Barbijo, sombrilla y cepo al dólar: en clave de pandemia, el turismo interno ya se prepara para volver a facturar

Mientras aguarda definiciones oficiales sobre vuelos, el sector ya se prepara para la reactivación: espera captar al turismo que suele viajar al exterior

Luego de que el ministro de Transporte, Mario Meoni, asegurara que se está pensando en el 1° de octubre para el retorno de los vuelos regulares, tanto nacionales como internacionales, los distintos actores de la cadena de turismo aceleraron sus procesos de apertura apoyados en la definición de protocolos pero también en tareas de mantenimiento y mejoras además de la incorporación de procesos digitales que permitan sostener a los nuevos modos de operar. El clamor del sector es reactivar.

Y el contexto, tanto sanitario como económico, ayuda a que los destinos internos sean los protagonistas del regreso de la actividad. Las dificultades logísticas y regulatorias para abandonar el país, sumadas a los problemas de acceso a divisas producto del cepo cambiario, hace que, como desde hacía muchos años no pasaba, los argentinos estén planificando en masa sus vacaciones dentro de fronteras.

La necesidad va más allá de que el Congreso termine aprobando la ley de sostenimiento y activación productiva de la actividad turística, que ya tuvo el visto bueno de la Cámara Baja en una polémica sesión. Si bien hay una coincidencia extensiva en que esta industria necesita del apoyo estatal para salir de un parate total que acumula seis meses, también las empresas deben hacer su aporte para animar a los argentinos a tomarse sus vacaciones. Y el foco estará puesto en el cuidado de la salud.

Aunque los argentinos deseamos viajar y es una de las primeras cosas que queremos hacer cuando pase la pandemia tal como lo mostró un informe de Havas, que señaló que un 54% de los argentinos concentrará sus gastos en viajes y turismo cuando esto suceda, un informe de Taquión muestra que cuatro de cada 10 no están interesados en este momento en planificar sus vacaciones. El deseo puesto en el futuro post pandemia no coincide con la necesidad actual del sector, exigido por comenzar a facturar de manera inmediata.

Los protocolos sanitarios serán fundamentales para que los turistas se animen a volver a viajar

El reporte de Taquión destacó que a pesar de la importancia del turismo en la economía, la gente no lo visualiza como un problema real y el anuncio de la temporada solo impactó al 7% de la población. ¿Qué pasa? Muchos no confían en que sea seguro, indicó el informe y otros no cuentan con los recursos actuales como para estar planificando unas vacaciones. Las reducciones de salarios en el marco de una economía limitada por el covid-19 o, directamente, la pérdida del empleo, forman parte de las razones por las que hoy cuesta que se esté pensando en el próximo descanso.

Para dar vuelta esa situación, hoteles, empresas de excursiones, de seguros de viaje, de resorts adelantan cómo se preparan para un retorno que, por lo expresado más arriba, será paulatino pero en el que tendrán que mostrar toda la seguridad posible para alentar a los argentinos a que vuelvan a convertirse en turistas.

Protocolos y desinfección a full

Tras la declaración de la pandemia "rápidamente nos enfocamos en administrar la emergencia, cerrar nos impactó. No obstante organizamos todas las áreas y preparamos los Resorts para la reapertura. Elaboramos e implementamos nuevos protocolos, realizamos tareas de mantenimiento y mejoras y estamos trabajando sobre el servicio online a nuestros socios y clientes", dijo a iProfesional Ignacio de Nicola, gerente del resort del Grupo Bahía Manzano Resorts Clubs que posee dos establecimientos en Villa La Angostura.

Por su parte, Martín Lagos Gorsky, director del barrio cerrado Chocón Medio, que cuenta con un complejo de suites hoteleras Premium, y se ubica a una hora de Neuquén Capital, señaló que mientras estuvieron cerrados se priorizó el mantenimiento general de las suites. "Se mejoró el sistema riego externo y de las terrazas, se repararon filtraciones y se realizó una limpieza completa y desinfección de cada suite".

El sur argentino se erige como uno de los destinos favoritos de los argentinos a la hora de pensar en volver a viajar

Una vez finalizadas las obras de mantenimiento, el complejo incorporará kits de prevención para el cuidado del huésped en cada una de las habitaciones. Por el momento esperan la habilitación de la actividad por parte de la provincia una vez que hagan públicos los protocolos que estarán vigentes para la actividad.

Es otro aspecto de la situación que experimenta hoy el sector. Ya no se trata o no de aprobar un protocolo sino de tener líneas claras de las dependencias respectivas para saber cómo proceder una vez que los turistas comiencen a llegar a los distintos destinos nacionales.

Para las empresas que se dedican a las excursiones la situación también es delicada. Dependen absolutamente de que lleguen turistas, de lo contrario no hay posibilidad de tener actividad. La facturación desde marzo es cero, aseguraron desde Rucán, también apostada en Villa La Angostura y la región de los lagos.

"El panorama es simple y claro: facturación cero: nos dedicamos a esto y no podemos hacer nada: ni excursiones, ni traslados, ni nada", lamentó Omar Landi, director de Rucán Turismo. Para el empresario "lo esencial para volver al ruedo no sería combatir el virus (ojalá se pudiese) sino poder convivir con él. Para ello no descubro nada: distanciamiento, barbijo, desinfectantes, alcohol y cuidar sobre todo a gente en situación de riesgo. Esto es para la vida cotidiana y lo extendemos al turismo: nueva normalidad", subrayó.

