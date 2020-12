Conflicto por el maíz: dura reacción de la Mesa de Enlace

La Mesa de Enlace de entidades patronales agropecuarias dijo que las autoridades del Gobierno nacional "volvieron a defraudar al campo" con el cierre de las exportaciones de maíz, anunciada con la suspensión de un registro para anotar las ventas al exterior del cereal.

"Este año ha sido muy complicado para el país, y para los productores, y creíamos que, luego de que el propio presidente Fernández nos asegurara que no volverían este tipo de medidas, ya no había lugar para acciones inconsultas. Evidentemente, volvieron a defraudar al campo y a todo el interior productivo con una decisión que además vuelve a generar una nueva transferencia de recursos de la producción primaria a otros eslabones de la cadena", dijo la agrupación donde confluyen la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria (FAA).

Según la Mesa de Enlace, la medida afecta el ingreso de divisas y genera una falta de confianza a los productores, que estaban en plena siembra del cereal. "No poder exportar impide el ingreso de divisas al país y, a la vez, genera una gran crisis de confianza, que impacta negativamente sobre el precio de la producción y pone en duda la intención de siembra de este y otros productos. Y es que, con este tipo de medidas, el productor interpreta que sigue funcionando la discrecionalidad y la arbitrariedad, en lugar de la lógica y el diálogo", precisó la agrupación. De acuerdo a estas entidades, se vuelve a "tropezar con la misma piedra". En rigor, el kirchnerismo aplicó un fuerte control sobre el maíz, el trigo e incluso la carne.

"No se entiende por qué esperan resultados diferentes, aplicando las mismas recetas. Como miembros del gobierno deberían bregar por mejorar las condiciones productivas. Si no quieren hacerlo por el bien del sector como debieran, al menos podrían hacerlo por el bien de todo el país. Pero no es así. Por el contrario, se nos sigue castigando, estigmatizando, a través de la implementación de medidas que -no cabe duda- nos llevarán a nuevos fracasos", expresó el espacio.

"No queremos más medidas inconsultas y tomadas entre gallos y medianoche. Esperamos que el gobierno reflexione y vea que este no es el camino. Que cometen, una vez más, un error, que nos perjudica a todos. Están a tiempo de resolverlo. Esperamos que lo hagan", remarcó la Mesa.

Las razones de la suspensión de las exportaciones de maíz

El Gobierno decidió suspender las exportaciones de maíz, con el fin de dar prioridad al mercado interno en un momento del año en que la oferta de ese cereal empieza a escasear, una decisión que fue inmediatamente cuestionada por el sector, que considera la medida como "volver al pasado".

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, indicó en un comunicado que se resolvió suspender en forma temporaria la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el maíz cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al primero de marzo de 2021. Ese día se iniciará formalmente la nueva campaña 2020/21 del cereal, según estimaciones del mercado.

Agricultura indicó que la decisión "se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación".

Básicamente, se busca garantizar la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción.

Desde el ministerio informaron que hasta ahora se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20. Ese nivel representa el 89% sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas.

También explicó que la medida busca que "las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear".

"Eventualmente, y en función de cómo evolucione la oferta y la demanda, así como de las perspectivas de la cosecha de maíz 2020/21, esta cartera evaluará la reapertura del registro", señaló el ministerio conducido por Luis Basterra.

Esta decisión es para darle prioridad al mercado interno

Productores de maíz criticaron la decisión

Productores de maíz enrolados en Maizar cuestionaron la decisión gubernamental de cerrar las exportaciones del cereal y consideraron que representa "volver al pasado".

Recordaron así las medidas aplicadas durante los gobiernos de Cristina Kirchner. "Estamos en contra", dijo el presidente de Maizar, Alberto Morelli, quien advirtió que no hubo aviso previo alguno sobre la medida.

Consideró que el cierre de las exportaciones de ese cereal es "volver al pasado, y la verdad no es el camino".

"Nunca faltó maíz en la Argentina", sostuvo Morelli en declaraciones periodísticas.

En la misma línea se expresó el ex ministro de Agroindustria Luis Etchevehere. "Cerraron la exportación de maíz. Otro gravísimo error del gobierno que perjudica a toda la cadena", advirtió.

Se quejó de que "el populismo otra vez daña al interior productivo" y alertó que "la intervención lleva a la escasez".

"Retrocedemos años en un cultivo clave. Con el agravante de zonas con sequía", sostuvo.

Productores de maíz criticaron la decisión del Gobierno de Alberto Fernández

Exportaciones de soja vuelven a tributar un 33% de retenciones

En octubre de este año y en medio de la pandemia del coronavirus, el gobierno lanzó un paquete de medidas económicas que incluía una baja temporaria de retenciones a las exportaciones del complejo sojero por tres meses. Esa reducción finaliza el último día de 2020 y no será renovada.

En el caso del poroto de soja en octubre tributó una retención del 30%, en noviembre del 31,5%, en diciembre del 32% y a partir del próximo 1 de enero volverá al 33 por ciento.

Para los subproductos de la oleaginosa, entre los cuales la harina y el aceite se destacan por su peso, la alícuota pasa del 27-28% en octubre al 30-31% en enero de 2021, restableciéndose el diferencial entre los despachos de materia prima y los que tienen algún procesamiento.

Además, el gobierno luego de haberlo anunciado en marzo pasado, en las últimas semanas comenzó a pagar la devolución de retenciones para pequeños y medianos productores de soja de hasta 400 hectáreas y cuya facturación no haya superado los $20 millones en 2019. Todo en el marco del "Plan de Compensación y Estímulo a Pequeños Productores de Soja y Cooperativas".

La baja temporaria de las retenciones a la soja derivó en un nuevo capítulo de tensiones y rispideces entre el gobierno nacional y el campo. Los integrantes de la Mesa de Enlace señalaron que "una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retención solo le sirve a algunos actores, que no son los productores agropecuarios".

Por otro lado, desde la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) reclamaron "una señal clara y contundente a través de un cronograma de baja gradual permanente y no transitorio de retenciones, hasta la eliminación definitiva de las mismas. Esta última medida de baja temporal de las retenciones, no provoca estímulos, sino una irritación en el sector agropecuario".