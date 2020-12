Vacunas contra el coronavirus: no se podrá demandar a Pfizer o a Moderna por efectos secundarios

Dos de los laboratorios que están desarrollando vacunas contra el COVID-19 estarán protegidos por la ley ante la aparición de efectos colaterales

Durante la pandemia, los laboratorios alrededor del mundo empezaron a correr una carrera para ver quién conseguía desarrollar primero una vacuna. Pfizer y Moderna son dos de los que lograron resolver el enigma y producir las dosis más efectivas para batallar contra la enfermedad. Y, al parecer, estas empresas también se preocuparon en buscar una protección legal en caso de posibles demandas.

Según declaraciones de sus abogados al canal de noticias Consumer News and Business Channel (CNBC), "Por lo general, no se ofrece mucha protección de responsabilidad legal a las empresas farmacéuticas". Sin embargo, en este caso el pacto de inmunidad hace que no haya nadie a quien culpar en un tribunal de justicia de EE.UU.

El tiempo récord en el que lograron componer los fármacos tiene sus desventajas: los pacientes podrían llegar a sufrir de efectos secundarios por la vacuna. Países como Estados Unidos protegen entonces sus espaldas y sus leyes dictaminan que quienes padezcan de estos efectos colaterales no podrán demandar a los laboratorios.

Este amparo de parte del gobierno estadounidense para con Pfizer y Moderna es el mismo que protege a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés), que es el equivalente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) local. El FDA no podrá ser demandado por haber aprobado una vacuna en este caso de emergencia.

En qué leyes se apoyan las farmacéuticas

En febrero de este año, un funcionario del gobierno norteamericano había traído a colación la Ley de preparación pública y preparación para emergencias. La misma, legislada en 2005, avala la protección legal a empresas dedicadas a producir o distribuir suministros médicos de crítica importancia, como por ejemplo vacunas y tratamientos, con la excepción de que se detecte una "mala conducta intencional".

La ley invocada protege por cuatro años a estas compañías, por lo que hasta el 2024, estas empresas "no pueden ser demandadas por daños monetarios en los tribunales" por cuestiones relacionadas a la vacuna contra el coronavirus, según uno de los abogados. El mismo planteó una hipótesis de cómo pudo haberse llegado al acuerdo. Ante la orden del gobierno de llegar a un resultado cuatro o cinco veces más rápido de lo que tarda el proceso regularmente, las farmacéuticas habrán pedido a cambio este pacto de inmunidad.

Se le solicitó a los laboratorios a trabajar entre cuatro y cinco veces más rápido de lo normal para conseguir la vacuna

Las diferencias entre la vacuna de Moderna y la de Pfizer

Las dos vacunas son similares, pero tienen algunas diferencias clave que hacen que la vacuna de Moderna sea "más flexible". Así lo definió el mes pasado el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar.

Eficacia

En este sentido, tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer-BioNTech han mostrado niveles de eficacia similares cercanos al 95%.

"Parecen ser aproximadamente equivalentes", afirmó el martes el Dr. Paul Offit, miembro del comité asesor de vacunas de la FDA, durante una entrevista en un programa de la cadena CNN.

Estructura

Ambas vacunas funcionan con el ARNm, aunque sus estructuras y composición son ligeramente diferentes.

"Aunque ambas son vacunas de ARN mensajero, son moléculas de ARN mensajero realmente diferentes, tienen los llamados sistemas de liberación de lípidos diferentes, es decir, el tipo de gota de grasa en la que se encuentra el ARN mensajero", afirmó el Dr. Paul Offit esta semana. Es por eso que "tienen diferentes características de almacenamiento y manipulación".

Almacenamiento

Uno de los datos fundamentales en relación a la vacuna de Moderna -y que quizá la haga más aplicable- es que no necesita mantenerse a temperaturas extremadamente frías, algo que sí sucede con el desarrollo de Pfizer.

La vacuna Pfizer y BioNTech debe almacenarse aproximadamente a -75 grados centígrados. Esto es una temperatura aproximadamente 50 grados más baja que cualquier otra inmunización que se usa actualmente en Estados Unidos y en otros países. Además, la vacuna solo se puede guardar en el congelador solo hasta cinco días antes de que caduque.

Con el objetivo de que esto se cumpla, los CDC estadounidenses crearon un conjunto complejo de requisitos de manipulación y almacenamiento conocido como la cadena de frío que incluía costosos congeladores ultrafríos y mucho hielo seco.

En contraste, la vacuna de Moderna se puede mantener aproximadamente a menos -20 grados centígrados, o aproximadamente la temperatura de un congelador doméstico, según señaló Moncef Slaoui, director de la iniciativa estadounidense para desarrollar una vacuna para Covid-19. Además, esta vacuna se puede guardar en el refrigerador durante 30 días antes de que caduque.

Dosis y tiempo

La vacuna de Moderna se administra en dos dosis de 100 microgramos con 28 días de diferencia. La vacuna de Pfizer se administra en dos dosis de 30 microgramos con 21 días de diferencia.

Edad

Si se autoriza, la vacuna Moderna se usaría en personas mayores de 18 años, mientras que la vacuna Pfizer estaba autorizada