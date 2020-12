Juana Viale se despidió de la pantalla desvistiéndose en cámara y con un insulto

"Fue un año diferente, enorme, gigante, de mucho aprendizaje y de mucho dolor, pero siempre hay que tratar de mirar para adelante", dijo la conductora

Juana Viale terminó el domingo el último programa de Mirtha Legrand del año como sólo ella podía hacerlo: con un exabrupto que requirió un extenso bip, bailando, cambiándose en cámara, descalza y junto a su perra Tota. Algo que ni por asomo podría pensarse para la diva.

Si bien Juana arrancó con dudas el reemplazo de su abuela en marzo, debido a la pandemia de coronavirus y algunos panelistas pronosticaban un desastre, la actriz logró reversionar los clásicos Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirta que ya tenían una impronta de su conductora original, y les puso su propio sello con frescura.

Y fue con ese estilo propio con el que Juana Viale terminó la última emisión de Almorzando... por la pantalla de El Trece. "Quiero agradecer por todo el aguante por la compañía en todo lo que fue este año. Por todo lo que aprendí. Por los televidentes, por los que están detrás de cámara", comenzó la despedida, para luego agradecer a sus padres, a sus hijos, a su abuela, a Nacho, sus amigos y a su novio, el arquitecto Agustín Goldenhorn.

Y remarcó: "Fue un año diferente, enorme, gigante, de mucho aprendizaje y de mucho dolor, pero siempre hay que tratar de mirar para adelante", dijo la conductora, de 38 años de edad.

Acto seguido se dirigió a un rincón del estudio preparado especialmente para ella, donde la esperaba un biombo. "Voy a empezar a retirarme, a cambiarme, irme... Porque terminé el ciclo maravilloso que me tocó vivir", dijo y comenzó a sacarse la ropa.

Así, con una pollera de jean, una remera y con sus pies descalzos Juana Viale se enfrentó nuevamente a la cámara y lanzó: "Esta es Juana Viale". "Y me voy con Tota", agregó silbando a su perra para que la acompañe.

Homenaje del hermano y del padre de Juana Viale

"Esto es un poco de lo que no mostré. Esto soy yo. Me voy. Muchas gracias por acompañarme, la vida va a mejorar", reflexionó. "Mucha fuerza para el año que viene, que todo lo que venga sea con mucho amor, y ojalá salgamos fortalecidos de lo que fue este 2020. Les deseo amor y mucha luz a todos", concluyó antes de irse junto a su mascota detrás del decorado.

Horas antes, en el arranque de la apertura del último programa de Almorzando con Mirtha Legrand, Juana decidió descomprimir el día con "Par-Tusa", la versión cumbiera que El Dipy hizo de "Tusa", el éxito de Karol G.

"Andá a la put* que te pari* / No sufro más por vos, no más / Tomáte el palo, no te pienso llamar / No me vengas a rogar / Andáte a cag**, no, no / Te la mandaste y ya no hay vuelta a atrás / Ya no aguanto esta gilada", reza parte de la explícita reversión del cantante que se escuchó al momento que Juana ingresó al estudio.

Pero como si el tema no hubiera claro, la nieta de Mirtha Legrand de pronto gritó fuerte y alto: "¡Ya está, terminamos! ¡Es el último programa de este ciclo! ¡Váyanse todos a la put* que los pari*!'", lanzó junto a un casi interminable bip sobre su exabrupto.

El sábado fue el último programa del año de La Noche de ML, y la conductora no pudo contener las lágrimas al recibir un regalo de su hermano y su padre, Ignacio Viale Del Carril. "Asumiste la responsabilidad con amor por tu abuela (...) Le diste tu estilo. Te felicito de corazón. Siempre a tu lado, Te amo. Tu papá’", leyó la actriz, quebrada.

"Llegamos al último sábado del ciclo, semana espectacular", dijo el sábado. "Gracias a todos los que nos acompañaron en este año en el que estuve poniendo la voz y el cuerpo. Muchas gracias. Gracias a todos los que no creían en mí, les cerré la boca", agregó la conductora.