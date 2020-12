Es importante que apagues tu computadora por las noches: expertos te explican las razones principales

Aunque las opiniones de los expertos nos son unánimes, tener al computadora encendida de manera permanente podría desgastar sus componentes

Las conveniencia de apagar o dejar encendida la computadora durante la noche es motivo de discusión entre los expertos. Algunos compararon su funcionamiento constante con una suerte de gimnasio tecnológico, mientras que otros argumentaron que el entrenamiento sin descanso puede ser malo para los componentes.

Cuando una computadora se enciende, el procedimiento que experimenta es similar al de los atletas, especialmente el disco duro, la tarjeta de vídeo y el CPU, que reciben cargas máximas como si tomaran una barra pesada y tuvieran que trabajar duro para levantarla. En este punto, los fallos son particularmente comunes.

Por otro lado, si la computadora no se apaga, los componentes tendrán que trabajar sin descanso y se desgastarán más rápido, esto afectaría al sistema de ventilación y al disco duro. Además, el polvo se acumula y bloquea el sistema de refrigeración.

Por las noches existe un peligro adicional. Según los expertos consultados, las subidas de tensión pueden ser dañinas para los componentes, incluso si la unidad del sistema se pone en modo de hibernación.

"La computadora debe ser apagada después de todo. De esta manera durará más tiempo y no se perderá ninguna información importante", dijo el experto Artiom Glukhov.

Otro motivo para apagar la computadora por las noches es el consumo de electricidad, ya que aunque se encuentre en modo de hibernación, el gasto de electricidad es el mismo.

Así podés proteger tu computadora

Hubo un tiempo en el que había que pagar para disfrutar de la protección de un antivirus de calidad, y no era poco. Si encontrabas algún antivirus gratis, solía tratarse de algún software demasiado básico que no servía para mucho más que hacerte sospechar de sus intenciones.

Sin embargo, las cosas ahora son diferentes, y aunque puedes pagar por algunos programas excelentes, también existen opciones de antivirus gratis con buenas características.

¿Querés evitar que delincuentes informáticos tomen el control de tu computadora, roben tus contraseñas o accedan a los datos de tu tarjeta de crédito? Elegí uno de los mejores antivirus gratis para PC y mantendrás alejados a los ciberdelincuentes, te protegerás de las amenazas virtuales y podrás navegar por internet sin sobresaltos. Microsoft ofrece gratis con Windows un antivirus que tiene muy buenos resultados, llamado Windows Defender.

Antivirus gratis: Avast Free

En términos de protección básica, Avast es uno de los mejores programas antivirus gratis disponibles. Recibió el puntaje máximo en la prueba de protección AV Test. El último paquete del antivirus gratis Avast es muy bueno.

Además de la protección habitual contra virus y malware –incluidas las capacidades anti-rootkit y anti-spyware– este antivirus gratis viene con una gran cantidad de opciones personalizables que podés alternar en la instalación, incluida la protección de tus dispositivos Android a través de Avast mobile Security & Antivirus.

La última versión del antivirus gratis Avast va más allá cuando se trata de hacerte sentir seguro al usar el programa. En la instalación, un desglose muy claro muestra exactamente cómo el antivirus gratis Avast usa tu información privada.

La compañía enfrenta posibles ataques de malware iniciando escaneos antes de que se abra un archivo desconocido, evitando que lo haga si detecta alguna señal de alarma.

El antivirus gratis es bueno para proteger tu PC mientras estás en línea, bloqueando las URL maliciosas y deteniendo descargas automáticas. El antivirus gratis también incluye un modo "No molestar", que silencia por completo alertas y ventanas emergentes mientras miras una película o disfrutas de tu videojuego favorito.

El antivirus gratis Avast recopila los datos de navegación web de sus clientes (incluidas las búsquedas de Google y las visitas a páginas de LinkedIn y sitios pornográficos) y vende esa información a través de su empresa matriz, Jumpshot.

Avast no negó que recopila y vende datos de usuarios con su antivirus gratis, pero no recolecta "información de identificación personal, incluido el nombre, la dirección de correo electrónico o los datos de contacto" y brinda a los usuarios la posibilidad de no compartir esos datos. Con el antivirus gratis te perderás algunas características exclusivas del paquete Premium, que incluyen escaneos y actualizaciones automáticas.

Quienes deseen tales actualizaciones de este antivirus gratis, deberán optar por un plan de suscripción, que es de aproximadamente 70 dólares para una PC con Windows y de 60 dólares para una Mac. Aún así, la versión de este antivirus gratis te mantendrá bien protegido.

Los antivirus gratis pueden detectar intentos de estafas conocidos como "phishing".

