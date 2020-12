Dalma Maradona apuntó contra Morla: ¿qué le dijo al abogado del Diez?

"Ojalá que se haga Justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social", le espetó por Instagram

Luego que se conociera el mensaje de audio que el abogado Matías Morla a Gianinna Maradona tras la muerte del ex futbolista Diego Maradona y en medio del proceso judicial por la herencia del ex entrenador, este fin de semana se expresó Dalma Maradona, quien publicó un mensaje duro contra el letrado de su padre.

La hija mayor de Maradona se descargó en su cuenta de Instagram, donde al ver que no podía mencionar a Morla porque la tiene bloqueada, publicó: "Más cagón no se consigue".

Y continuó: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé, te lo hubiera explicado perfectamente".

La frase del letrado y apoderado del ex futbolista que desató la furia de Dalma tenía que ver con el impedimento por parte de la familia Maradona para que se acercara al cementerio de la localidad de Bella Vista, en el noroeste del Gran Buenos Aires, donde fue inhumado. "Nunca voy a olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá", dijo Morla.

La actriz expresó: "Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí, cara a cara. Ojalá que se haga Justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social".

En otra publicación, Dalma agregó: "A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último, agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto".

Según informó el ciclo televisivo Intrusos, Gianinna Maradona se había comunicado con Morla la semana pasada para pedirle la documentación correspondiente para iniciar la sucesión de los bienes del ex futbolista.

La herencia de Maradona

Una larga lista de propiedades, lucrativos acuerdos por derechos de imagen y un vehículo anfibio de Bielorrusia. Son apenas algunos de los lujos de la fortuna de Diego Maradona.

El ícono del fútbol argentino murió a los 60 años y deja un complicado legado financiero debido a su, a veces, problemática vida personal.

Desde la muerte del Pelusa se formó una especulación desenfrenada sobre su riqueza y los herederos con derecho a acceder a una parte de ella.

Maradona tenía una gran familia dado que fue padre de al menos ocho hijos durante sus relaciones con seis mujeres diferentes. Se espera que su herencia se divida en partes iguales entre ellos.

Pero sin información oficial de un testamento, expertos legales y periodistas argentinos dicen que la definición de la herencia no será sencilla. Se espera una batalla judicial larga, plagada de disputas familiares, pruebas de ADN y reclamos de paternidad, al tiempo que diferentes abogados intentarán calcular el verdadero valor de la fortuna que dejó Maradona.

"Predigo que el proceso de herencia será un desastre", dijo a la BBC Elias Kier Joffe, un abogado porteño que agregó: "Sospecho que llevará algún tiempo resolverlo".

¿Quiénes son los hijos de Maradona?

Las apariciones de descendencia fueron un tema común en la intensa vida de Maradona. Una de sus hijas bromeó una vez que el exmediocampista ofensivo casi podría formar un elenco inicial de once jugadores de un equipo de fútbol con con sus hijos.

Durante años, Maradona negó otros herederos además de Gianinna, de 31 años, y Dalma, de 33, ambas hijas que tuvo con su exesposa Claudia Villafañe, de quien se divorció en 2003 después de casi 20 años de matrimonio.

Finalmente, el ganador de la Copa del Mundo de México 1986 reconoció a Diego Junior, de 34 años, y a Jana, de 24, a mediados de la década de 2010 después de batallas judiciales con sus madres.

No hubo tal disputa de paternidad por el nacimiento en 2013 de su segundo hijo varón, Diego Fernando, quien tiene siete años y cuya madre es Verónica Ojeda, en ese entonces pareja del exfutbolista y que mantuvo amistad con él después de ello.

Maradona habría ganado decenas de millones de dólares en honorarios y patrocinios

Luego se produjo un acontecimiento sorprendente en 2019, cuando el abogado de Maradona informó que el futbolista había aceptado la paternidad de tres hijos nacidos en Cuba, donde pasó cuatro años desde el año 2000 en tratamiento por su problema con la cocaína.

En territorio cubano existe todavía un juicio abierto por un posible cuarto hijo. Y todavía quedan al menos dos más, los argentinos Santiago Lara, de 19 y Magalí Gil, de 23, que creen que Maradona es su padre.

Ambos anunciaron acciones legales para esclarecer esta posibilidad que les permitiría reclamar una parte de la herencia del 10.

De hecho, el abogado de Lara ya solicitó a un tribunal que exhume el cuerpo del futbolista para recolectar una muestra para una prueba de ADN.

Aun así, incluso si Lara y Magalí Gil establecieran un vínculo paterno, no queda claro cuánto pueden recibir como herederos.

¿Cuál la fortuna estimada de Maradona?

No hay un cálculo preciso de la riqueza de Maradona, pero en algunos medios se utilizaron dos estimaciones.

