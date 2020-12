Jorge Lanata y la vacuna rusa: "Los K manipularon la Anmat"

Dijo que las dosis de Sputnik V que se están aplicando al personal de salud no están completas: "Es una vacuna por la mitad". Denunció una campaña sucia

El periodista Jorge Lanata reapareció en su programa de Radio Mitre para realizar una denuncia pública. Según reveló, hace dos días que los grupos ultrakirchneristas están haciendo una campaña sucia en su contra porque supuestamente había dicho que el gobierno no iba a vacunar a la gente en el mes de diciembre, cosa que no ocurrió: ayer, martes 29 de diciembre, comenzó oficialmente la campaña de vacunación al personal de salud.

"Los K son unos caraduras y con la vacuna es terrible como lo están manejando. Yo dije algo que aún sostengo: las vacunas se dan cuando están autorizadas por los países que las hacen y Rusia todavía hoy no terminó la Fase 3", explicó el periodista en un breve contacto con los panelistas de su programa de radio al tiempo que advirtió sobre la manipulación de la Anmat como se hizo con el Indec durante el gobierno de Crisitna Kirchner.

Lanata: "Las vacunas se dan cuando están autorizadas por los países que las hacen y Rusia todavía hoy no terminó la Fase 3"

"No es una vacuna"

Lanata dijo que en la Argentina se está dando una vacuna que solamente cuenta con la autorización de la Anmat. "No la autorizó la FDA porque Rusia no la presenta, ni fue autorizada por la Comisión Europea y los países donde se están aplicando son Rusia y Biolorusia, que no les queda otra", enfatizó.

Para justificar su postura, añadió: "¿Por qué no creo que no sea una vacuna en serio? En principio por algo objetivo: miren si Rusia la autorizó y terminó toda la fase de experimentación. La respuesta es no. Es gracioso que digan esto para transformar en un éxito político algo que es un fracaso total, que fue como manejaron la administración de la pandemia, la cuarentena".

"Para tratar de justificar ese fracaso están tratando de lograr un éxito en esto y en verdad no es serio. Yo tuve, cada vez que me pregunto si me daría la vacuna rusa, una actitud amable frente al Gobierno respecto a esto. Me parece que en salud pública no hay que joder. Siempre dije que me daría la vacuna porque las vacunas no tienen ideología, pero las vacunas tienen que estar terminadas y no ser vacunas por la mitad".

Según insistió el periodista, lo que el gobierno está dando ahora a los grupo de salud son vacunas sin terminar. "No digo si es bueno o malo, no estoy capacitado para eso porque no soy infectólogo, pero son vacunas por la mitad, no son vacunas enteras. Me hinché las bolas. Buscan cualquier excusa para hablar de nosotros y en este caso es algo imbécil".

"El kirchnerismo contraataca, manipuló la Anmat y es una cagada que hagan pelota las instituciones serias", dijo Lanata

"Los K hicieron algo que no hicieron ni los militares"

"Me parece triste que se engañe a la gente. Pensar que el Anmat es el único organismo que la puede autorizar en el mundo, y más allá de que la Anmat es serio, creo que es la primera vez que mete mucho la gamba; le va a costar como al Indec falsear la inflación", denunció.

"Los K hicieron algo que no hicieron ni los militares, desvirtuaron el Indec, todo el mundo creía en el Indec y los tipos lo manipularon para pagar menos intereses de la deuda. Ahora el ‘kirchnerismo contraataca’ manipuló la Anmat y es una cagada que hagan pelota las instituciones serias del Estado como lo están haciendo", sentenció.

"Lo que dije y sostengo es que no había tiempo (para comenzar a vacunar antes de fin de año), y lo dije porque soy periodista y miré cómo estaba la investigación en Rusia de la vacuna. Eso fue todo. No dije esto con ninguna intención de joder a nadie, al revés, dije que me la daría, pero me daría una vacuna completa", añadió.

Asimismo, Lanata consideró importante decirle a la gente que tome conciencia de lo que se dan es una vacuna por la mitad. "No estoy diciendo que no se la den, dénsela pero sabiendo que es una vacuna por la mitad hasta tanto Rusia la autorice y ahí será una vacuna completa. Buscar tener en medio de un momento de confusión un poco de éxito político, hace que tengan un criterio muy voluntarista y con eso no se jode", sentenció.

Sobre el aumento de casos positivos, Lanata advirtió que la gente volvió a reunirse y no mantiene las medidas de prevención. "Por un lado tenés las vacaciones y los eventos de fin de año, por el otro la cantidad de casos que avanza, la segunda ola que viene y la vacuna por la mitad que intenta dar el gobierno, es un panorama complicado. Yo que el Gobierno no estaría con serpentinas y cornetas festejando", enfatizó.

Finalmente, Lanata reiteró que no le dice a la gente que no se debe vacunar porque "sería irresponsable de mi parte oponerme a una medida de salud pública. Pero ojalá no tenga ningún efecto colateral. Lo que no tiene es autorización del país que la hizo", concluyó.