El sur es uno de los destinos preferidos por los argentinos que, aún en el contexto del covid-19, se atreven a soñar con viajar. Un informe de Despegar señaló que el sur argentino lidera las preferencias, con el 37%, seguida por el norte con un 23% de la intención de viajar una vez que ya estén habilitadas las posibilidades turísticas.

Los protocolos de limpieza y desinfección concentran la preocupación de viajeros y de los empresarios que viven del turismo. Para Dana Gips, directora de Rent2888, dedicada al alquiler de departamentos temporarios con oferta en la Ciudad de Buenos Aires, destacó que, para afrontar los gastos de estos meses,

"Por un lado, estuvimos vendiendo noches a futuro y por el otro lado, estuvimos implementando los nuevos protocolos de limpieza y desinfección para garantizar a los huéspedes las mejores condiciones y que ellos se sientan seguros. Tenemos un plan armado de barbijo, alcohol, lavandina para que nuestros departamentos estén impecables. Y un sistema de self check in y self check out que evita el contacto con los clientes", apuntó Gips.

Los consultados coincidieron en que, si hoy se anunciara la reapertura del turismo, todos están preparados para recibir a los huéspedes.

"Muy listos y preparados. Los esperamos con ansias", manifestó Gips. "Sí, esperamos cuanto antes poder reabrir y brindar servicio, somos una organización que vive pensando en brindar experiencias memorables a nuestros huéspedes y necesitamos cuanto antes poder volver a la normalidad", señaló De Nicola.

El seguro y la salud

Más allá de las expectativas, los empresarios turísticos también son conscientes de que no será una tarea sencilla hacer que la gente rápidamente comience a moverse de un lugar a otro. Igualmente, el optimismo gana producto de la confianza que tienen en las tareas realizadas en estos meses cuando la actividad estuvo –y aún sigue- paralizada.

"Chocon Medio Suites, se encuentra en un entorno privilegiado, y cada Suites cuenta con la privacidad necesaria para poder respetar el distanciamiento social preventivo. No tenemos ninguna duda que los turistas van a querer visitar Chocon Medio una vez que se autorice el turismo en la provincia de Neuquén", aseveró Lagos Gorsky.

Y destacó que, de acuerdo a una encuesta propia realizada sobre muestra local, un 81% dijo que por un tiempo no viajará al exterior mientras que un 82% señaló que, por un tiempo, las vacaciones serán cerca de su casa y un 91% aseveró que en vez de vacaciones largas optarán más por escapadas de fin de semana. Tal vez una muestra del turismo que vendrá.

Con más entusiasmo aún, Landi, de Rucán Turismo, expresó no sólo que están absolutamente preparados sino que "la gente va a viajar. Llevo 30 años trabajando en turismo receptivo y pasé muchas crisis: locales, regionales, nacionales, económicas, naturales (dos volcanes, la piedra que cayó en la ruta el año pasado), y si uno observa, no solo en Villa, en Argentina y en el mundo, siempre hay un rebote: ¡hay gente contenida con muchas ganas de viajar! Pueden dejar de hacerlo por un motivo determinado, pero cuando pueden, vuelven a viajar con muchas ganas. Entiendo que en este caso, por un tema de salud, la gente puede tener un poco de temor. Pero ya vemos: en el mundo ante la menor apertura, el público viaja, sale, se moviliza. No tengo dudas: con las aperturas volverán los viajes, claro que sí", se entusiasmó.

Uno de los aspectos que más relevancia tomó en los viajes y adquirió un grado de prioridad que, hasta ahora no gozaba, fue el de los seguros de viaje. Desde Universal Assistance debieron acompañar a los pasajeros que quedaron varados en el exterior mientras se declaraba la pandemia y se cerraron las fronteras. Por esa razón, la compañía incluyó la asistencia médica por casos de covid-19, además de ofrecer teleasistencia a través de la app.

"Somos optimistas sobre el futuro de los viajes, y estamos convencidos que nuestro servicio será más requerido y ocupará un lugar esencial cuando retorne la actividad. Será clave para lograr una reactivación del turismo correcta, que todos actuemos con responsabilidad. Sector privado y público tenemos que trabajar juntos para poder brindarles a los pasajeros la tranquilidad que necesitan para volver a viajar", subrayó Diego Barón, Latam CMO de Universal Assistance.

Entre las facilidades que también incluyó la compañía se encuentra la posibilidad de modificar las fechas de los viajes frente a posibles reprogramaciones. Como también la posibilidad de cubrir gastos por cancelación o interrupción de viajes, de hotel por convalecencia y/o cuarentena, de traslado y alojamiento de familiar y hasta por penalidad de reprogramación de vuelos.

Así es como se prepara la industria turística en la Argentina para reactivar en cuanto las autoridades lo dispongan y los protocolos sanitarios y de movimiento de personas se vayan habilitando. En el medio, la economía también deberá recomponerse para que se pueda retornar a uno de los mayores placeres que da la vida: moverse, viajar.