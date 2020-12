Reapareció Juan Grabois y le pegó al Gobierno de Alberto Fernández: habló de "mala" gestión y de "incoherencias"

El dirigente sindical se refirió a las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández en medio de la crisis causada por la pandemia

El dirigente de la CTEP Juan Grabois criticó duramente al Gobierno en lo que fue su reaparición pública después del fallido Proyecto Artigas, llevado a cabo en un campo perteneciente a la familia Etchevehere en medio de una disputa familiar.

Grabois consideró que que las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández son "insuficientes", por lo que la crisis previa a la pandemia terminó profundizándose. "Se podría haber evitado el aumento de la pobreza", afirmó Grabois, en diálogo con NET TV.

El dirigente de la CTEP dijo que esas cifras "le tienen que dar vergüenza a cualquier argentino y funcionario público. Si no se puede hacer nada para evitarlo, hay que cerrar la Casa Rosada".

"El Gobierno no tiene ningún sentido si no puede evitar que la mitad del pueblo esté en situación de pobreza y un diez por ciento en situación de indigencia. Son cuatro millones de argentinos que no tienen para comer", remarcó el dirigente social.

Según la última encuesta (julio-octubre) del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza afecta al 44,2% de la población y al 64,1% de los chicos.

Según Grabois, las medidas tomadas por el gobierno de Fernández son insuficientes

IFE, ATP y balance de gestión

El líder del frente Patria Grande también advirtió que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) "fue insuficiente".

"Se hizo algo, pero muchísimo menos de lo que se podría haber hecho. El ATP -Asistencia al Trabajo y la Producción- fue bueno y el IFE, no", señaló.

Además, cuestionó que el Ejecutivo haya sacado el IFE "a las apuradas sin un plan alternativo", según informó NA.

"Hay una incoherencia y una dispersión en las políticas de ingreso y de empleabilidad que es llamativa", remarcó.

En un balance del primer año de gestión de Fernández, afirmó: "Entre la ilusión y el desencanto. Hubo momentos buenos, como cuando empezaron las medidas sociales y sanitarias".

Según su visión, los resultados "no acompañaron, pero la intención fue buena", tras lo cual agregó: "Después empecé a ver problemas de gestión".

Y señaló que "los resultados socioeconómicos" de la gestión del Frente de Todos "son malos". "Yo lo vuelvo a elegir a Alberto y sigo teniendo esperanza en que el año que viene vamos a estar mejor", dijo.

Cómo es el "Plan Marshall criollo" de Grabois

La iniciativa busca promover formas no contaminantes de producción

Unos meses atrás, el dirigente social propuso poner en marcha un proyecto que definió como "Plan Marshall Criollo", en alusión al accionar de posguerra con el que se reconstruyó el Viejo Continente, y que contempla, entre otras acciones, poblar las zonas rurales del país.

En lo formal, el proyecto propone:

- Crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo

- Promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la vivienda social;

- Repoblar la Argentina, a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos y desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal.

Otro de sus objetivos es "encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral".

Respecto a la "repoblación de la Argentina", el plan de Grabois busca generar "acceso al lote propio o arriendos social en tierras fiscales para comunidades rurales organizadas".

En un escrito de 39 páginas, el dirigente desarrolló sus fundamentos y detalló cómo se llevará adelante ese accionar que aspira a igualar a la reconstrucción de la Europa de posguerra que promovió Estados Unidos con una colosal inyección de recursos y que se extendió durante media década.

La propuesta hasta incluye la creación de "un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado financiero".

Además, plantea la creación del "Fondo Fiduciario Mugica para financiar el desarrollo del plan y los módulos de trabajo comunitario asociados". Según explican, "se trata de una inversión de 750.000 millones de pesos anuales con retorno fiscal del 33%".