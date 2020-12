Sheraton llega a Bariloche y se adueña de un hotel clásico

El grupo Marriott International confirmó este lunes que llega por primera vez a la Patagonia y se instala en el centro de la ciudad de Río Negro

La cadena Marriott International compró un icónico hotel de Bariloche, en el que se instalará la marca Sheraton. La compañía comunicó que: "Sheraton Bariloche será administrado por Gotel Hotel Management bajo un contrato de franquicia. La empresa argentina fue creada para colaborar estratégicamente con Marriott International para expandir aún más la presencia de las marcas Marriott en Argentina, Uruguay y Paraguay".

¿Qué marca cerrará sus puertas para dar paso al Sheraton?

A partir de la firma de un acuerdo, la cadena Sheraton se apropiará del actual Hotel Panamericano Bariloche, y así sumará una sucursal en el centro turístico de Bariloche con vistas a las montañas andinas y al icónico lago glacial Nahuel Huapi. A unos metros de la calle San Martín, la marca conocida por sus cinco estrellas ofrecerá 161 lujosas habitaciones para disfrutar de la estadía en la ciudad conocida por sus espectaculares paisajes, el chocolate de orígenes centro europeos y las actividades al aire libre.

Sheraton adquirirá el Hotel Panamericano de Bariloche

Respecto a esto, el Director de Desarrollo para el Caribe y América Latina de Marriott International -Laurent de Kousemaeker- comentó: "Estamos encantados de ampliar nuestro portafolio en la Patagonia, una de las regiones más hermosas de Argentina. Esta firma refuerza aún más nuestra colaboración estratégica con Gotel Hotel Management para brindar más opciones a los turistas en el Cono Sur".

La presencia del grupo en Argentina

La empresa cuenta con más de 7.500 propiedades, dueñas de 30 marcas de hoteles diferentes y distribuidas en 132 países y territorios. Sheraton Hotels, The Luxury Collection y Tribute Portfolio son las tres marcas que a través de once hoteles componen la totalidad de Marriott International en Argentina. En este caso en particular, el Sheraton de Bariloche pasará a ser el octavo hotel Sheraton en el país.

Esta no es la única transacción reciente de Marriott International en el país. Este octubre la cadena había confirmado la apertura del Buenos Aires Marriott, así trayendo de vuelta la marca después de siete años. Más allá de esta marca, el grupo recién había vuelto a hacer presencia en Argentina en el 2016 tras haber adquirido el Holding hotelero Starwood. La misma ya contaba desde antes con nueve instalaciones, representadas por Sheraton y Park Tower.

Los accionistas del Sheraton de Córdoba plantearon su posible cierre el mes pasado.

Frente a un año complicado para la industria hotelera, la marca Sheraton ya había llegado a los titulares hace un mes, ya que en noviembre los accionistas del hotel Sheraton de Córdoba habían manifestado su voluntad de cerrar sus instalaciones debido a la crisis por la pandemia de coronavirus. "En la audiencia, la empresa manifestó la intención de cerrar frente a los ocho meses de parate, sin turismo, sin vuelos, con la imposibilidad de efectuar eventos por las disposiciones sanitarias y porque no tiene un panorama claro sobre qué pasará con los congresos y las convenciones, que explican el 60% de la ocupación", había indicado al respecto Juan Carlos Rousselot, representante la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) en Córdoba.