Medio millón de turistas sacaron Certificado Verano: protocolos, precios en la Costa y lo que hay que saber

Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, el Partido de la Costa y Monte Hermoso fueron los que más certificados "Verano" generaron este fin de semana.

Más de 530.000 argentinos completaron el certificado "Verano" y están disfrutando del fin de semana extra largo, donde se destaca el cumplimiento de los protocolos con recomendaciones sanitarias en playas, balnearios, alojamientos y establecimientos gastronómicos en los destinos del país que ya iniciaron la temporada, se informó hoy oficialmente.

Según estadísticas oficiales, destinos bonaerenses como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, el Partido de la Costa y Monte Hermoso fueron los que más certificados "Verano" generaron este fin de semana.

También hubo un intenso movimiento en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Gualeguaychú y Federación, mientras que en Córdoba se destacó la actividad turística interna (a nivel nacional estará disponible a partir del 1 de enero).

"El movimiento turístico del fin de semana largo es una gran noticia para el sector, tan golpeado por esta crisis inédita", aseguró el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Agregó que "desde el Estado Nacional brindamos las condiciones para que haya temporada, fundamental para reactivar las economías regionales. Vamos a disfrutar nuestros maravillosos destinos y a seguir cuidándonos".

Paso a paso, cómo sacar el permiso

Con la decisión política de tener temporada de verano luego del año más difícil para el sector, el Ministerio de Turismo y Deportes y la Secretaría de Innovación Pública presentaron la plataforma virtual argentina.gob.ar/verano, donde se pueden conocer los requisitos para ingresar a las provincias y completar el certificado "Verano", un registro (obligatorio en varias provincias) para que los destinos estén mejor preparados para recibir turistas.

Toda la información para el trámite de obtención del Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19 se puede encontrar en la web oficial: https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite.

La primera pregunta que aparece es sobre la documentación de la persona que quiere hacer el trámite para poder viajar por la provincia de Buenos Aires.

Esta es la primera pregunta que las personas deben responder

Paso 2

En caso de responder que sí, el formulario continuará hacia la siguiente pregunta. En este segundo paso, la persona deben indicar a dónde quiere viajar.

Segundo paso del formulario

Paso 3

A continuación, el sistema solicitará el lugar preciso al que se quiere ir. Hay dos opciones para elegir. La primera es el departamento de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás, Laprida, Pila, San Cayetano, Balcarce, Castelli, Roque Pérez o Tandil. La segunda opcioón es otro lugar de la provincia de Buenos Aires, excepto el AMBA.

Además, se preguntará el motivo por el que la persona quiere viajar hasta el destino seleccionado. En este momento se le preguntará el motivo por el que se pide el certificado y el motivo por el que se necesita un permiso especial, en caso de que esa sea la opción elegida.

La siguiente pregunta antes de completar el formulario con los datos personales

Paso 4

Cuando se llega a este momento se debe verificar que toda la información ingresada sea correcta. En caso de que así sea, se debe hacer clic en el botón verde que aparece debajo de la pantalla que dice "Completá el formulario". Allí se abrirá otra ventana con un formulario extenso donde se deben completar los datos relativos a la persona, al domicilio, al vehículo y acerca del destino.

Estos son los items que se deben completar para finalizar con el trámite:

Datos personales

Datos de contacto o domicilio personal

Datos del transporte a usar

Datos del destino

Declaración jurada de salud

Cómo cuidarse

Los protocolos habilitados son para playas públicas, balnearios, ríos y lagunas, parques temáticos y atracciones, alojamientos turísticos extra hoteleros, prestadores turísticos, agencias de viaje, enoturismo, guías de turismo, turismo aventura, turismo rural, campings y alojamientos.

Para alojamientos: no se habilitarán espacios comunes como salas de estar, salones de usos múltiples o de juegos.Los desayunos y comidas deberán suministrarse en la habitación o en la modalidad "para llevar".La climatización de los espacios comunes se deberá realizar exclusivamente con ventilación natural para garantizar la renovación del aire con ventilación cruzada.

En los balnearios: no estará permitida la realización de actividades deportivas grupales o recreativas en las que no pueda garantizarse la distancia preventiva de 2 metros entre personas.La distancia mínima entre sombrillas deberá cumplir con los dos metros de distanciamiento.Las piscinas podrán funcionar solo al aire libre y con un sistema de turnos que garantice un aforo del 30%.

En playas públicas: a las medidas generales de distanciamiento y uso de tapabocas se sumará la desinfección periódica de los sanitarios, que deberán garantizar los gobiernos municipales, así como la disponibilidad de lugares adecuados para lavado de manos con agua y jabón y alcohol al 70%.

En la playa , distanciamiento y tapapoca

Para los campings: El funcionamiento estará habilitado con un aforo del 50%, permitiendo el acampe parcela de por medio y manteniendo la distancia de dos metros entre grupos en el uso de mesas, piletas de lavado y parrillas.El uso de baños y vestuarios estará determinado por un sistema de turnos y se habilitarán los espacios de juegos y canchas deportivas.

Estos protocolo "buscan que se eviten grandes aglomeraciones de personas que implican riesgo de contagio", expuso el ministro y remarcó que además de los operadores o prestadores deben también cumplirlos los turistas, "higienizándose las manos, usando tapabocas y alcohol".

