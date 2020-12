Esto es lo que odias en secreto según tu signo del zodíaco

Puede que seas la persona más tranquila del planeta, pero es probable que todavía haya cosas que odias. Llámalos manías o molestias, todos los tenemos

Todos odiamos cosas diferentes y nuestros signos del zodíaco tienen cierta influencia en ellos. Son nuestros gustos y disgustos los que nos ayudan a ser quienes somos

. El hecho de que odie el tráfico o las abejas no significa que lo odie; solo significa que tienes una opinión y características únicas. Entonces, ¿qué es lo que realmente odias según tu signo zodiacal?

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Aries odia a las personas que hacen todo con una lentitud abrumadora. Sienten un profundo desprecio por las personas que explican demasiado. No les agrada y francamente los descomponen los trenes, los aviones o los servicios de automóviles retrasados. Lamentan profundamente el pensamiento estrecho y los mensajes de texto sin respuesta.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro se irrita con el cambio. Sienten profunda antipatía por las personas que se jactan en Facebook. No les agrada la ropa descuidada y manchada, el mal servicio y las bromas pesadas. Tauro se pone muy mal cuando tiene que dar un discurso o una charla. Se siente muy mal al desperdiciar una comida por mala (sobre todo en un restaurante) y sobre todo a las personas que se jactan de no usar desodorante que son verdaderas molestias para Tauro.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Que le digan "baja la voz" no lo soportan. Les carga la gente sin sentido del humor. Los descompone cualquier aparato tecnológico que esté roto. Odian los zapatos incómodos y el vino que se ha echado a perder realmente irrita a Géminis. Tampoco les agrada que constantemente les digan ¿Qué te pasa?

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

El odio número uno de Cáncer es ser criticado en cualquier forma. Les molesta una habitación en la que hace demasiado calor. Se odian a sí mismos profundamente cuando pierden sus lentes de sol (y ahora también la mascarilla). Sienten antipatía por las personas que se visten mal y a las que no les importa un carajo lo que estás sintiendo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Para no quedarse atrás, Leo no soporta las persecuciones (el acoso en general). No les gusta pasar frío. Le molestan los sabelotodo; que les digan que "disminuyan la velocidad", no les agrada vincularse con gente "demasiado" desinteresada y que los arrojen al agua.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Los Virgo analíticos odian a las personas que son desorganizadas y no usan buena gramática (incluso en Whatsapp). Detestan con toda su alma a quienes hacen escenas emocionales en un lugar público y también les desagrada profundamente que los comediantes molesten a la audiencia. Tampoco les agradan las personas que hablan por teléfono celular como si fuera una radio.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Los Libra detestan cualquier cosa que interrumpa el equilibrio en su mundo, como las personas groseras y conflictivas: las personas que tiran basura, la crueldad animal en cualquier forma, las personas que no devuelven las llamadas, los autos desordenados y los cortes de pelo horribles, así como a los dedos de la gente que se come las uñas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Si hay algo que los Escorpio odian más que nada, es a los mentirosos; también detestan a las personas pasivas y a aquellos que no saben guardar un secreto. No soportan la abstinencia sexual. Odian con toda su alma a los ladrones de lápices y encendedores, a los hipsters y a quienes hablan de ellos de manera negativa sin darles cara.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Sagitario, de espíritu libre, no estará atado por personas demasiado pegajosas, odia salir con personas que se quejan, que lo acusen de no ser financieramente responsable; que lo reten por llegar tarde y que le digan que se "relaje".

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El conservador Capricornio odia a las personas que piden dinero prestado (especialmente a las personas que piden dinero prestado y no lo devuelven de manera oportuna), a las personas que dejan sin tapa al tubo de pasta de dientes, a las que se les pide que dejen a sus hijos en casa (es que debiera ser sentido común) y a las personas inmaduras.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

¿Qué odia Acuario? Que les digan que no saben lo que están haciendo, que viven en el pasado, que son desleales, que tienen limitaciones, que la vida es injusta, que no están de acuerdo con ellos, que "no se puede hacer nada" y que son la tercera rueda de una pareja .

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis soñador no puede ser molestado con el pasado mordiéndolos en los pies. Odian realmente a las personas que se alejan de una discusión. Les molestan las personas que se ríen demasiado fuerte (aunque ellos también pueden reír muy fuerte); la crueldad de cualquier tipo y los conductores lentos. También detestan que les repitan las cosas. Y odian los zapatos que les rompen los pies (los pies de piscis siempre son un tema).