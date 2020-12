Rating: ¿cuál fue el canal que perdió más audiencia por el fútbol?

En una noche donde el fútbol se llevó mucha audiencia a la TV por cable, por un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, eltrece fue el canal más perjudicado.

El inicio del horario estelar mostró al frente a Fuerza de mujer con picos de 10 puntos y una marca máxima de 12,5 hacia el final del capítulo. Bienvenidos a bordo tocó los 10,5, perjudicado por la Copa Libertadores en la TV por cable. En el Cantando 2020 estuvieron en la pista Jey Mammón, Luisa Albinoni, Claribel Medina y Cachete Sierra.

La pelea de fondo fue para la gala de MasterChef Celebrity, donde los participantes tuvieron que cocinar con la caja misteriosa con una marca máxima de 17,1. Elcertamen de canto llegó a 8,4 .

Rating: Los programas juegan la carta de la muerte de Maradona

La muerte del ex futbolista Diego Maradona y y la causa judicial abierta en relación a ese fallecimiento modificaron el mapa de la televisión abierta porteña. Varios programas de espectáculos potenciaron sus números con la cobertura de ese expediente.

La competencia del mediodía cambió desde que el lunes LAM se impuso en rating sobre Flor de equipo, y el martes lideró gran parte de la franja. Este miércoles Ángel de Brito continuó con la cobertura del caso, con Connie Ansaldi como angelita. El ciclo de Florencia Peña tuvo de invitado central al abogado de la enfermera, Rodolfo Baqué, y al médico Alfredo Cahe.

Telefe comenzó al frente con 6,8 debido al excelente piso que le dejó el anteúltimo capítulo de Avenida Brasil, mientras que eltrece estaba en 4,5. Pero a los diez minutos de aire, los dos ciclos empataron en 4,7 en una pelea muy pareja.

Luego pasó al frente LAM con un pico de 6,4 mientras que Flor de equipo se mantuvo encima de 5 puntos. A partir de las 12.30, con la cocina pasó a liderar el programa de Flor Peña hasta el final con un pico de 7 puntos.

A la tarde, Cortá con Lozano apostó a la cobertura de la causa judicial de la muerte de Maradona entre otros temas. En eltrece, la apuesta fue al entretenimiento. Este miércoles, Cortá por Lozano se impuso con un pico de 10,4 mientras que 100 argentinos dicen» llegó a 7 puntos, y Mamushka, a 7,4.

La causa judicial por la muerte de Maradona sumó al rating de varios programas.

MasterChef Celebrity: noche de victoria para Analía Franchín

Luego de las primeras semanas de MasterCheff Celebrity, quedó en claro que Vicky Xipolitakis, Rocío Marengo y Claudio García se separaban del resto de los participantes gracias a roles de destaque. Analía Franchín tiene habilidades culinarias le sobraban, pero sabía que le faltaba algo nomás.

Así fue como, a su performance siempre nerviosa, sumó una serie de adornos en el pelo cada vez más exagerados y estrambóticos, y logró su cometido. Pasó de Analía a "Analia" (gentileza itálica de Donato de Santis), y comenzó a destacarse.

En el programa del miércoles, reservado a los mejores de jornadas anteriores, Franchín lo transitó con plumas en la cabeza, al estilo de una películas norteamericana del Far West. Idea que no se sostuvo al defender el atuendo: "Vine a conquistar las medallas, vengo en plan conquistadora", dijo.

Germán Martitegui se encargó de aclararle: "Los que conquistaron fueron los españoles, no los indios". Pero la escena no terminó ahí, porque puesta a autodenominarse, Analía no pegó una: "Soy una 'cacica', en realidad una cacique" comenzó, y desarrolló una extraña línea de pensamiento: "'Cacique' es inclusive, digo: inclusivo. Así que está bien, soy una cacique".

La anécdota pasó a un segundo plano, cuando Franchín se llevó el premio mayor de la noche por un plato que estaba impecable. Feliz por ser la primera vez que se lleva un beneficio, se aseguró una semana más en el programa.