El primero es un intento por medir el valor total de los activos de Maradona, desde sus vehículos hasta sus joyas. Eso puede representar un patrimonio entre u$s75 millones y u$s100 millones. El origen del dato fue señalado en un artículo escrito por Julio Chiappetta, periodista deportivo cercano a Maradona.

La segunda medición parte del cálculo de los activos netos de Maradona. Diego tenía un patrimonio neto estimado de u$s500.000 en el momento de su muerte, según Celebrity Net Worth, un sitio web que informa sobre la riqueza de personajes famosos.

El portal sostiene que sus estimaciones se basan en "análisis financieros, estudios de mercado y fuentes internas".

Algunos de los activos que se informa que Maradona poseía incluyen:

Al menos cinco propiedades en Argentina pero, como dijo el abogado bonaerense Joffe, "ninguna mansión en Beverly Hills"

pero, como dijo el abogado bonaerense Joffe, "ninguna mansión en Beverly Hills" Un Rolls Royce Ghost con un valor aproximado de u$s360.000 y una BMW i8 con un valor aproximado de u$s175.000

con un valor aproximado de y una con un valor aproximado de También se sabe de un vehículo anfibio Hunter Overcomer que se le obsequió durante un viaje a Bielorrusia.

que se le obsequió durante un viaje a Bielorrusia. Un anillo de diamantes tasado en u$s60.000

Un contrato que permite a la firma tecnológica Konami usar la imagen de Maradona en su famoso videojuego Pro Evolution Soccer

Celebrity Net Worth indica que Maradona ganó "decenas de millones de dólares en salarios y patrocinios" durante su carrera como jugador y director técnico.

Una significativa parte de esta riqueza provino de su contrato con el club de fútbol italiano Napoli, donde, según un informe de 1990 de The New York Times, obtenía un salario de u$s3 millones junto a patrocinios de entre u$s8 millones a u$s10 millones.

Se puede decir que Italia elevó y derrumbó a Maradona, cediendo con una mano e intentando quitar con la otra. En 2005, el gobierno italiano dijo que Diego debía alrededor de u$s48,6 millones por impuestos no pagados que se remontan a sus días en Nápoles (1984-1992).

Hasta el día de hoy, la gran mayoría de esa deuda atribuida sigue sin ser pagada. Maradona rechazó el cobro, pero eso no significó que la factura sea un pasivo importante.

Esto fue incluido en la estimación por Celebrity Net Worth, de ahí la cifra aparentemente baja de u$s500.000.

Por su parte, el periodista Luis Ventura dijo que los bien conocidos hábitos de gasto de Maradona tampoco le habían hecho ningún favor a su cuenta bancaria.

"Murió definitivamente pobre", dijo Ventura en el programa "Fantino a la tarde". Y añadió: "Le gustaba gastar y cuando alguien le pedía dinero, se lo daba", afirmó.

¿Cómo se repartirá la herencia?

A lo largo de su vida, Maradona tuvo algunas disputas muy públicas con exparejas y e incluso con sus hijos. Y fue usual que muchos de los involucrados expresaron sus quejas en redes sociales o la televisión argentina.

En noviembre de 2019, por ejemplo, Maradona mencionó su eventual herencia después de que su hija Gianinna expresara preocupación por su salud en las redes sociales.

"Les digo a todos que no voy a dejar nada, lo voy a donar", dijo Maradona en un video subido a YouTube.

Sin embargo, según la ley argentina, una persona solo puede ceder un tercio de sus activos en un testamento, y el resto se transfiere de manera directa a sus hijos o cónyuge.

La ley argentina fija que los hijos de Maradona son herederos universales de su patrimonio

Dado que Maradona no parece haber dejado un testamento y no tenía pareja reconocida en el momento de su muerte, los hios deberían, en teoría, recibir una parte igual de toda la herencia.

"La cultura de Argentina no es redactar un testamento. La mayoría de la gente no lo hace", explica Joffe.

Sin un documento de sucesión, las cosas se ponen un poco técnicas.

Los herederos aparentes de Maradona, reconocidos o no, pueden presentar una reclamación por una parte de su riqueza en los tribunales hasta nueve días después de la muerte del 10 producida el 25 de noviembre.

Los informes de los medios argentinos indican que Jana, la reconocida tercera hija de Maradona, fue la primera en hacerlo el jueves.

Luego, un juez decidirá "qué es lo que le corresponde a cada uno" al emitir lo que se conoce como la declaración de herederos, explicó a la BBC Sebastian Limeres, un abogado que se especializa en herencias.

Esto podría llevar meses. Mientras tanto, "no podemos predecir si los herederos se llevarán bien", afirmó el jurista.