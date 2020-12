Fenómeno único: así se vio la sombra del eclipse solar que atravesó la Argentina de Este a Oeste

En distintos sitios, la gente se reunió en puntos de la franja para ver cómo en pleno mediodía, durante dos minutos, la oscuridad se hacía casi total

De este a oeste, a lo ancho del norte de la Patagonia, la oscuridad ganó la escena en pleno mediodía este lunes a causa de un eclipse solar total, que también pudo ser visto en forma parcial en el resto de la Argentina y en países vecinos.

Cerca de las 13:00, la sombra provocada por la luna, que se antepuso entre la Tierra y el sol, avanzó por Chile e ingresó en una franja de 90 kilómetros desde la zona andina de Neuquén, atravesando Río Negro hasta la zona marítimo.

En distintos sitios, la gente se reunió en puntos de la franja para ver cómo en pleno mediodía de diciembre, durante dos minutos, la oscuridad se hacía casi total y aparecían las estrellas mientras quedaba oculto en disco solar.

En la ciudad de Buenos Aires, el fenómeno pudo verse en alrededor de un 73,6 por ciento alrededor de las 13:32, aunque no se oscureció el día sino que fue como si se pusiera un velo delante del sol.

También se observó el eclipse en menores porcentajes en otras parte del territorio argentino, como así también en Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil.

En una franja de unos 90 kilómetros, situada al norte de la Patagonia de Argentina y Chile, el día se volvió de noche cuando por unos minutos la luna cubrió por completo al sol.

Si bien ese evento se desarrolló por dos minutos y diez segundos, las fases del eclipse apreciables se prolongaron por unas tres horas.

Desde Buenos Aires, solo se vio en forma parcial

En dónde se vio más

La franja donde el eclipse fue total abarcó las localidades cordilleranas de Junín de Los Andes, Malleo, Pilolil, Aluminé, Estancia San Ignacio, Las Coloradas, Sañico, Estancia La Negra, Zaina Yegua, Piedra del Águila y Bajada Colorada en la provincia de Neuquén.

También incluyó El Cuyo, Sierra Colorada, Ramos Mexia y Valcheta, en la línea sur de la provincia de Río Negro, y en la costa atlántica de la misma provincia: en San Antonio, y los balnearios Las Grutas y El Cóndor.

Especialistas habían advertido que el eclipse no se debía mirar en forma directa el Sol, ya que esa acción, sin protección especial, provoca graves daños oculares.

El eclipse se produce gracias a una apasionante coincidencia cósmica, ya que el sol es unas 400 veces más grande que la luna, pero se encuentra también a unas 400 veces más lejos de la Tierra que el satélite. De esa manera, la luna llega a cubrir con lo justo el disco solar al anteponerse entre el astro rey y la Tierra.

Eclipse solar total: un espectáculo cada 400 años

Para que se vuelva a producir un eclipse solar total en el mismo lugar deben pasar 400 años

Para que este fenómeno astronómico, que ocurre cada 18 meses en alguna parte del mundo (en 2022 ocurrirá en la Antártida), pueda ser visto nuevamente en los países de la región, habrá que esperar hasta 2048. Y para que ocurra exactamente en el mismo lugar, tienen que pasar 400 años.

Los investigadores explican el eclipse solar total en relación con los tamaños del Sol y la Luna y su distancia de nuestro planeta. "El eclipse de sol es una oportunidad única para estudiar a nuestra estrella, fuente de vida en la Tierra. Y este eclipse en particular es muy esperado ya que se trata de uno total, lo que permitirá a los científicos estudiar la corona solar, esa ‘atmósfera’ que tiene nuestro astro rey. Además de la corona, también se pueden estudiar las líneas de campo magnético del Sol, que son las que dominan el viento solar que llega a la Tierra", explico a Infobae el doctor en Astronomía Juan Facundo Albacete Colombo, investigador independiente del Conicet, cuya especialidad de estudio es la astrofísica de altas energías.

"El Sol es 400 veces más grande que la Luna y se encuentra aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra. Debido a esta coincidencia, la Luna parece lo suficientemente grande como para cubrir el Sol por completo durante el eclipse total de sol", explicó a Infobae el licenciado Mariano Ribas, coordinador del Área de Divulgación Científica del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei.

Una de las curiosidades que presentan los eclipses solares totales es que según afirman los científicos, no serán por siempre. Debido a que la Luna se aleja todos los años 3,8 centímetros de la Tierra, dentro de un milenio la circunferencia lunar no llegará a tapar por completo el disco del Sol, por lo que en la Tierra no se podrán observar más los espectaculares eclipses solares totales.