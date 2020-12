Previaje 2021 extiende sus plazos: cambios al programa que devuelve el 50% de tus gastos en vacaciones

El Ministerio de Turismo amplió los plazos para participar de esta iniciativa que busca reactivar a uno de los sectores más golpeados por la pandemia

El Gobierno extendió los plazos del programa PreViaje 2021, orientado a reactivar el sector turístico con reitegros de hasta el 50% de los gastos planeados para enero, febrero y marzo para utilizarlos en el destino elegido u otro a visitar hasta el 31 de diciembre del año próximo.

De acuerdo con la Disposición 7/2020 del Ministerio de Turismo y Deportes publicada este domingo en el Boletín Oficial, el programa finalizaba el 6 de diciembre, pero se extendió hasta el viernes 11 por el "interés suscitado en la ciudadanía luego del programa.

Luego del pago de su viaje, los interesados deben ingresar a la aplicación "Mi Argentina", crear un perfil del viaje y cargar los comprobantes de las compras, que incluyen gastos en agencias de viajes, alojamiento, empresas de transporte aéreo y terrestre, entre otros. En www.previaje.gob.ar se incluye un listado completo de empresas inscritas en la iniciativa.

Una vez que se computan los cargos, el crédito se devuelve a través de la Billetera Electrónica BNA+ por un máximo de $100.000 por las compras en agencias de viajes, alojamientos y transporte y terrestre de cabotaje. El resto de servicios (por ejemplo, gastronomía) pueden acumular una devolución de hasta $5.000.

Para conseguir el beneficio se debe llegar a un mínimo de $10.000 en una sola factura o en varias superiores a $1.000.

Más de 200 mil personas ya compraron productos turísticos para 2021 mediante el sistema PreViaje y obtuvieron la devolución del 50% en crédito para consumo en el sector, según informó el Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep).

El gasto de estas personas superó los 3.700 millones de pesos y, "en consecuencia, se generaron más de $1.850 millones para que los y las turistas utilicen durante todo 2021 en el rubro turístico".

El informe actualizado del Minturdep precisa que "cerca del 50% del consumo realizado fue en Agencias de Viajes, mientras que un 40% correspondió a diferentes tipos de alojamientos y un 9% a transporte".

Ranking de destinos

PreViaje es la mayor inversión en turismo del Estado Nacional en la historia para reactivar al sector y otorga un crédito por el 50% del total de los gastos realizados a quienes adquieran sus vacaciones para 2021 antes del final de 2020, que se podrá utilizar tanto en ese viaje como en otras durante el año próximo.

El programa involucra a alojamientos, agencias de viajes, transporte, excursiones, centros turísticos, alquiler de automóviles y equipamiento, atractivos turísticos, gastronomía, entretenimiento y ocio, productos regionales y ferias y convenciones, entre otros servicios.

En este contexto, estos son los destinos más elegidos hasta el momento:

Costa Atlántica

Bariloche

Ushuaia

Córdoba

Calafate

Mendoza

Salta

Vacaciones 2021: requisitos para poder viajar en avión

Mientras desde los organismos de turismo le piden al Gobierno nacional que coordine las acciones de las provincias para que el retorno de la actividad se pueda efectuar con los cuidados necesarios, las aerolíneas que operan en el país ya tienen bien definidos los requisitos para poder subirse a un avión.

A esto se suma que, según el destino, el pasajero debe revisar también las condiciones para ingresar a una provincia, exigencias que varían de una a la otra y que es lo que motiva el reclamo de las cámaras y entidades turísticas del país.

En todos los casos se recomienda chequear las páginas de las aerolíneas como también la de argentina.gob.ar/circular desde donde es posible obtener el permiso de circulación, una de las exigencias para poder subirse a un avión.

El primer requisito para cumplir en todos los casos es que los pasajeros deben tramitar el certificado –o permiso- de circulación que, según la aerolínea, debe tener una vigencia previa que oscila entre las 72, las 48, 24 y hasta tres horas previas antes de subirse al avión.

Las aeroliineas exigen el certificado de circulación en todos los casos para subirse a un avión

El grueso de las aerolíneas coindice en que deben presentarse los certificados de salud que indiquen no sólo que no se tiene covid-19 sino que no se ha estado en contacto con ninguna persona afectada por la enfermedad en los días previos al vuelo. Esta condición puede ser todavía más exigente según de qué aerolínea se trate, de modo que conviene chequear los requisitos de cada compañía en particular.

