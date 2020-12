Bolsonaro cuestionó la vacuna de Pfizer: "Puede convertirte en un yacaré, en Súperman, en una mujer con barba"

El presidente de Brasil cuestionó la efectividad de las vacunas y de la vacunación, dijo que no habrá para todos y se mostró desconfiado por la de Pfizer

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostró en contra de la decisión de la Corte Suprema de tornar en forma obligatoria la vacuna contra el coronavirus al afirmar que no toda la población tendrá acceso a ella y fustigó la inmunización del laboratorio estadounidense Pfizer, de la cual dijo uno puede convertirse en un "yacaré" por sus efectos colaterales.

Lo hizo durante un serie de discursos y declaraciones ofrecidas el jueves por la noche, luego de que el mismo pusiera en duda la efectividad de la vacunación y de las vacunas que adquirirá el Ministerio de Salud para iniciar la vacunación en el primer trimestre de 2021.

"Con todo respeto al Supremo Tribunal Federal, pero no habrá vacuna para todo el mundo. Ni a fin de 2021 lograremos vacunar a todos", dijo Bolsonaro en un video por Facebook, en el cual fustigó el fallo por 10 a 1 de la corte a favor de la obligatoriedad de la inmunización.

El plan de vacunación incluye la vacuna de Astrazeneca (Oxford), la Coronavac de la china Sinovac y el paulista Instituto Butantan y una pequeña fracción de un acuerdo con Pfizer.

"En el contrato con Pfizer está bien claro que no se responsabilizan por efecto colaterales. Entonces uno puede convertirse en un yacaré, en Superman, en una mujer con barba, en un hombre con voz finita. Lo peor es que pase algo en el sistem inmunológico de la gente", afirmó en un acto en Porto Seguro, Bahía.

Bolsonaro fustigó a Pfizer porque "pone una aviso de que no se hace responsable por los efectos colaterales"

Esto fue interpretado como una mala señal toda vez que Brasil negocia un acuerdo con el laboratorio estadounidense.

De todos modos, el Presidente dijo que está a favor de incluir las vacunas siempre y cuando tengan la luz verde de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa),que hasta el momento no aprobó ninguna ni recibió los informes para registro de ningún laboratorio.

Luego de meses de disputas, el gobierno nacional aceptó a la Coronavac que adquirió el paulista Instituto Butantan por decisión del goberndor de San Pablo, Joao Doria, un exaliado de Bolsonaro.

Este viernes llegaron al aeropuerto de Guarulhos 2 millones de dosis de Coronavac desde China y ya hay 3.125.000 dosis en Brasil.

"Es la única vacuna lista en territorio nacional", dijo Doria al recibir la carga.

El estado de San Pablo ha fijado unilaterlamente la vacunación el 25 de enero para los paulistas pero aun no se sabe si esto chocará con la estrategia del ministro de Salud, Eduardo Pazuello, con el plan nacional que está sin fecha.

Según publicó la revista Veja, el gobernador Doria invitó a darse la vacuna china a tres expresidentes: José Sarney (1985-1990), Fernando Hernique Cardoso (1995-2002) y Michel Temer (2016-2018). Los tres forman parte de su alianza de gobierno en San Pablo y sería una señal para evitar la desonfianza que las encuestas arrojaron contra el origen de la vacuna china, en sintonía con el discurso de Bolsonaro.

Por qué el CEO de Pfizer no se aplicó su propia vacuna

La vacuna de Pfizer ha sido recientemente aprobada por al FDA

Pfizer es una de las empresas que tiene a su cargo el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19. Su trabajo comenzó luego de la aparición del coronavirus y desde entonces están realizando investigaciones y pruebas, tal como sucedió con otras compañías -AstraZeneca, el Instituto Gamaleya, Moderna, entre las más destacadas-.

Todavía se desconoce cuándo comenzará la vacunación en algunos países del mundo, pero poco a poco se avanza en las aprobaciones, negociaciones y permisos.

Es por ese motivo, entre otros, que cualquiera podría pensar que quienes están relacionados directamente a Pfizer o a cualquiera de las otras empresas se colocaría la vacuna antes que el resto de la población mundial.

Pero no. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, reveló en los últimos días que no se ha aplicado la vacuna que desarrolló la compañía farmacéutica estadounidense. Así lo explicó el sitio Entrepreneur, donde además se detallaron los motivos de la decisión del ejecutivo de la empresa.

Luego de haber hecho pública su determinación a no vacunarse con su propia vacuna, Bourla recibió una serie de cuestionamientos. Es por eso que explicó que no se ha inyectado la vacuna porque no está en el rango de edad de quienes deben recibirla primero.

"Tengo 59 años, gozo de buena salud, no estoy en la primera línea, por lo que para mi no se recomienda vacunarse ahora", explicó el director ejecutivo en una entrevista que le dio a CNBC. Además, agregó: "tan pronto como pueda, lo haré".

El CEO de Pfizer afirmó que se vacunará si eso le da más confianza a la población del mundo

¿Daría más confianza que Bourla se vacunara?

Quizás se podría pensar que el hecho de que Bourla accediera a recibir la vacuna podría predisponer mejor a las personas del mundo a vacunarse también. De hecho, en este sentido el CEO de Pfizer afirmó que, atento a esta influencia que puede tener sobre la postura de las personas, consideraría recibirla con anterioridad al tiempo estipulado para las personas que no están dentro de los grupos de riesgo.

El ejecutivo de la farmacéutica aseguró que las encuestas realizadas por la propia empresa revelan que las personas estarían más dispuestas a ser vacunadas si el director ejecutivo de la empresa se inoculara primero. En este sentido, quienes participaron de la encuesta consideraron que la vacunación del CEO de Pfizer sería más determinante que si el presidente electo, Joe Biden, recibiera el fármaco.

"Con eso en mente, estoy tratando de encontrar la manera de vacunarme, aunque no sea mi momento, sólo para demostrar la confianza en la empresa", aseguró Bourla, quien además destacó que el producto cumplió con todos los estándares para su aprobación y pidió a la gente confiar en este.

Asimismo, señaló que la distribución de la vacuna es todo un desafío para el mundo, dado que debe mantenerse a -70°C, que es una temperatura mucho más baja que otras vacunas. Pfizer tiene previsto producir 1.300 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus para 2021, algo que Bourla calificó como un "compromiso con el mundo".