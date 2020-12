Rating: se acercan las horas definitorias en MasterChef Celebrity y Cantando 2020

En Cantando 2020 estuvieron en la pista Charlotte Caniggia y Miguel Ángel Rodríguez. Luego arrancó la sentencia, duelo y eliminación

Los ciclos principales del horario estelar de la televisión abierta porteña comenzaron los preparativos de sus instancias finales, con una repercusión despareja en el rating.

El jueves comenzó al frente Fuerza de mujer con picos de 10 puntos y una marca máxima de 12,6 casi en el final del capítulo. Bienvenidos a bordo tocó los 10,5. Luego en Cantando 2020 estuvieron en la pista Charlotte Caniggia y Miguel Ángel Rodríguez. Luego arrancó la sentencia, duelo y eliminación.

La pelea de fondo fue para MasterChef Celebrity donde los participantes tuvieron su última chance antes de la eliminación con una marca máxima de 19,9 puntos. El certamen de canto llegó a 8,9.

Rating: la competencia del mediodía y la tarde

Flor de equipo arrancó con el buen piso de 7,9 que le dejó el final de Avenida Brasil y continuó al frente de la franja con pico de 7,3 mientras que LAM tocó una marca máxima de 5,5.

A la tarde, Cortá con Lozano siguió con su apuesta a la actualidad con la cobertura de la causa judicial de la muerte de Diego Maradona entre otros temas. Por su lado, eltrece apostó al entretenimiento. Este jueves, Cortá por Lozano se impuso con un pico de 8,2 mientras que 100 argentinos dicen llegó a 6,7 puntos, y Mamushka, a 6,1.

MasterChef Celebrity: Rocío Marengo hizo trampa

En la gala del jueves de MasterChef Celebrity, Rocío Marengo fue la protagonista. En otra muestra de su estrategia, a la cual le falta sutileza a la hora de ejecutarla, la participante comenzó con ironías, después hizo trampa y finalmente tuvo una pelea con Sofía Pachano.

Con un menú basado en distintos cortes de carne, Marengo, Sofi Pachano, Leti Siciliani, Fede Bal, Claudio García y el Mono de Kapanga hicieron lo que pudieron en una noche que tuvo muy poca innovación. Tan insulso fue el resultado, que la atención de las cámaras viró hacia el enrarecido clima que había entre los participantes, y especialmente en Rocío.

A sus ironías habituales, se sumó que Marengo no cumpliera con las reglas del programa: primero decoró su plato fuera del tiempo establecido, y después aprovechó una devolución previa a Fede Bal para eliminar elementos de su presentación y así obtener un mejor resultado.

"Te voy a explicar algo, Rocío -le dijo Germán Martitegui, molesto por la obviedad- el plato que vamos a juzgar es el que vos presentaste cuando levantaste las manos. Voy a decirte algo antes de probar, este es un programa muy respetado, se da en 54 países desde hace muchos años y tiene reglas. El hecho de que hayan levantado la mano todos y vos hayas seguido poniendo cosas en tu plato es una falta de respeto a todos tus compañeros. Y el hecho de por haber escuchado una devolución en la que decíamos que estábamos cansados de que hagan salsa criolla te la empieces a comer, es romper todas las reglas, sin pensar en los demás, sin que te importemos nosotros o el programa. Nunca en cinco temporadas alguien nos faltó el respeto de esa manera. Para vos esto es un juego, pero para mí es mi trabajo, y las reglas se cumplen. Y si vos rompés las reglas te vas, en esa parte no se juega, está nuestro prestigio y el del programa en juego".

A Marengo no le gustó nada que le pusieran los puntos de esa manera, y le quedó la sangre en el ojo. No se pudo desquitar con el jurado, y se la agarró con su objetivo preferido: Sofía Pachano.

Mientras el trío de expertos le daba la devolución a la hija de Aníbal, su compañera la arengó para que se enfrentara a ellos. De vuelta en su estación, Sofi la encaró sin medias tintas: "No me gustó eso que hiciste. Si yo me voy angustiada es un problema mío. Yo no estoy mostrando otra cara Rocío, ¿qué te pasa hoy?".