El uso del tapabocas es obligatorio para todos los pasajeros, sin importar de qué aerolíneas se trate, tanto al ingresar al aeropuerto como a los espacios en los que se realiza desde el check in hasta el ingreso a las salas de embarque y, lógicamente, durante el vuelo.

En su página web LATAM, por ejemplo, señala que los tapabocas permitidos son los quirúrgicos tradicionales, los N95, los artesanales fabricados de tela y pañuelos o bandanas de género. No están permitidos para ese fin las bufandas o tapabocas sobrepuestas de lana o hilo, es decir, material tejido.

Por las provincias

Aerolíneas Argentinas ya inició vuelos desde y hacia Jujuy, Mendoza, Ushuaia, Tucumán, Córdoba, Salta, Trelew, Bahía Blanca, Resistencia y Mar del Plata, y luego se irán sumando San Juan, Comodoro Rivadavia y Catamarca. Los destinos se van incorporando de manera paulatina hasta que se completen los 37 destinos de cabotaje que la compañía efectúa en el país.

Los requisitos de Aerolíneas Argentina para subir al avión en modo turista actuales son sólo para los extranjeros que lleguen a la Argentina. A ellos se les exige un PCR con 72 horas de anticipación y, una vez que pusieron pie en Ezeiza no pueden moverse más allá de los límites del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Respecto al turismo interno lo que está vigente hoy son las exigencias relativas al mes de noviembre, y la expectativa se centra en el anuncio de la salida del ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) al DISPO (distanciamiento social preventivo y obligatorio) y, con él, la apertura del turismo. Una vez realizado el anuncio oficial se presume que podrían implementarse nuevas medidas.

Todos los pasajeros deben llevar puesto su tapabocas en todas las etapas del vuelo.

No podrán viajar pasajeros que presenten sintomatología compatible con COVID-19 y/o tengan un hisopado positivo o detectable en los 10 días previos a la fecha del vuelo, condición que también exige Jestmart.

Esta compañía, por su parte, tiene implementadas en la Argentina las mismas exigencias para volar que rigen en Chile donde se encuentra su casa matriz.

El uso del tapabocas para ingresar al aeropuerto y usar durante el vuelo es tan importante como la documentación

Antes de subirse al avión, la compañía exige distancia social en el check-in del aeropuerto, con plástico separador en el counter, de tal manera que los pasajeros tengan el menor contacto posible con quien los está atendiendo.

También se les tomará la temperatura, mientras que el uso de tapabocas es obligatorio tanto para el personal como para los pasajeros.

En la empresa indicaron que durante el embarque no se realiza contacto físico de ningún tipo con los pasajeros al momento de verificar sus pasajes e identidades, habilitando que el mismo pasajero haga el escaneo de su pase de abordar. La tripulación, en tanto, sumará al barbijo guantes y lentes de seguridad, habrá alcohol en gel disponible para todos los pasajeros y se implementará un e-menú al que se accederá a través del teléfono para evitar cualquier tipo de contacto adicional.

La higiene de los aviones

Otras medidas que están tomando las aerolíneas para darle seguridad al pasajero se vinculan con la higiene de los aviones. Jetsmart, por ejemplo, informa que el sistema de aire acondicionado de los Airbus 320 permite que ingrese aire fresco por la parte superior de la cabina de pasajeros y fluye hacia el piso disminuyendo la posibilidad de propagación de cualquier virus. A esto se suman otros factores que permiten que el sistema renueve de manera completa el aire de la cabina cada tres minutos, es decir, "que los pasajeros disponen de 80 veces más aire fresco de lo que normalmente respiran", señalaron.

Después de cada vuelo la compañía decidió el tiempo entre cada uno de ellos para realizar una correcta sanitización al interior de los aviones. De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, cada noche los aviones son sometidos a una rigurosa limpieza y desinfección, para lo cual se utilizan desinfectantes aprobados por el fabricante de los aviones y que cumplen con la norma AMS (Aerospace Material

Por otra parte, y en relación a quienes no cumplan con las medidas vigentes para poder subirse a un avión, desde Aerolíneas Argentinas insistieron en señalar que Aquellos pasajeros que se presenten a su vuelo con certificado de covid positivo, documentación adulterada o intenten evadir controles sanitarios serán denunciados penalmente además de ingresar en una lista que les prohibirá el ingreso a los vuelos de la empresa durante cinco años.