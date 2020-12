Rating: ¿Cuál fue el programa que más audiencia perdió por la victoria de Racing?

En el Cantando 2020 comenzaron con el ritmo libre con la participación de Carmen Barbieri, Dan Breitman, Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz

Este miércoles, el horario estelar de la TV abierta porteña fue afectado por la competencia del fútbol, en la victoria de Racing en el primer partido de su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

La franja comenzó con Fuerza de mujer con picos de 9,7 puntos y llegó a una marca máxima de 12 puntos casi en el final del capítulo, mientras que Bienvenidos a bordo llegó a 9,9. En el Cantando 2020 comenzaron con el ritmo libre con Carmen Barbieri, Dan Breitman, Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz.

La pelea de fondo fue para MasterChef Celebrity con una marca máxima de 17,8 puntos, mientras que el certamen de canto llegó a 7 puntos, afectado por el partido de fútbol. Luego Educando a Nina se mantuvo entre los 7 y 8 puntos.

Rating: la competencia vespertina

El programa de Verónica Lozano con su fórmula de actualidad más los divanes con figuras se impuso en la tarde con picos de 7,6, mientras que 100 argentinos dicen obtuvo una marca máxima de 7,5.

Alas rotas escaló a 8,5 puntos en el minuto a minuto y Guerra de rosas llegó a 7,3 puntos, mientras que el ciclo de Mariana Fabbiani llegó a un pico de 6,2 puntos. Floricienta tuvo picos de 8 puntos, mientras que el programa de Carina Zampini llegó a picos 6,2 puntos frente a Elif que lideró con una marca máxima de 8 puntos.

Pelea pareja por el rating del mediodía

Mientras que LAM cubrió el súper duelo del Cantando 2020 y continuó con la polémica por la herencia de Diego Maradona, Flor de equipo, el magazine del canal de las pelotas, mantuvo su esquema original con Leo Sbaraglia junto Dolores Fonzi de invitados y un repaso de la gala de eliminación de Masterchef Celebrity.

Este miércoles empezó en punta LAM con picos de 5,7 mientras que Telefe estuvo arriba de los 4 puntos. La tendencia se mantuvo hasta las 12.40, cuando eltrece fue al corte y allí pasó al frente Flor de equipo» con 5,2.

MasterChef Celebrity: tres de los mejores pasaron a la gala de eliminación

Sin receta, con ingredientes sencillos y una hora completa de tiempo, Sofía Pachano, Fede Bal, Vicky Xipolitakis y Analía Franchín exprimieron sus ideas para intentar hacer el plato más creativo que se les ocurriera.

Un lomo al curry y otro salteado con cebolla y morrón, un sablée de almendras, dulce de leche y frutas y una pavlova sobre coulis de maracuyá. Del preparado para zafar de Vicky, hasta la sofisticación de Sofi, pasando por el desastre de Fede.

Franchín zafó con lo justo y se compró una semana más en el programa: "Hoy fuiste una pequeña luz en un campo de oscuridad, así que no te agrandes. Lo que hiciste estuvo medianamente bien, pero lo otro fue completamente decepcionante", dijeron los jurados.

Por primera vez en el programa el trío de jurados decidió aplicar un correctivo: "Estos platos no se permiten más en MasterChef, así que los tres tienen delantal negro". Así, Vicky, Sofía y Fede recibieron su ticket al estadío final, previo a abandonar el programa.

Después de cambiar de plato una y mil veces, Fede Bal decidió ir por un lomo al curry con cuscús y ensalada fresca de manzana, pepino y lechuga, como para cumplir. Pero la falta de voluntad se notó tanto que, por primera vez, el jurado decidió hablarle sin filtro.

"Hoy te queremos que hablar como si fueras uno de nuestros cocineros. Nosotros somos los jueces y venimos a degustar, la persona que a esta altura de la competencia tiene que justificar por qué está acá todavía sos vos, no nosotros", le dijo muy serio Donato de Santis.

El estudio en silencio, Fede visiblemente nervioso, y sus compañeros con los ojos muy abiertos escucharon el resto de lo que el chef tenía para decir: "Este cuscús es una pasta pasada, totalmente inflado, gomoso, no tiene color, no tiene sabor. Este plato no está a la altura de nada, ni de esta competencia ni de un restaurante".

Germán Martitegui, quien mantiene una rivalidad histórica con Bal, fue más directo: "¿Vos querés que te diga lo que le diría a un cocinero mío?: 'Estás despedido'. Yo tengo que cerrar el restaurante si sirvo eso, nos iríamos todos juntos. Voy a tomar a esto como algo gracioso, como si hubieras querido hacer un chiste que no es gracioso. Sos un chanta. Si decís que improvisaste es porque sos un improvisado, se te dieron 60 minutos para cocinar algo decente".

La devolución del trío selló la suerte de Fede Bal en el programa, tanto que hasta él se dio cuenta: "Es muy probable que no esté capacitado. Todavía no sé cómo es que estoy entre los ocho. No sé por dónde pasé y entré. Estamos en un punto del programa en el que creo que me tengo que ir. Porque tengo compañeros y compañeras que saben muchísimo más que yo. Soy ese que en el colegio elegían último para jugar al fútbol".