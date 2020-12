¿Cómo cerrar la brecha salarial en la industria IT?: esto proponen los expertos

Acercar la tecnología a las niñas ayudaría a que puedan aspirar a los puestos dentro del sector que hoy tienen sueldos que están por encima del promedio

Mientras hablamos de la digitalización de las empresas hay algo que nos estamos pasando por alto: la industria IT todavía tiene predominancia de hombres entre sus profesionales. Aún hoy, según Chicas en Tecnología, apenas 3 de cada 10 estudiantes de carreas universitarias STEM son mujeres. Esto luego se traslada a los puestos laborales, en un sector sensible por la escasez de talento. Entonces, ¿por qué no sumar perfiles femeninos a las filas de este sector?

Según un reciente estudio de Accenture, de permitir que más mujeres lleguen a la industria ayudaría a acelerar el cierre de la brecha salarial entre los géneros, ya que los salarios de profesiones relacionadas con tecnología tienen un salario promedio que equivale al doble de otros roles. Además, empezaría a derribar los sesgos que aún siguen tan activos.

Despertar la vocación de las mujeres por carreras tecnológicas

Según explicó Alejandra Ferraro, directora ejecutiva de Recursos Humanos de Accenture para Latinoamérica, "un punto clave es incentivar la cercanía de la tecnología con las mujeres desde los primeros años de estudio, con el fin de que ese interés perdure cuando opten por una carrera. Es importante que en las escuelas haya una cultura inclusiva, ya que ese factor es de gran relevancia para impulsar que las mujeres estudien profesiones relacionadas con tecnología, ingenierías, matemáticas y carreras de ciencias exactas".

"En nuestro país tenemos que seguir trabajando en despertar vocación por las carreras en tecnología. Ya conocen los números de las universidades. Es clave despertar la curiosidad por las carreras, las salidas laborales que abre, las oportunidades de trabajo flexibles. Tenemos en las empresas un trabajo importante en ser fuente de inspiración y captación temprana de talento despertando este interés", agrega Ferraro.

Esta líder no solo pone el foco en que más mujeres se interesen por la tecnología, sino también por el esfuerzo que debe hacer la industria por retenerlas. "De las mujeres que decidieron no seguir construyendo una profesión relacionada con tecnología, el 37% dijo que lo hizo por una falta de cultura inclusiva en las compañías. Cuando se les preguntó cómo las empresas podrían atraer a más mujeres a roles relacionados con la tecnología, el 51% dijo que impulsando una cultura inclusiva y de apoyo. El punto de partida es dejar de esperar que las mujeres se adapten a las condiciones actuales".

Esta idea es apoyada por Georgina Sticco, cofundadora de Grow, quien sostiene que también "hay que trabajar en escuelas técnicas y universidades, para que no sean espacios exclusivos. Y en las compañías es importante modificar el clima laboral. Aún, al momento de proyectarse a mejores puestos, los costos para las mujeres siguen siendo mayores que a sus pares varones".

Haciéndose eco de esto, el informe de Accenture plantea 5 puntos esenciales para la presencia femenina en el sector:

• Igual licencia por paternidad/maternidad.

• Establecer métricas, para poder cumplir objetivos de diversidad, liderazgo y más.

• Impulsar mentorías o personas que al interior de la empresa promuevan la inclusión de las mujeres y su desarrollo de carrera.

• Ser creativas: las mujeres no quieren estar codificando todo el día. Por eso es fundamental desarrollar una cultura que impulse la innovación.

• Generar espacios de intercambio.

Mucho por hacer

La intensidad tecnológica es un concepto que nos permite entender el mundo de hoy. "En un futuro cualquier empresa será una firma de tecnología y, para eso, la clave está en la reconversión de la fuerza laboral. En este sentido, y para borrar la brecha de género en la industria, es esencial aprender habilidades digitales, reentrenarse y expandir la red de conocimientos", establece Silvina Uviz D’Agostino, directora de Recursos Humanos de Microsoft Argentina.

En este sentido, la firma de software ideó junto con la Fundación Eidos el Plan Azurduy, que permitió a madres jóvenes sin conocimiento de tecnología recibirse de Tester Q/A y empezar a trabajar en empresas del sector. Algo que concuerda con que más del 50% de los cargos directivos están ocupados por mujeres en Microsoft Argentina.

Más mujeres ocupando puestos en la industria, achicarían la brecha salarial

"La inclusión es una palabra fuerte, que implica democratizar la toma de decisiones, permitiendo repensar la manera en que éstas se desarrollan. Buscamos generar cambios sustanciales en cada empresa, compartiendo recomendaciones, adoptando compromisos y fijando objetivos desafiantes con el objetivo de promover espacios de reflexión e inclusión real. Solo mediante el esfuerzo colectivo podemos cambiar la industria de las tecnologías de la información", resume Mercedes Mac Pherson, Chief Talent & Diversity Officer de Globant.