"Algo está pasando con la salud de Joe Biden", alerta exmédico de la Casa Blanca

Un exmédico de la Casa Blanca expresó su preocupación por la salud del candidato presidencial demócrata Joe Biden. "Algo está pasando", advirtió al respecto en un diálogo con el medio conservador Breitbart News el 5 de diciembre.

El Dr. Ronny Jackson, quien acaba de ser elegido al Congreso en Texas por el Partido Republicano, destacó algunas de las principales señales de alerta sobre el exvicepresidente Barack Obama. Por ejemplo, la fractura de su pie derecho mientras jugaba con su perro, accidente que lo llevó a tener que usar una bota para caminar.

"Algo está pasando con la salud de Joe Biden", dijo el representante electo.

"Puede recordar cómo se veía anteriormente al principio de la campaña", agregó, y se preguntó si el hombre de 78 años está siendo "medicado en este momento".

Jackson conoce de cerca a Biden, ya que fue médico de la Casa Blanca de 2013 a 2018 bajo las administraciones de Obama y Trump.

En ese sentido, según pudo observar Jackson, el dirigente demócrata "está en un período de transición en este momento en el que está desarrollando algunos problemas cognitivos tempranos que solo están relacionados con la edad".

Bajo este cuadro médico, alertó que no fue conveniente que Biden se postulara a la presidencia.

"No creo que sea bueno ser comandante en jefe en esa situación", indicó al respecto.

"Dios no lo quiera que se convierta en nuestro presidente", reconoció señalando que de llegar a la Casa Blanca, la que pasaría en breve a dirigir el destino de Estados Unidos sería su compañera de fórmula, la izquierdista Kamala Harris.

"Soy un firme creyente de que si él entra, no estará allí por más de un año antes de que surja algo y tengan que destituirlo de su cargo, y Kamala Harris sea nuestra presidente", indicó.

Jackson fue un paso más allá y expresó que si bien no lo puede confirmar, cree que, de hecho, el "gran plan desde el principio", era que Biden renuncie en cuanto asuma el cargo para que las riendas las tome Harris.

El cuadro descrito por el Dr. Jackson no es nuevo. De hecho, él ha estado advirtiendo a lo largo de 2020 acerca de la salud del dirigente demócrata.

"He visto a Joe Biden en la campaña electoral y estoy preocupado y convencido de que no tiene la capacidad mental, la capacidad cognitiva, para servir como nuestro comandante en jefe y nuestro jefe de estado", expresó días atrás.

Former White House Physician Ronny Jackson says "Biden is not prepared" to be President pic.twitter.com/lllhTXuwqO — John Clarke (@Trumpian45) November 25, 2020