AVG, otro antivirus gratis

BitDefender Antivirus Free Edition se presenta en un diseño minimalista, lo cual hace que sea de bajo mantenimiento. Aunque este antivirus gratis no presenta configuraciones de ningún tipo, automáticamente escanea tu computadora en segundo plano usando la detección basada en la nube, y luego realiza un análisis más profundo si se encuentra con algún software malicioso o señales de alerta.

Su escudo de virus en tiempo real también bloquea las URL maliciosas y utiliza la detección basada en el comportamiento, protegiéndolas de posibles amenazas.

Las características más nuevas de este antivirus gratis incluyen opciones de lucha contra fraudes, las que usan filtros más avanzados para advertirte que te alejes de los sitios que –se sabe– intentarán robar tu identidad.

Además del encomiable bloqueo y eliminación de malware, este antivirus gratis liviano funciona como una excelente herramienta anti-rootkit y anti-phishing, detectando y bloqueando sitios fraudulentos a través del escaneo basado en HTTP.

Antivirus gratis: Malwarebytes

Malwarebytes ofrece algunos de los mejores y más completos programas de eliminación de virus disponibles, convirtiéndolo frecuentemente en una de las primeras fuentes recurrentes para agencias tecnológicas y grupos de soporte por igual.

Las opciones de este antivirus gratis se dividen en cuatro módulos. El anti-malware protege y elimina el malware con escaneos automáticos, mientras que el anti-ransomware ayuda a proteger los archivos de los ataques de ransomware. Anti-exploit resguarda contra cualquier vulnerabilidad descubierta en tu sistema o aplicaciones, mientras que la protección web te mantiene alejado de sitios maliciosos.

Además de sus robustas funciones, el antivirus gratis Malwarebytes utiliza la tecnología Chameleon para que la aplicación se ejecute en sistemas ya infectados que de otro modo podrían bloquear su implementación.

El antivirus gratis Malwarebytes es más una herramienta de recuperación que un escudo protector en vivo. La herramienta de escaneo encontrará lo que ya está infectado, pero no hará mucho por detenerlo.

Para eso, necesitarás la versión Premium, o alguna de las otras herramientas de esta lista. Aún así, como una capa secundaria de defensa, la versión del antivirus gratis de Malwarebytes es imprescindible.

ZoneAlarm, antivirus gratis

El antivirus gratis ZoneAlarm proporciona cortafuegos y análisis de antivirus, pero va un paso más allá al abordar dos problemas de seguridad cada vez mayores: el robo de identidad y la pérdida de datos.

El robo se previene mediante herramientas de supervisión de crédito diarias y con un "especialista en educación crediticia" para ayudarte a resolver cualquier alerta o problema.

ZoneAlarm también ofrece su propio servicio de respaldo en la nube para realizar copias de seguridad de tus datos y encriptarlos para su protección online. Si aún no contás con un servicio que te ayude a proteger tu identidad y tus datos, esta podría ser la opción que necesitas.

Los antivirus gratis son indispensables en las computadoras.

Antivirus para Mac

Si sos un usuario de Mac, probablemente te encante la elegante experiencia de escritorio y lo fácil que resulta encenderlo y, simplemente, comenzar a usarlo.

Sin embargo, puede ser un desafío encontrar protección para tu computadora, porque la mayoría de las opciones solo son compatibles con Windows. Por ello, hemos reunido una lista de mejores antivirus para Mac, y puedas proteger tu sistema operativo durante mucho tiempo.

Los usuarios de Windows han recurrido durante mucho tiempo a la opción del antivirus gratis de Malwarebytes dándole un uso de antimalware siempre activo. La versión para Mac comenzó como un antiadware solamente, pero hoy también es una herramienta completa para proteger tu equipo contra otras formas de malware.

Además, es tan efectivo en MacOS como en Windows, un hecho que es respaldado por la investigación constante del equipo sobre las amenazas actuales: la compañía identificó la primera amenaza de malware para Mac en 2017, por ejemplo.

Usar la aplicación no podría ser más fácil. Simplemente selecciona escanear y el software te alertará rápidamente sobre cualquier infección de malware específica, cuando otros programas normalmente omiten algo.

Sin embargo, al igual que la versión de Windows de este antivirus gratis, esta no es una solución de protección en tiempo real, es decir, que permanezca siempre activa, y por lo tanto, es más adecuada para realizar escaneos profundos y librarse de amenazas particularmente perniciosas de MacOS como el falso malware Adobe Zii.

Tiene la opción de bloqueos programados y proactivos, pero estas características caducan después de dos semanas en la versión de este antivirus gratis. Necesitás la versión premium para protección siempre activa, que comienza en 40 dólares por un año.