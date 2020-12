Maradona: ¿en qué quedó el millonario reclamo que le hizo Rocío Oliva en la Justicia?

Rocío Oliva, ex pareja del Diez, está en medio de la polémica por la herencia de Maradona. Ya le había iniciado un juicio millonario al astro

La demanda que Rocío Oliva le había iniciado a su ex pareja, Diego Maradona, cuando aún estaba vivo, es uno de los asuntos económicos que se discuten sobre la herencia que dejó el astro del fútbol, a dos semanas de su muerte.

Se trata de una compensación económica que le correspondería a Oliva por los años de convivencia que ella compartió con él. "Diego le dijo a Rocío que ella haga lo que tenga que hacer", había dicho Ana Rosenfeld, la abogada de Rocío, en febrero pasado, cuando la demanda avanzaba en Tribunales.

Rocío Oliva llevó a juicio a Maradona por la compensación economica tras 6 años de convivencia

"Vos estabas sobre una compensación económica por concubinato... a la luz de los hechos primero va a ir la sucesión", le dijo Mariano Iúdica a Rocío este lunes en Polémica en el bar. "Obvio", respondió la panelista.

"¿Vos vas a seguir?", insistió el conductor del ciclo. "No lo pensé. No es momento", le respondió ella. "¿No estás con eso?", volvió a preguntar Iúdica. "No, nada... es como que eso sigue su curso por otro lado", explicó la última pareja del Diez.

"¿No tenés miedo que vengan por esa casa tuya?", le preguntó Mariano a Rocío un día más tarde. "No, eso lo tendría que hablar con Ana Rosenfeld", le contestó ella, quien también aseguró que no estaba interiorizada en el asunto.

"¿Hasta cuándo vas a seguir con el luto?", continuó indagando el conductor. "Estoy cambiando un poco...", llegó a decir Oliva y rápidamente aclaró: "No tengo ni miedo ni preocupación. Tengo que charlarlo con Ana y me parece que hay cosas más importantes en este momento que la casa de Rocío así que todo va a llevar un proceso".

La palabra de Ana Rosenfeld

Pero Rosenfeld también habló al respecto en un móvil para Flor de equipo, donde aseguró que su clienta "tiene derecho a presentarse ni bien se abra la herencia sucesoria". Además, aclaró que la casa de Bella Vista que el Maradona le había regalado a Rocío fue "una donación en vida" y por lo tanto no debe "formar parte del conflicto".

"Hay una compensación económica que está pendiente de pago en la Justicia, así que Rocío califica como acreedora", sumó al respecto la abogada. Y concluyó: "Todavía no hablé con Rocío de plata, porque creo que está pasando por un duelo muy difícil, llorando por alguien con quien estuvo muchos años de su vida".

Ana Rosenfeld, abogada de Rocío Oliva afirmó que esta "tiene derecho a presentarse ni bien se abra la herencia sucesoria"

¿Rocío va por todo?

Pese a esas recientes declaraciones, este miércoles al mediodía trascendió una nueva versión sobre la mencionada demanda. Es que, al aire de Los ángeles de la mañana , Maite Peñóñori, una de las panelistas del programa, confirmó el pedido de Rocío a su abogada para que avance en su caso.

"Oliva decidió avanzar con el pedido de compensación económica. Recién me lo confirmó Ana Rosenfeld. La información que tenemos, puntualmente el documento judicial del 13 de octubre, tiene que ver con un nuevo pedido en los juzgados de San Martín", detalló la periodista.

Y agregó: "Le consulté si tras el fallecimiento de Diego no declinaba y me dijo 'no hay razón alguna para desistir del pedido de compensación económica'". "Si mal no recuerdo eran 6 millones de dolares", expresó Ángel de Brito

"De dinero no hablan... es una compensación por los años que ella estuvo al lado de Maradona y en total fueron seis... Es por haber dejado durante esos años su carrera...", agregó la cronista de LAM sobre el reclamo de Oliva.

"Rosenfeld me explicó que 'al abrir la sucesión y publicar los edictos, están los acreedores o deudores del causante' ósea, que quienes tendrían que pagarle a Rocío serían los hijos de Diego", completó Peñóñori.

En las últimas horas, se conoció además que los abogados de los hijos de Diego, ya empezaron a juntar los documentos necesarios para realizar la división de bienes, cuya cifra, dicen, ronda los 50 millones de dólares.