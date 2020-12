Jugada maestra: esta es la estrategia de Dalma y Gianinna en la pelea por la herencia de su padre

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, comenzó una batalla legal entre sus hijos y exparejas por el patrimonio del ídolo del fútbol

El abogado Miguel Ángel Pierri habló de la estrategia legal de Gianinna y Dalma Maradona para reclamar la herencia, que podría superar los u$s10 millones, que les corresponde tras la muerte de su padre y la calificó de "jugada maestra".

Tras la muerte de Diego Maradona, comenzó una batalla legal entre sus hijos y exparejas por el patrimonio del jugador. A eso se sumó la aparición Magalí Gil, quien dice ser la sexta hija de Maradona y pide un examen genético para determinar su identidad.

Gil, de 25 años, es adoptada y aunque conoce la identidad de su madre bilógica, no sabe quién es su padre. El único dato concreto que tienen sobre él es que le dijeron que sería campeón mundial de fútbol. Además de ella, según se conversó en la mesa de Polémica en el bar, podría haber otros descendientes de Maradona como el hijo de 17 años de su pareja cubana, Laura Cibilla.

Se estima que la fortuna de Maradona podría superar los u$s10 millones

"Mientras todos hablaban en los medios, Dalma, Gianinna y Claudia (Villafañe) eligieron un estudio de abogados de primer nivel", señaló Pierri de visita en Polémica en el bar. Se trata de los abogados Noro Villagra, Sebastián Battaglia y Sebastián Baglietto, que se especializan en sucesiones y patrimonios complejos. Salvo Jana, las hijas y los hijos de Maradona acordaron la elección de un administrador de la sucesión que es Baglietto.

"Maradona operaba por triangulación", dijo Pierri para dar cuenta de lo complejo de la sucesión del deportista. "Y tenía un buen asesor que era Morla", consideró. "No está mal que Morla haya sido socio de Maradona, es una forma que convenir honorarios", añadió.

Las últimas horas de Maradona

Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, mamá del hijo menor de Diego Maradona, Dieguito Fernando, realizó explosivas declaraciones.

"Ojeda está pasando por una etapa de tristeza no por ella sino por su hijo que en el último tiempo estaba cerca de su papá. El otro día Dieguito se levantó temprano diciendo que quería ir a la casa de su papá y Vero le explicó que la casa de Brandsen estaba cerrada y que Diego ya no estaba ahí, y que ahora está en el cielo. Y Dieguito le dijo: 'Vamos a la casa del cielo'", contó.

Sobre las últimas horas de Diego, Baudry contó un dato desgarrador: "A Maradona lo dejaron morir y eso está en investigación. Hay penas graves con privación de libertad, pero no puedo decir nada todavía. Lo dejaron morir y eso está acreditado en la causa. ¿Qué significa? Que lo mataron".

"Nosotros vamos por algo más grave que homicidio culposo. Si tenés un problema cardíaco y te dejo de tratar durante tres años y te doy pastillas para aumentar la frecuencia cardíaca, automáticamente vas a tener un problema. Es más que negligencia. Diego tuvo una agonía de varias horas: el edema de pulmón tarda entre 17 a 25 horas en firmarse. Rápidamente se va a saber todo y va a ser muy dura la realidad", agregó en el programa de TV "Los ángeles de la mañana".

Mario Braudi dijo: "A Maradona lo dejaron morir y eso está en investigación

¿Dónde descansará finalmente el cuerpo de Maradona?

Con respecto al lugar dónde descansará finalmente el cuerpo de Maradona, Baudry contó que hay un principio de acuerdo entre todas las partes para llevarlo al predio que la AFA tiene en Ezeiza.

"Sólo un heredero no está de acuerdo y quería hacer otra cosa. La idea es hacerle un monumento y un mausoleo. Es muy costoso, pero tenemos una propuesta seria y concreta y con los gastos cubiertos por la AFA y otra gente más. Maradona es un ídolo que puede tener su mausoleo en Ezeiza, que es la entrada al país. La gente va a tener un lugar donde dejarle una flor a su ídolo. Si las hermanas deciden que sus padres estén con Diego, se trasladarán los tres cuerpos a ese mausoleo".

Hay un principio de acuerdo entre todas las partes para llevar el cuerpo al predio que la AFA tiene en Ezeiza

"A Dieguito le cortaron la obra social y las prestaciones"

Mario Baudry representante de "Dieguito" Fernando Maradona Ojeda indicó que tras la muerte del astro futbolístico, al menor de sus hijos "le cortaron la obra social y las prestaciones".

"No nos íbamos a presentar en la causa porque Vero está compungida por Dieguito, que disfrutaba mucho de su papá. Cuando Diego estaba tirado en el sillón, el nene se acostaba a su lado, sobre sus piernas, y jugaba en la tablet, o se sentaban al lado de la pileta. El día de la muerte de Maradona yo estaba en el campo, y cuando me llamó Verónica fui a su casa y salió Dieguito corriendo, me llevó de la mano al patio y me dijo: 'Marito, papá se murió y estoy muy triste'. Y Dieguito habla poco. Con Vero intentamos contenerlo y le dijimos que su papá es la estrella más grande en el cielo. Desde ese día, muchas noches llora dormido", contó Baudry en Intrusos, por América.