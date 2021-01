Revelan los peligrosos efectos secundarios de tomar café descafeinado

Los médicos advierten sobre sustancias químicas que pueden afectar al sistema nervioso, causar artritis reumatoide e incluso presentar riesgo de cáncer

A pesar de tener ciertos beneficios y promocionarse como una alternativa al café natural, el descafeinado lleva varios peligrosos efectos secundarios, revelaron los dietistas y médicos, consultados por el medio Eat This Not That.

Por no contener cafeína, el café descafeinado no provoca insomnio e incluso a veces se recomienda a las mujeres embarazadas. La bebida tiene niveles bajos de acidez y por eso causa menos daño a los dientes. Sin embargo, los efectos secundarios y el daño a la salud reducen a cero estos beneficios del descafeinado, advierten los médicos.

Ingredientes químicos peligrosos

Los granos de café contienen cafeína de forma natural, por lo que eliminar el estimulante es difícil y a menudo se hace de forma poco natural.

"Los granos se empapan en un disolvente químico que filtra la cafeína", dice el Dr. William Li, médico, científico y presidente de la Fundación de Angiogénesis.

Según el especialista, algunos de los componentes son los mismos que se usan en el disolvente de pintura o en el quitaesmalte de uñas.

¿Cómo tomar café sin que afecte el corazón y los nervios?https://t.co/V0y4CEpYWT pic.twitter.com/A4rgMcaMoF — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 12, 2020

Aunque la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado el uso de estos productos químicos —en particular, el cloruro de metileno— en la producción del descafeinado, siguen presentando una gran cantidad de riesgos para la salud.

Los médicos advierten que estas sustancias químicas pueden afectar al sistema nervioso, causar artritis reumatoide e incluso presentar riesgo de cáncer.

Aumenta el colesterol

Mientras tanto, los riesgos del descafeinado empiezan todavía con la selección de los granos.

Para el café descafeinado, se eligen normalmente los granos que tienen un mayor contenido de grasa,"lo que podría tener consecuencias potenciales para los niveles de colesterol y también para la salud del corazón a largo plazo", dice la Dra. Olivia Audrey.

Además de los beneficios obvios de ingerir una sustancia natural sobre otra no natural, el café normal tiene beneficios para la salud que el café descafeinado no tiene.

"Muchos de los componentes químicos bioactivos naturales que potencian las defensas de la salud" se pierden en el descafeinado, observa, a su vez, el Dr. Li. Uno de ellos en particular, el ácido clorogénico, "puede activar tu inmunidad e incluso retardar el envejecimiento celular", dice.

Además, los médicos señalan que es posible que los granos usados para el café descafeinado no ofrezcan los mismos efectos cardioprotectores que los usados en el café con cafeína.

Todavía tiene cafeína

El Dr. Li señala que el café descafeinado todavía tiene algo de cafeína, normalmente alrededor del 5%, aunque esa cantidad no está regulada.

Y, aunque es menos ácido, el dietista Noman Imam explica que el café descafeinado aún puede incrementar las concentraciones de gastrina en suero, lo cual desencadena la acidez, como un efecto secundario.

Por lo tanto, si uno intenta dejar la cafeína por razones de salud, pasar al descafeinado es injustificado, resume el Dr. Rashimi Byakodi con referencia a un estudio comparativo.