¿La vacuna Sputnik V es riesgosa para mayores de 60 años o no? Esto revelan los últimos estudios

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, había desatado la polémica al admitir que no podía vacunarse porque su edad no se lo permitía

"El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus", sostuvo el titular de la cartera sanitaria, Mijaíl Murashko, en declaraciones a la televisión pública del gigante euroasiático.

Hasta el momento, el Gobierno ruso había aplicado la vacuna contra el Covid-19 a personas de entre 18 y 60 años, tras haber lanzado la campaña de inmunización el pasado 15 de diciembre. Murashko subrayó que los últimos estudios realizados confirmaron que el uso de la vacuna desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya no representa "ningún riesgo" para los adultos mayores.

El pasado viernes el director del reconocido instituto de epidemiología, Alexandr Gintsburg, había anticipado que los especialistas no habían detectado nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados con Sputnik V. Días atrás, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, había desatado una polémica al admitir en conferencia de prensa que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía. "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", había explicado el mandatario euroasiático al ser consultado sobre si se había inmunizado.

Las palabras de Putin habían generado críticas y temores en distintos países, ya que dejaba fuera del plan de inmunización a uno de los sectores más frágiles a la hora de contraer coronavirus. Por el momento, Rusia registra un total de 2.992.123 casos positivos de COVID-19, enfermedad que provocó 53.539 muertes.

Quiénes recibirán primero la vacuna

Llegó uno de los momentos más esperados del año. Llegó el momento del anuncio de comienzo de la vacunación, aún con todas las dudas y cuestionamientos que existen en torno a la vacuna Sputnik V.

Fue el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, quien dio la noticia. Según el titular de la cartera sanitaria bonaerense, se comenzará a aplicar la vacuna al personal de salud de las Unidades de Cuidados Intensivos. Para poder acceder a esta vacuna será necesario que todas las personas alcanzadas se registren y soliciten un turno, de la misma manera que sucede actualmente con cualquier práctica médica de rutina.

Cabe mencionar que, según informó Télam, la vacunación comenzaría el día lunes. Así lo habría confirmado una fuente ministerial.

"Empezamos a vacunar al personal de salud de las Unidades de Cuidados Intensivos. Hay que registrarse y el sistema les va a asignar un turno", afirmó el ministro en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Empezamos a vacunar al personal de salud de las Unidades de Cuidados Intensivos. Hay que registrarse y el sistema les va a asignar un turno. Una gran noticia para esta Nochebuena. Feliz Navidad!

Por la misma vía aseguró que el inicio de la vacunación, con las dosis recibidas provenientes de Rusia, es "una gran noticia para esta Nochebuena. Feliz Navidad".

Junto a este mensaje, Gollán compartió un flyer de la cartera sanitaria que explica que el personal de salud para vacunarse debe obtener un turno registrándose en https://gba.gob.ar/vacunate/. Allí se detallan algunos aspectos acerca de esta aplicación que se realizará en los próximos días.

"Primero se vacunará a menores de 60 años que formen parte de las Unidades de Cuidados Intensivos", indicó la cartera sanitaria desde su cuenta de Twitter. Además, informó que posteriormente se vacunará al personal de salud que tengan enfermedades preexistentes.

La vacuna rusa comenzaría a aplicarse el día lunes

10 datos que tenés que saber sobre la vacuna rusa

1. Las dosis que vienen a Argentina no se hacen en Rusia

Según informaron en varias oportunidades los expertos rusos, las vacunas Sputnik V que estén destinadas a otros países que no sean la Federación Rusa -entre los que se incluye Argentina- se producirán en otras naciones. La fabricación se hará en Corea del Sur, en India y en otras naciones, de acuerdo a la información oficial brindada por Fondo Ruso de Inversión Directa.

El Instituto Gamaleya, quien estuvo a cargo del desarrollo del producto, y el Fondo Ruso de Inversión Directa habían publicado días atrás algunos de los resultados de la Sputnik V.

2. La efectividad es mayor al 90%

Según explicaron desde el Instituto que la desarrolló, en la última etapa de estudio pudieron ver que la efectividad de la vacuna fue del 91,4%. Los expertos explicaron que el cálculo de la eficacia se realizó en base a los datos de 22.714 voluntarios que recibieron la primera y segunda inyección de la vacuna Sputnik V, o placebo, en el tercer y último punto de control, 78 voluntarios enfermos, de acuerdo con el Protocolo de ensayos clínicos de fase III.