"En estas condiciones, entendemos que la temporada va a poder desarrollarse sin inconvenientes. El objetivo sanitario es poder ir aplastando la curva y evitar tener un rebrote de la enfermedad. Ante la cercanía de la vacuna, es fundamental cumplir con normativas y cuidados", aseveró.

La provincia desplegará promotores de salud en los distintos destinos "garantizando medidas de prevención, cuidando que se respeten las cuestiones esenciales para evitar propagar el virus y brindando información en la playas y demás dependencias", añadió.

Cada municipio adoptará estrategias de prevención particulares, pero para evitar aglomeraciones en las playas, se instalará señalética en los balnearios, se garantizará distancia entre carpas y sombrillas y se habilitarán duchas al aire libre.

"Por ejemplo, en el partido de La Costa, se están desarrollando mecanismos para ir monitoreando con personal municipal en tiempo real capacidad en cada balneario. Habrá una aplicación para que cada turista pueda ver el aforo en cada playa y decida a cuál ir", contó Costa y detalló que en Villa Gesell "habrá un sistema de banderas en los accesos a los balnearios que indicarán el grado de afluencia, para que la gente decida si baja o se desplaza a otro lugar".

Los turistas que tengan coronavirus "no podrán permanecer en el municipio y deberán regresar a su lugar de residencia con el objetivo de no estresar al sistema sanitario del destino vacacional y evitar brotes de contagios", señaló Costa, quien destalló que "habrá mecanismos para ayudar al regreso de las personas si no pueden hacerlo por sus medios o porque no pueden subirse a micro o tren para no contagiar".

Pero en casos de fuerza mayor "cada municipio tendrá centros de aislamiento para cumplir con los protocolos".

Precios para esta temporada en la Costa

Las vacaciones se convirtieron en uno de los derechos que más defienden los argentinos. Tanto es así, que el 46,4% planea descansar en algún destino que no sea su casa. Ahora bien, ¿estarán todos dispuestos a pagar alquileres que, en promedio, aumentaron el 35% respecto del último verano?

Según un informe de Zonaprop, el 49% de los encuestados afirma que irá de vacaciones viajará al interior del país, mientras que el 37% ya decidió alquilar una casa en un country o una quinta en GBA. Por ahora, solo el 12% espera viajar al exterior. En este escenario, la Costa Atlántica sigue siendo el destino más elegido (51,8%), seguido por el Sur (19.9%).

"Como irse al exterior es tan caro, y Uruguay cerró sus fronteras, el mercado de la interno se está moviendo muchísimo. Este, además, se vio favorecido por la iniciativa del Ministerio de Turismo de que presentó Previaje, que brinda un crédito por el 50% del total de los gastos que se hagan para las vacaciones de 2021 dentro del país", explica Sebastián Cantero, empresario referente del sector.

Mar del Plata: subas de alrededor del 35% en los alquileres.

En la Costa los alquileres mensuales aumentaron un 35%, y un 37% para quienes deciden contratar por día, según Zonaprop.

Así, por ejemplo, una casa grande en Mar del Plata implica un alquiler promedio mensual de $190.000. Esto representa un incremento de un 32% con respecto al año pasado.

Mismo porcentaje mantienen los departamentos grandes en la misma ciudad, con una cotización promedio de $160.000 mensuales. Con respecto a los departamentos más chicos, el precio promedio es de $55.000 por mes, lo que significa una suba del 35%.

En cambio, en Pinamar, alquilar por mes una casa grande puede rondar los $135.000, y una chica puede estar $65.000. Ambos casos muestran un 33% de aumento respecto de 2020. Los que más aumentaron son los departamentos chicos, que con una suba del 35% hoy cuesta $65.000 por rentarla.

Cariló es la ciudad que más aumentó, con un 40% respecto del verano pasado, y allí vacacionar un mes en una casa puede superar los 200.000 pesos.

"En este destino los precios se manejan prácticamente en dólares, y se buscan sobre todo casas, porque los hoteles hoy están pudiendo brindar un servicio muy limitado. Es así que se ven viviendas que cobran entre 1.000 y 2.000 dólares diarios", suma Cantero.

La demanda por destinos en la Costa comenzó a acelerarse en noviembre.

Más convenientes

Uno de los balnearios que tiene precios más atractivos es Ostende, donde alquilar un departamento pequeño cuesta $40.000, aunque esto implica una suba del 40%.

En esta línea también está Villa Gesell, que ofrece departamentos chicos a un promedio de 35.000 pesos por mes (un 36% por encima del verano pasado) y en Valeria del Mar se encuentran a $26.000 mensuales (suben un 35%).

En este contexto, en la Costa aún siguen vigentes los alquileres por día, pero son claramente más caros. Por ejemplo, un departamento grande está unos $4.800, y uno chico ronda los $3.200.

"Por ahora hay mucha preguntas, crecieron un 30% las reservas, pero recién ahora la gente está empezando a ver si se anima. Con los anuncios de la habilitación de las obras de teatro y los balnearios empezó a cambiar el panorama. Además, como primero se tendió a ir por las casas de los countries y barrios cerrados. Una vez ya agotado ese mercado, la gente empezó a ver más opciones", explica Horacio Ludigliani, arquitecto y desarrollador de Ludigliani Desarrollo Inmobiliario.