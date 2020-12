Explotan los pedidos de permiso para viajar a la playa: esto es lo que hay que hacer para estar habilitado

"Fue un año muy duro para el turismo, y la temporada es una oportunidad para que muchas actividades se reactiven", dijo el ministro Augusto Costa.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, dijo que en los últimos tres días se recibieron 125.000 solicitudes para poder vacacionar en destinos bonaerenses.

"El único requisito para poder viajar por la costa, las sierras, las lagunas o los ríos bonaerenses es llenar el formulario en el sitio argentina.gob.ar/verano o mediante la aplicación Cuidar, completar el destino al que uno viaja, por cuánto tiempo, dónde se queda y con quién va", expuso el funcionario a cargo del área de Turismo en declaraciones radiales.

Costa aclaró que, por el momento, la aplicación está habilitada para quienes viajen los próximos 20 días y remarcó que la semana que viene ya podrán tramitar el permiso quienes planeen vacacionar en enero.

Costa pidió responsabilidad individual en las vacaciones

En ese sentido, sostuvo que el sistema "funciona muy bien" e indicó que permitirá "garantizar que la gente viaje segura y pueda disfrutar sin mayores riesgos".

Costa pidió "responsabilidad individual", mantener la distancia, continuar con el lavado de mano y uso de tapabocas para evitar los contagios de coronavirus.

"Queremos que la gente pueda vacacionar. Fue un año muy duro para el turismo y la temporada es una oportunidad para que muchas actividades se reactiven pero, al estar en pandemia, no debemos no exponernos a situaciones perjudiciales", continuó.

Luego, precisó que el monitoreo de las personas que viajan "será permanente" para evitar aglomeraciones y recalcó que, "en la medida en que una mayor afluencia de turistas que la conveniente empiece a generar problemas, vamos a comunicarnos con los municipios".

"Se trata de establecer dentro de los municipios la promoción de buenas prácticas de distanciamiento", detalló y reiteró que se le informará a los turistas qué balnearios están por encima de la capacidad recomendada o completos, de modo tal que éstos puedan optar por otra playa.

El ministro evaluó que "se trata de evitar aglomeraciones" y subrayó que "la temporada será exitosa" si se cumplen los protocolos para las actividades relacionadas con el turismo, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Paso a paso para viajar en el verano en la provincia de Buenos Aires

Toda la información para el trámite de obtención del Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19 se puede encontrar en la web oficial: https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite.

La primera pregunta que aparece es sobre la documentación de la persona que quiere hacer el trámite para poder viajar por la provincia de Buenos Aires.

Esta es la primera pregunta que las personas deben responder

Paso 2

En caso de responder que sí, el formulario continuará hacia la siguiente pregunta. En este segundo paso, la persona deben indicar a dónde quiere viajar.

Segundo paso del formulario

Paso 3

A continuación, el sistema solicitará el lugar preciso al que se quiere ir. Hay dos opciones para elegir. La primera es el departamento de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás, Laprida, Pila, San Cayetano, Balcarce, Castelli, Roque Pérez o Tandil. La segunda opcioón es otro lugar de la provincia de Buenos Aires, excepto el AMBA.

Además, se preguntará el motivo por el que la persona quiere viajar hasta el destino seleccionado. En este momento se le preguntará el motivo por el que se pide el certificado y el motivo por el que se necesita un permiso especial, en caso de que esa sea la opción elegida.

La siguiente pregunta antes de completar el formulario con los datos personales

Paso 4

Cuando se llega a este momento se debe verificar que toda la información ingresada sea correcta. En caso de que así sea, se debe hacer clic en el botón verde que aparece debajo de la pantalla que dice "Completá el formulario". Allí se abrirá otra ventana con un formulario extenso donde se deben completar los datos relativos a la persona, al domicilio, al vehículo y acerca del destino.

Estos son los items que se deben completar para finalizar con el trámite:

Datos personales

Datos de contacto o domicilio personal

Datos del transporte a usar

Datos del destino

Declaración jurada de salud

Cómo cuidarse

Los protocolos habilitados son para playas públicas, balnearios, ríos y lagunas, parques temáticos y atracciones, alojamientos turísticos extra hoteleros, prestadores turísticos, agencias de viaje, enoturismo, guías de turismo, turismo aventura, turismo rural, campings y alojamientos.

