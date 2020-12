Un pasajero con síntomas de Covid-19 murió en pleno vuelo de United Airlines

La información circulaba en redes y desde la aerolínea confirmaron que el pasajero tenía síntomas aunque no mencionaron que fuera positivo

Se confirmó la muerte de una persona con síntomas de Covid-19 durante un vuelo de United Airlines que viajaba de Orlando hacia Los Ángeles. La información circulaba en redes sociales desde el pasado lunes 14 de diciembre, cuando algunos pasajeros indicaron que la esposa del hombre fallecido confirmó que el pasajero que perdió la vida presentaba síntomas que lo apuntaban como un caso positivo de Covid-19.

Finalmente, United Airlines confirmó este viernes que el pasajero presentaba síntomas de coronavirus, aunque no mencionaron que fuera positivo.

No obstante, en un comunicado se destacó que el vuelo 591 de United Airlines, en el que viajaba el pasajero, se vio obligado a desviarse a Nueva Orleans debido a la emergencia médica, en donde los medios locales destacaron que el deceso se debió a un paro cardíaco.

Adicional, la aerolínea indicó que, debido a lo sucedido, fue contactada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para dar seguimiento a los hechos.

De esta manera, Charles Hobart, portavoz de United destacó que la salud y seguridad de sus empleados y clientes es la máxima prioridad para la aerolínea.

Los pasajeros del avión iniciaron una cuarentena de 14 días

Con el fin de cumplir esta medida al pie de la letra exige que sus clientes llenen una lista que verifique que antes del vuelo no hayan sido diagnosticados con COVID en los últimos 14 días.

En ese sentido, debido a la sospecha de la muerte del pasajero, los asistentes del vuelo iniciaron una cuarentena de 14 días, luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

¿De quién es responsabilidad?

Este tipo de casos, ponen sobre la mesa un problema que es crucial en momentos de crisis como el actual, en donde si bien parece que todas las marcas están haciendo lo necesario para seguir las medidas de seguridad, parecen que no pueden tener todo el control necesario.

Por un lado, está el límite que deben respetar y seguir las marcas. En este caso en particular, aunque United Airlines ha informado que exige a sus clientes llenar un cuestionario para confirmar que no tienen síntomas de Covid-19, desde el medio USA Today han indicado que los pasajeros no están obligados a mostrar una prueba que muestre que no tienen el virus o síntomas antes de abordar algún vuelo. En este punto, quizás el clima actual demande algo que más que llenar un simple cuestionario.

No obstante, es cierto que la responsabilidad no radica sólo en las marcas. EL consumidor está obligado a informar sobre su situación médica con toda la transparencia y honestidad posible, aspecto que claramente en este caso no sucedió.

En conclusión, frenar la cantidad de contagios y muertes sin tener que detener la cadena de generación de valor demanda acciones conjuntas entre marcas y consumidores, en donde el proceso de evangelización y concientización será parte vital de la ecuación.