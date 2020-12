Rating: ¿Cuál fue el canal menos afectado por la goleada tenística de River?

En el Cantando 2020 continuó el ritmo libre con Pablo Ruiz, Ángela Leiva, Brian Lanzelotta, Miguel Ángel Rodríguez, la Bomba Tucumana y Tyago Griffo

La victoria con marcador de tenis (6-2) de River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores de América frente a Nacional de Montevideo, que consagró el pase del club más grande del fútbol argentino a las semifinales del máximo certamen continental, que obtuvo por cuarta vez en la final eterna del 9 de diciembre de 2018 ante su clásico rival, afectó a la audiencia de la TV abierta porteña en su horario estelar.

Sin embargo, ese impacto fue desigual, porque los ciclos de Telefé lograron retener gran parte de su audiencia habitual, mientras que el resto de los canales no pudieron ante una nueva demostración del poderío de la escuadra que conduce Marcelo Gallardo.

A pocos días del inicio de las semifinales en Masterchef Celebrity, la competencia se recalentó. Aún siguen en carrera Vicky Xipolitakis, el Mono de Kapanga, Claudia Villafañe, Leticia Siciliani, Belu Lucius, Fede Bal, El Polaco, Analía Franchín y Sofia Pachano.

Este jueves, el horario estelar comenzó con el liderazgo de Fuerza de mujer, con picos de 9,9 puntos, y llegó a una marca máxima de 12,2 puntos casi en el final del capítulo. Bienvenidos a bordo llegó a 9,2. En el Cantando 2020 continuó el ritmo libre con Pablo Ruiz, Ángela Leiva, Brian Lanzelotta, Miguel Ángel Rodríguez, la Bomba Tucumana y Tyago Griffo.

La pelea de fondo fue para MasterChef en una gala donde los participantes tuvieron que cocinar moluscos, con una marca máxima de 17,6 puntos. El certamen de canto de eltrece llegó a 7,2 puntos.

La fantástica actuación del River de Gallardo en Montevideo captó mucha audiencia televisiva.

Rating: la competencia de la tarde y el mediodía

Este jueves, Cortá con Lozano lideró la franja vespertina con picos de 7,4 puntos durante toda la competencia directa, mientras que 100 argentinos dicen llegó a una marca máxima de 6,9 puntos, y Mamushka, a 6,2 puntos.

Al mediodía, LAM en eltrece empezó con picos de 5,5 mientras Flor de equipo, en Telefe, trató un caso de delincuencia y se mantuvo en 3,9. Pasadas las 12.30, Flor de equipo lideró con picos de 5,5 y se mantuvo así hasta el final.

Canal que ganó el rating del jueves 17 de diciembre

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 2.,8 puntos. Además, tuvo los cinco programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 8,7

eltrece: 5,9

El Nueve: 2,1

América: 2

TV Pública: 0,2

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity: 16,3

Fuerza de mujer: 10,9

Elif 8,9

Destacados del rating del jueves 17 de diciembre

MasterChef Celebrity alcanzó un rating de 16,3 puntos y fue el programa más visto del día. Guerra de rosas cosechó 8,2 puntos, a pesar de tener la medición más baja el miércoles, el jueves obtuvo la marca más alta de las últimas dos semanas. Además fue el quinto programa más visto del día junto a Floricienta.

Los ángeles de la mañana promedió 5,5 puntos, fue la medición más alta de los últimos 17 días. Intratables compitió con el partido de la Copa Libertadores de River Plate vs Nacional. A pesar de esto logró medir 2,3 puntos y se mantuvo en su promedio habitual de este último mes. También fue el segundo programa más visto del canal junto a Fantino a la tarde.

Mejor de noche se vio perjudicado por el partido de River Plate y midió 1,6 puntos. Fue la marca más baja de los últimos nueve días. En América, Fantino a la tarde marcó 2,3 puntos, fue la medición más baja de las últimas cuatro semanas. Sin embargo, fue el segundo programa más visto del canal junto a Intratables.

MasterChef Celebrity: llegan los homenajes a Maradona

La demora entre la grabación de los programas de MasterChef Celebrity y su día de emisión hizo que recién este jueves pudiera verse la primera gala sin Claudia Villafañe. Luego de la muerte del ex futbolista Diego Maradona, el 25 de noviembre de 2020, su exesposa faltó durante dos jornadas. La segunda de ellas se verá el domingo.

Fuentes cercanas a la producción habían adelantado que fue muy difícil para los participantes la grabación de ambos envíos, por el dolor de su compañera, y por el dolor propio frente a la pérdida del ex entrenador.

"Antes de comenzar la competencia -dijo Santiago del Moro-, y de empezar a jugar con ustedes les cuento que obviamente falta alguien acá. Claudia Villafañe, por razones de público conocimiento, no va a estar esta noche. Fuerza, Claudia. Te extrañamos y acá vamos a estar cuando regreses a brillar como siempre".

La emoción se reflejó en Leti Siciliani y Belu Lucius, y en el Mono de Kapanga y el Polaco. Este último, y a modo de homenaje se vistió con una camiseta del seleccionado argentino de fútbol, y una gorra celeste y blanca con la estampa de Maradona.

Avanzado el programa, también se pudo ver que el Mono le rendía en silencio y sin estridencias su tributo, con unas medias por fuera del pantalón que llevaban el número 10 y la estampa de Diego. También tuvo palabras para su excompañera: "No está Claudia, fue un golpe para todos los que la empezamos a conocer a lo largo de estos meses. Un día muy triste".

La semana próxima saldrá al aire la vuelta de Villafañe a la competencia después de la muerte de Maradona. Del Moro adelantó algunos detalles de lo que sucedió en esa gala y reveló el homenaje que la participante le hizo al astro del fútbol.

Feliz por el éxito del reality y por "poder hacer televisión en un año tan difícil", el conductor de Telefe contó cómo fue el regreso de Villafañe. "Claudia faltó a dos grabaciones y fue muy emotiva su vuelta, ya la van a ver. No se habló mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos. En un momento no sabíamos si iba a volver o no y finalmente ella decidió con los días. Agarró el teléfono y dijo: 'Vuelvo'", relató Del Moro en una nota con Intrusos.

A Villafañe "le hizo muy bien volver", dijo el presentador quien opinó al respecto: "Le jugó a favor mostrarse en el programa porque mucha gente la conoció realmente. Sobre todo, los que no tenían chance o posibilidad alguna de conocerla", señaló el conductor y amigo de la participante de MasterChef Celebrity.

Para alimentar las expectativas del público, Del Moro reveló lo que se verá a partir del lunes: "La van a ver hablando de Diego y en una de las emisiones ella también le va a dedicar un plato, algo que nunca había hecho".