Para alojamientos: no se habilitarán espacios comunes como salas de estar, salones de usos múltiples o de juegos.Los desayunos y comidas deberán suministrarse en la habitación o en la modalidad "para llevar".La climatización de los espacios comunes se deberá realizar exclusivamente con ventilación natural para garantizar la renovación del aire con ventilación cruzada.

En los balnearios: no estará permitida la realización de actividades deportivas grupales o recreativas en las que no pueda garantizarse la distancia preventiva de 2 metros entre personas.La distancia mínima entre sombrillas deberá cumplir con los dos metros de distanciamiento.Las piscinas podrán funcionar solo al aire libre y con un sistema de turnos que garantice un aforo del 30%.

En playas públicas: a las medidas generales de distanciamiento y uso de tapabocas se sumará la desinfección periódica de los sanitarios, que deberán garantizar los gobiernos municipales, así como la disponibilidad de lugares adecuados para lavado de manos con agua y jabón y alcohol al 70%.

En la playa, distanciamiento y tapapoca

Para los campings: El funcionamiento estará habilitado con un aforo del 50%, permitiendo el acampe parcela de por medio y manteniendo la distancia de dos metros entre grupos en el uso de mesas, piletas de lavado y parrillas.El uso de baños y vestuarios estará determinado por un sistema de turnos y se habilitarán los espacios de juegos y canchas deportivas.

Estos protocolo "buscan que se eviten grandes aglomeraciones de personas que implican riesgo de contagio", expuso el ministro y remarcó que además de los operadores o prestadores deben también cumplirlos los turistas, "higienizándose las manos, usando tapabocas y alcohol".

"En estas condiciones, entendemos que la temporada va a poder desarrollarse sin inconvenientes. El objetivo sanitario es poder ir aplastando la curva y evitar tener un rebrote de la enfermedad. Ante la cercanía de la vacuna, es fundamental cumplir con normativas y cuidados", aseveró.

La provincia desplegará promotores de salud en los distintos destinos "garantizando medidas de prevención, cuidando que se respeten las cuestiones esenciales para evitar propagar el virus y brindando información en la playas y demás dependencias", añadió.

Cada municipio adoptará estrategias de prevención particulares, pero para evitar aglomeraciones en las playas, se instalará señalética en los balnearios, se garantizará distancia entre carpas y sombrillas y se habilitarán duchas al aire libre.

"Por ejemplo, en el partido de La Costa, se están desarrollando mecanismos para ir monitoreando con personal municipal en tiempo real capacidad en cada balneario. Habrá una aplicación para que cada turista pueda ver el aforo en cada playa y decida a cuál ir", contó Costa y detalló que en Villa Gesell "habrá un sistema de banderas en los accesos a los balnearios que indicarán el grado de afluencia, para que la gente decida si baja o se desplaza a otro lugar".

Los turistas que tengan coronavirus "no podrán permanecer en el municipio y deberán regresar a su lugar de residencia con el objetivo de no estresar al sistema sanitario del destino vacacional y evitar brotes de contagios", señaló Costa, quien destalló que "habrá mecanismos para ayudar al regreso de las personas si no pueden hacerlo por sus medios o porque no pueden subirse a micro o tren para no contagiar".

Pero en casos de fuerza mayor "cada municipio tendrá centros de aislamiento para cumplir con los protocolos".

Los testeos

A su turno, Gollan adelantó que durante el verano se llevará adelante una "política más agresiva para buscar contactos de contactos estrechos y hacerles pruebas con el neokit". Para esos testeos se utilizarán colectivos en los que se instalaron laboratorios que realizan determinaciones en terreno. "En la Costa los haremos en lugares específicos con resultados más rápidos", abundó.

"Es un test muy certero, no tiene tantos falsos negativos", remarcó Gollan y subrayó que se intensificará la búsqueda "de contactos estrechos no para aplanar la curva o lograr que descienda más rápido, sino para sino aplastarla".