3. La eficacia de la vacuna es total en casos graves de coronavirus

Es importante tener en cuenta que la eficacia de la vacuna Sputnik V contra casos graves de infección por coronavirus fue del 100%. Entre los casos confirmados de infección por coronavirus, se registraron 20 casos graves en el grupo de placebo, mientras que no se registraron casos graves en el grupo que recibió la vacuna.

4. Con qué está hecha la vacuna Spuntik V

La vacuna Sputnik V tiene un conjunto de características que la han colocado entre las más competitivas y destacadas del mundo. Está basadaen en una plataforma de vectores adenovirales humanos que los propios expertos rusos definieron como "robusta, segura y bien estudiada".

5. Cuánto cuesta la vacuna Sputnik V

El costo de una dosis de Sputnik V en los mercados internacionales será menor a los u$s10.

6. La conservación de la vacuna

La disponibilidad de una forma liofilizada, es decir seca, de la vacuna facilita significativamente la logística de su distribución en los mercados internacionales. La creación rusa tiene requisitos simplificados de temperatura para su almacenamiento (entre +2 y +8 grados Celsius), algo que no sucede con las vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna, por ejemplo.

La vacuna llegó a la Argentina desde Rusia

7. Los efectos adversos de la vacuna

La eficacia de la vacuna Sputnik V, tal como se mencionó, se confirmó en cada uno de los tres puntos de control de los ensayos clínicos. Cabe mencionar que hubo 20, 39 y 78 casos de infección por coronavirus entre los sujetos, tanto en el grupo placebo como en el grupo que recibió la vacuna.

La Sputnik V se constituyó el pasado 11 de agosto en la primera vacuna contra el coronavirus oficialmente registrada en el mundo por un gobierno, tras seis meses de pandemia y, según los resultados publicados en la revista médica británica "The Lancet", el producto genera anticuerpos y no provoca incidentes adversos.

Días después del anuncio, el primer lote de la vacuna superó las 15.000 dosis y se distribuyó a manera de prueba en distintas regiones de ese país.

El grupo de expertos encontró que dos formulaciones -una congelada y otra liofilizada- de una vacuna que consta de dos partes, son "seguras" porque no identificaron reacciones adversas de gravedad en más de 42 días, e indujeron respuestas de anticuerpos en todos los participantes en un plazo de 21 días.

Los resultados secundarios de los ensayos -no tan relevantes como los primarios- demostraron, según los científicos, que las vacunas producen, en un plazo de 28 días, la respuesta de la denominada célula T, que detecta y mata patógenos invasores o células infectadas.

El fármaco utiliza partículas no vivas creadas a base de adenovirus, dijo Alexander Guíntsburg, director del Centro Nacional de Investigación Gamaleya, el organismo detrás de la vacuna. "Las partículas vivas son las que pueden reproducirse. Las partículas usadas carecen de esa función", puntualizó Guíntsburg en un programa del canal Rossiya 24. Así, las partículas del coronavirus en la vacuna no pueden dañar el organismo, subrayó Guíntsburg.

Según el científico, las partículas del coronavirus pueden causar molestias, porque cuando se inyecta un antígeno ajeno el sistema inmunológico funciona de forma más activa y, en casos como este, el paciente puede experimentar fiebre.

8. La solicitaron muchos países, no solo Argentina

Las solicitudes de más de 1.2 mil millones de dosis de la vacuna Sputnik V llegaron de más de 50 países.

9. Recibió la aprobación del ministerio de Salud argentino

En las últimas horas se publicó una resolución en la que el ministerio de Salud a cargo de Ginés González García le otorgó a la vacuna rusa la aprobación para su uso de emergencia.

ANMAT ya había tomado la misma decisión en relación a la vacuna de Pfizer.

10. Dónde se probó la vacuna rusa

Los ensayos clínicos, que se hicieron en más de 40 mil voluntarios, se llevaron adelante en algunos países del mundo fuera de Rusia. Emiratos Árabes Unidos, India, Venezuela y Bielorrusia participaron de la investigación.