.

El cambio de gobierno en EE.UU. se suma a la pandemia a la hora de tramitar la visa

Cambio de gobierno

Además, cada vez que hay cambio de gobierno en Estados Unidos se producen demoras extras por cuestiones administrativas, por lo que quizás sea ese cambio que se viene.

Sobre la vigencia de la VISA, es permiso de entrada, no de permanencia, por lo que si se venciera por ejemplo el 2/2/2021 el turista podrían entrar hasta ese día, podrían tomar un vuelo el 1/2/21 por la noche que será válida y nadie les dirá nada. Es algo legal.

Distinto es el pasaporte que para muchos países hace falta tener 6 meses de vencimiento pero en casos como USA si tiene menos tiempo su permiso de permanencia sería hasta ese vencimiento. Los pasaportes ya se están renovando.

Visa de trabajo

Ante la incertidumbre económica que envuelve al país por estos días, los argentinos buscan emigrar buscando condiciones más favorables. Si bien muchos de ellos miran a Uruguay como primera opción, crece la cantidad de interesados en radicarse en Estados Unidos a través de una visa de inversión.

Según Demián Pack, broker inmobiliario de Dezer Platinum Realty, firma estadounidense que asesora a argentinos para su desembarco en el país del norte, existen dos tipos de permisos para el inversor y su grupo familiar:

Visa E-2: está dirigida a quien decida llevar a cabo una empresa económica en Estados Unidos. Permite vivir y trabajar legalmente en ese país en una capacidad directamente relacionada con el desembolso. Pueden permanecer en el territorio en la medida que se mantengan todos los requisitos de la visa.

Visa EB-5: posibilita solicitar la residencia a través de una inversión de capital e incluso obtener la green card para su radicación permanente. Pero tiene requisitos muchísimos más onerosos.

La Visa E-2 es de "no inmigrante", lo que no da lugar a la residencia permanente o green card. Si bien depende de cada caso en particular, es normal una duración de aproximadamente 5 años. "Se puede renovar sucesivamente, sujeto a que se mantengan las condiciones de la inversión, la cual puede realizarse tanto a través de la creación de un negocio o de nuevos desembolsos, como así también a través de la adquisición de uno ya existente", explica Pack.