No se guardó nada: Melconian trató de mentiroso a Martín Guzmán y le reclamó una "dosis de honestidad"

El economista resaltó que en los últimos 35 años los distintos gobiernos incrementaron la informalidad, el cuentapropismo y el sector público

El expresidente del Banco de la Nación Argentina (BNA) Carlos Melconian apuntó contra el Gobierno nacional por su manejo de la crisis económica y le reclamó una "dosis de honestidad".

"El ministro de Economía (Martín Guzmán) sigue mintiéndole a la gente. No entiendo, porque es una persona formada. Su primera tarea es aclarar, poner luz", dijo el economista ligado al macrismo.

"La gente castiga la mentira", destacó el economista, al reparar en la urgencia de dar a conocer las cifras y un diagnóstico certero de la situación económica. "Nadie se atreve a decir que esto así fabrica pobres. Hay mucha hipocresía. En algún momento esto se va a traducir en un fenómeno donde el 80% de las personas van a votar en blanco", advirtió Melconian, en diálogo con la señal de TV por cable Todo Noticias.

"Hoy volvimos a 1990 con un 42% de pobreza, solo superado en el 2001, y a eso se le suma la tasa de indigencia y de desempleo, con un deterioro formidable de dos variables claves. Primero, se derrumbó la tasa de trabajo formal en la Argentina. Hay una nueva relación laboral de facto que la hizo el mercado", explicó. El economista resaltó que en los últimos 35 años los distintos gobiernos incrementaron la informalidad, el cuentapropismo y el sector público.

"El segundo elemento clave de toda esta película es que se derrumbó como nunca en la historia la tasa de inversión. Entonces, vos tenés relaciones laborales de facto y la inversión productiva que no se repone", indicó.

Y en ese sentido, alertó: "El diagnóstico uniforme dice que subieron los impuestos, el gasto público, la informalidad y que tenés más pobres. ¿Cómo es la historia? Para que esto se transforme en una carrera de antorchas hay que congeniarlo con la política".

Sin entrar en un análisis de la actualidad económica, Melconian repasó los últimos 30 años de la Argentina. Señaló cómo la inflación ha sido del 7.500 por ciento desde 2001. "Estamos hablando de que la calidad de vida promedio del argentino ha retrocedido al 2004 o a 1990", remarcó el economista.

"No me la quiero agarrar exclusivamente con este año, porque el Gobierno tuvo el imponderable de la pandemia. Eso es indudable, hemos tocado fondo. Ahora, no resolvió el tema político tampoco. Arrancaron mal paridos desde el primer día", completó Melconian.

La vida con la brecha y en Marte

Guzmán dijo en noviembre ante los senadores que "según el último balance del BCRA, las reservas en dólares netas de encajes son u$s28.365 millones, el resto de los ítems como el swap con China, los DEG y el oro tienen distinto grado de liquidez". Y respecto al punto del uso de los encajes por parte del Banco Central para financiar el mercado cambiario y la pérdida de reservas, el ministro fue tajante en su respuesta: "Claramente no se utilizan los encajes, hoy hay u$s11.158 millones de encajes".

Luego de esa intervención del ministro, Melconian, director de MacroView, habló a fines de noviembre durante un webinar organizado por Balanz Capital. Para el ex presidente del Banco Nación, las reservas netas están en torno a los u$s3.500 millones, pero las líquidas son negativas en "menos 600 millones".

Melconian afirmó que la aspiración oficial es eludir una devaluación del dólar oficial para amortiguar consecuencias mayores sobre la tasa de inflación. "Los saltos de los dólares no oficiales influyen en la formación de los precios pero el link más directo es el dólar oficial", dice "Melco".

Para el economista, el "dólar a $80 está bien". Señala que es equivalente (a pesos de hoy) al dólar paralelo de Cristina Kirchner (promedio 2012-2015: 72 pesos, pico 80 pesos en 2014). Y el crawling peg lo va llevando mientras que el dólar no oficial a 150 pesos/170 está en un overshooting, y supera (a pesos de hoy) al del peor momento de la crisis de 2002 (junio 2002. 133).

"Primero hay brecha, después perdés reservas y después viene el desenlace", acotó Melconian. "Con brecha en torno al 100% no hay vida en Marte", agregó.

Para Melconian, el Gobierno puede estirar el desenlace pero ya no tiene dólares propios para vender.

Hacer un poco más de tiempo

Para Melconian, el Gobierno "puede seguir yendo al banderín del corner" y tratar de estirar el desenlace. Pero advierte que ocho meses (hasta que lleguen los dólares de la cosecha) es un lapso demasiado largo para "aguantar" en este tipo de crisis. "Visto con mentalidad pragmática, con la brecha cambiaria en 30/ 40% había vida; con 80 o 100% no".

Pensando el plan "aguantar", el economista dice que el gobierno puede "hacer un poco más de tiempo": colocar bonos símil dólares (imperfectos), conseguir algún que otro dólar (o yuan) prestado, el BCRA puede vender (aunque no debería) dólares no propios como sucedió en 2015 o se pueden "inventar" tipos de cambio oficiales diferentes. "Pero es ineludible un desenlace", remarca.

"Con las reservas netas del BCRA en menos de u$s4.000 millones (casi todo oro), el margen para vender dólares propios está casi agotado. Y la chance de que el FMI preste plata fresca en serio es baja", recuerda Melconian. "A medida que el tiempo pasó y el lío se profundizó, el cuándo del desenlace va perdiendo relevancia relativa y pasan a adquirir mayor trascendencia el cuánto de la corrección nominal y el cómo y con quién realizar esta cirugía. Puede ser una corrección cambiaria, inflacionaria o una mezcla. Es una cuestión de huevo y gallina", sostiene el socio de Macroview.

"Cualquier movimiento nominal (del dólar oficial o los precios) que apunte a descomprimir y no complicar más la situación tiene que venir con antibióticos", concluyó.