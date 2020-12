El anuncio con el que Eduardo Feinmann prepara su salida de A24

El conductor televisivo Eduardo Feinmann encara sus últimos días en el canal A24, al igual que su colega en la misma señal, Jonatan Viale. De hecho, ambos protagonizan el pase entre el programa de uno y el del otro. Antes de desembarcar en la señal La Nación+, el conductor hizo mención de su salida a través de un comentario en Twitter.

Gracias por acompañarnos desde hace años. El pase de A24 termina el 23 de diciembre. Y gracias por la confianza día a día de 19 a 22, que nos hizo líderes de audiencia. Gracias!! https://t.co/b3MSsA7r6a — Eduardo Feinmann (@edufeiok) December 22, 2020

Feinmann conduce El Noticiero desde 2017, pero el pase con Viale tomó gran trascendencia este año. Se espera que continúe en AM Radio Rivadavia, al frente del ciclo de segunda mañana Alguien tiene que decirlo.

Se tomará unas vacaciones antes de debutar en La Nación+. La señal del grupo mediático con sede en el norte del Gran Buenos Aires ya cuenta en su elenco al conductor Luis Majul, que también había pasado por A24. Otro colega de Feinmann, Alfredo Leuco, dejará TN para también sumarse al mismo canal.

Otros cambios en la TV

Frente a estas modificaciones Reynaldo Sietecase, periodista, que forma parte del staff de Telefe, recibió una propuesta de A24 se encuentra analizándola. "Se trataría de un programa de lunes a jueves para hacer la noche de A24 y cubrir la semana política", confirmaron directivos del canal a Urgente24.

A24 se encuentra relanzando su programación con nuevos cambios que irían desde el mediodía hasta la noche. El gran objetivo es reestructurar la franja horaria de 18 a 22, que era el espacio a cargo de Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, pero que a la vez podría tener consecuencias sobre el mediodía, hoy en manos de Maximiliano Montenegro.

María Laura Santillán se va de Telenoche: ¿quién la reemplaza?

Este mes la conductora televisiva María Laura Santillán dejó su puesto en el ciclo Telenoche. Aunque su despedida estaba anunciada para el viernes, la conductora se ausentó del noticiero desde este lunes y ya no regresaría a la pantalla de eltrece.

El periodista de espectáculos Adrián Pallares dijo en Twitter que Santillán envió una carta documento "feroz" y que se avecina un "juicio millonario en puerta". Incluso, "ni sus compañeros sabían que hoy no iba a estar. La gente de eltrece" prefería "una salida más tranquila".

Este miércoles en el ciclo Intrusos, Pallares completó: el conductor Diego "Leuco se enteró diez minutos antes que María Laura no iba a estar y que había mandado carta documento. Autoridades decidieron que María Laura Santillán no tuviera renovación de contrato para el año que viene, entonces ella mandó una carta documento al canal, se dio por despedida y si bien el viernes 18 (de diciembre) sería su último día al frente del noticiero decidió que no volvería para despedirse".

"Muy enojada, ella dijo: 'No voy a ir, no les voy a dar el gusto de hacer una sonrisa, de agradecer... que la noticia sea que yo me fui, no que ellos me echaron", agregó el panelista.

Según el diario digital Primicias Ya, la conductora Dominique Metzger ocupará el lugar de María Laura a partir de enero. Dominique fue el reemplazo habitual en todas las vacaciones, por lo cual el canal habría decidido que ella se haga cargo del programa.

Otra figura televisiva con una salida inesperada

El icónico conductor Roberto Funes Ugarte, más conocido como "Robertito", dejará de conducir "Sobredosis de TV" el programa que lleva a cabo junto a Luciana Rubinska en C5N. La baja del periodista se suma a otras despedidas polémicas de conductores de los canales informativos más conocidos del país.

La decisión de perder horas en pantalla se debe a las duras críticas que el periodista recibe desde hace meses en las redes sociales. Su nombre o frases destacadas llegaron a ser "trending topic" en Twitter debido al cuestionamiento que la audiencia hace sobre su trabajo.