Tragedia en Escobar: hallaron el cuerpo del joven que cayó en el lago artificial de un country

Finalmente se logró dar con el cuerpo de Guido Orlando en el interior del lago del Barrio Vistas, a 20 metros de la costa y 8 metros de profundidad

El cuerpo del joven de 23 años que desapareció el sábado fue encontrado en las aguas de un lago artificial dentro de un country del partido bonaerense de Escobar.

"Apareció el cuerpo y ahora me estoy dirigiendo hacia el lugar para las tareas correspondientes", afirmó el fiscal de la causa Claudio Aundjian.

Agregó que el cuerpo de Guido Orlando fue hallado "hace 20 minutos más o menos. Estuvieron trabajando desde el sábado para encontrarlo. La autopsia va a determinar cuándo se ahogó".

Según fuentes policiales, se logró dar con el cuerpo sin vida del joven en el interior del lago artificial del Barrio Vistas, a 20 metros de la costa y 8 metros de profundidad

Orlando, del barrio porteño de Caballito, ingresó al lago con un kayak junto a un grupo de amigos quienes estaban de visita en el country Puertos del Lago, situado en avenida de los Lagos y acceso a El Cantón, en Escobar.

El joven no tenía chaleco sin embargo sabía nadar por lo que se está investigando las causas del accidente.

Según las fuentes, el joven había concurrido al country para participar de un asado en la casa de un conocido e ingresó al agua junto a varios amigos, pero nunca salió.

Operativo de búsqueda

La búsqueda fue coordinada con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, y Prefectura Naval Argentina.

Para el operativo se usaron embarcaciones de Prefectura Naval y de la Policía, y se apeló a seis embarcaciones totales, entre gomones, motos de agua y grandes botes.

Por tratarse de un lago artificial, uniforme y sin salida al río, el perímetro de búsqueda estuvo controlado, aunque conspiró la escasa visibilidad debajo del agua y la profundidad de algunos sectores.

Así fue la desaparición del joven DJ en el lago de un country

Guido Orlando estaba de visita en la casa de unos amigos, y después de comer un asado decidieron ir a andar en kayak al lago del country.

Según indicó un testigo, el chico se subió al kayak sin chaleco salvavidas, aunque destacaron que sabía nadar y que su estado físico es bueno.

En un momento, el bote se les dio vuelta y Guido Orlando jamás volvió a ser visto.

El joven de 23 años, era DJ y vivía en el barrio porteño de Caballito. El llamado al 911 lo hizo una guardavidas del country llamada Eliana Naomi, quien observó la situación.

Por otra parte, la dueña de la casa señaló que no se encontraba en el momento de la tragedia y que había pedido que avisen si alguien ingresaba a la casa. El amigo con el que se encontraba Guido es el hijo de su actual pareja.

En ese sentido, se viralizó un audio que mandó a uno de sus vecinos: "Hola soy Débora del lote 3, no me encuentro en mi casa, estuve toda la semana en la costa. Me estoy enterando de todo ahora. Yo en seguridad dejé estrictamente pedido que se me llame por cada persona que ingrese a mi casa".

Por otra parte un tío de Guido se refirió a la falta de medidas en la organización de Puertos del Lago: "¿Cómo habilitan un country donde cada casa vale millones de dólares y no tienen un gomón para estas emergencias?".

El caso quedó a cargo de Claudio Aundjian, titular de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 5 de Escobar.