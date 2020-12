Rating: Telefe se impuso en el último domingo del año

Evaluados por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los participantes de MasterChef afrontaron los desafíos que cada vez son más complejos

La jornada del domingo en materia de rating fue para Telefe, que sacó varios cuerpos de ventaja sobre su principal competidor, eltrece. Con una combinación de producciones propias y ficciones extranjeras, el canal se mostró como la opción favorita del público.

Durante la tarde, la telenovela Moisés logró un promedio de cinco puntos. En la vereda opuesta, la película de eltrece se ubicó en 2,6. El comienzo de Por el mundo en casa, con la conducción de Marley y Lizy Tagliani, permitió a esa señal profundizar la diferencia en el rating. De esa manera, el ciclo de viajes por la Argentina ascendió a 9,4, y 12,1, mientras eltrece se ubicó en poco más de cuatro puntos.

Luego de una semana de intensos desafíos, tuvo lugar la doceava gala de eliminación de MasterChef Celebrity, con la conducción de Santiago del Moro. Evaluados por el jurado más riguroso, conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los participantes afrontaron los desafíos que cada vez son más complejos.

El reality arrancó con un piso de 14,6 cuando el Polaco se consagró como el único participante que pasó a la siguiente ronda con un ceviche. Y la marca máxima fue de 19,5 en el momento de la degustación de los platos. Pasada la medianoche, el Mono de Kapanga quedó fuera de juego.

Rating: los números de los chismes

El show de los escandalones sumó incorporaciones: Daniel Ambrosino, Marcela Baños, Luis Piñeyro y Sheila Gonzalez. Así el programa de espectáculos de América se enfrenta al instalado Implacables de Canal 9, con Susana Roccasalvo. En un domingo de verano donde hay muy poca audiencia para repartir, la competencia fue muy pareja.

Si bien Implacables salió al aire con un compilado con los mejores momentos del año y obtuvo picos de 1,4, América se impuso con los "escandalones", llegando a 2,3 (tercero en la franja).

Masterchef Celebrity: el Mono quedó afuera de la competencia

La de este domingo fue la primera gala de eliminación en la instancia de semifinales de Masterchef Celebrity. Al comenzar el programa, Santiago del Moro le dio la bienvenida a Claudia Villafañe, Leticia Siciliani, Analía Franchín, Sofía Pachano, el "Mono" de Kapanga y Vicky Xipolitakis, que llegó vestida de papá Noel y dispuesta a darle pan dulce a los miembros del jurado.

El conductor saludó a Belu Lucius y a El Polaco. Al ser ambos quienes ganaron la mayor cantidad de estrellas durante la semana, la primera etapa de la noche consistió en un duelo entre ellos, para ver quién quedaba a salvo de la gala de eliminación.

Al momento de pasar al frente, Donato de Santis anunció las reglas del duelo: "Para desempatar, deberán preparar un cebiche en quince minutos. Les vamos a entregar una canasta con los mismos ingredientes".

Damián Betular agregó: "El ceviche que tenga lo salado, lo picante y lo dulce perfecto, podrá subir al balcón". Y, por último, Germán Martitegui concluyó: "Queremos una explosión de sabores".

Sin perder un minuto, Belu y El Polaco se pusieron manos a la obra para preparar el ceviche que los llevaría a evitar entrar en la eliminación propiamente dicha. Al momento de la devolución, Damián anunció que el ganador de la prueba era el Polaco.

Con el artista a salvo de la expulsión, comenzó entonces el desafío principal de la noche. Los miembros del jurado contaron que deseaban ver a los concursantes aplicando su ingenio en "diferente cocciones".

Damián anunció: "Pueden preparar el plato que ustedes quieran, pero que ese ingrediente que elijan tenga dos tipos de cocciones en el plato. Frito, grillado, al horno, la que quieran. Es decir que tienen que preparar el mismo producto con dos cocciones, y acompañarlo con dos guarniciones distintas".

Los concursantes fueron al mercado y comenzaron con sus preparaciones. Leticia Siciliani parecía algo perdida, el Mono se mostraba confiado, Vicky confesó que estaba "creando", aunque no sabía bien qué estaba haciendo y Sofía apostaba a una comida muy original. Los miembros del jurado recorrían todas las bases, a algunas las miraban con algo de escepticismo, y en otras confiaban más.

Belu con sus costillas de cerdo fritas y al horno, fue la primera en ser llamada por los especialistas. Germán la felicitó por la elección y dijo: "Son cosas que no cualquiera sabe hacer".

Donato agregó: "Realmente muy lograda la tarea". Franchín con su entraña al horno, y a la milanesa, también cumplió con las expectativas del jurado, aunque un tomate algo grande fue un ingrediente que generó polémica.

Cuando llegó su turno, Claudia acercó tacos de ojo de bife marinado, y ojo de bife desmenuzado. Aunque estaban bien, sus preparaciones igualmente recibieron algunas críticas, y ella confesó no volver "tranquila a la estación".

Sofía Pachano, con quesadilla de quinoa y frita, generó mucha expectativa, y Martitegui le dijo: "Es una sorpresa, está impecable. Esto es algo mejor que una quesadilla. Son sabores de vegetales puestos en un plato, es una explosión de sabor", y Betular agregó: "Todo está súper bien".

Leticia llevó un vacío al horno, y otro a la plancha, y al presentarlos no manifestó mucha convicción. Damián consideró que las cocciones no se diferenciaron tanto, y Germán aseguró: "Los platos son iguales, ni siquiera los condimentos se sienten diferentes. Es como que falta algo que una a todo, y el puré de zanahoria, a esta altura, ya no va. Hay que innovar un poquito más, son las semifinales".

Vicky propuso pollo hervido, y un segundo al horno, que cumplió pero sin resaltarse. Muy severo, Donato expresó: "Es un plato predecible, no tan a la altura de esta instancia".

El Mono hizo un solomillo de cerdo relleno, y milanesas de solomillo, pero ninguna de las dos opciones terminó por entusiasmar al jurado. En la devolución, Damián comentó que hubo "una sobrecocción que hace que todo tenga el mismo gusto".

Con la decisión tomada, Analía y Claudia fueron llamadas al frente, y Germán expresó: "Cumplieron, pero no debían cumplir, sino destacarse y brillar". A pesar de eso, les informó que seguían en el certamen. Belu y Sofía fueron coronadas con los mejores platos de la noche. "Ambas marcaron el camino de cómo debe seguir el camino en esta competencia", dijo Damián.

Vicky, el Mono y Leticia fueron los últimos en pasar. Donato indicó que con sus preparaciones "hicieron exactamente todo lo que hay que hacer para quedar afuera de la competencia", e informó que el Mono era el nuevo eliminado.