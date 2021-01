Los argentinos, inquietos por el coronavirus y los rumores de que se volverán a aplicar restricciones

Infectólogos se mostraron a favor de evitar las aglomeraciones de personas como las que se vieron el último fin de semana en la Costa Atlántica

El infectólogo Tomás Orduna dijo que propondría "tomar medidas restrictivas" porque, a la luz de las imágenes que se vieron del fin de semana en la Costa Atlántica, puede adelantarse "una segunda ola" de coronavirus y "nos va a agarrar muy mal parados"

El jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz e integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno por la situación epidemiológica, sostuvo que "hay que tomar medidas restrictivas" para evitar ese tipo de aglomeraciones porque "se venía manejando solo con la consciencia de cada persona para la transmisión, pero no está funcionando".

"Doce mil casos en dos días seguidos nos retrotrae al mes de agosto", aseveró Orduna, quien manifestó que el aumento de casos lo provocó "la conducta humana", con lo cual "no es un problema del virus" sino "un problema de los seres humanos".

También, remarcó que esto sucede "cuando no hay una conducta solidaria de algunos grupos", y se refirió específicamente a la franja de entre 20 y 40 años.

"Lo hemos visto durante todo el fin de semana en reuniones multitudinarias sin distanciamiento social", destacó el especialista, y afirmó: "Son la razón absoluta de todo lo que nos está pasando".

En este punto, explicó que se debería estar transitando un momento de "bastante calma", de dos o tres meses según lo que se vio en la temporada de verano en Europa, que luego comenzó a atravesar una segunda ola.

Cómo controlar el aumento de casos

El aumento de casos se está dando de la mano de los jóvenes

Consultado sobre cómo debería implementarse un límite para tratar de controlar el aumento de casos, sostuvo que "lo deberían aplicar las fuerzas de seguridad" e indicó que se va "camino a eso si esto sigue así y nada nos dice que cambiaría".

Orduna aclaró que restricciones como "poner horarios" es posible porque "hay una suerte de infantilismo y negligencia en la personas".

"Hay que comportarse. Uno puede salir y hacer todo lo más parecido que hace en su casa disfrutando mar o sierras pero, lamentablemente, eso no es lo que se vio en las imágenes de playas del fin de semana, que fueron terribles", indicó.

El profesional contó en declaraciones radiales citadas por NA que en el hospital donde él trabaja se ven "filas impresionante en las unidades de febriles de personas con cuadros clínicos compatibles con Covid-19" y sostuvo que esta situación comenzó a observarse a partir del 8 de diciembre pasado, que fue el primer fin de semana largo tras el inicio de la temporada.

En la misma línea, el infectólogo Eduardo López se pronunció "partidario de una medida de tipo restrictiva" en caso de que el número de los nuevos contagios de coronavirus "sigan aumentando" dado que en este contexto, advirtió, "esperar no es bueno".

"Creo que hay analizar muy rápido todos los datos, y si el número de casos sigue aumentando yo sería partidario de una medida de tipo restrictiva, porque me parece que esperar no es bueno", dijo.

El especialista agregó que la adopción de una política de este tipo sería en respuesta al actual "momento complejo que uno no quisiera tener".

"Evidentemente hay un aumento de número de casos con un ruptura importante del compromiso de la gente, que ha decidido estar agrupada, no usando barbijos y en fiestas. Eso es malo y el número de casos aumenta de forma espectacular", dijo.

El infectólogo señaló, además, que "el aumento de casos se está dando de la mano de los jóvenes" quienes "por ahí piensan que no les va a tocar o si me toca es leve".

"Pero no es tan así. Independientemente de esto hay que tener en cuenta que puede contagiar a adultos mayores que desarrollan la enfermedad de forma más grave", advirtió.

Sin cuidados, hay riesgo de fuertes restricciones

El presidente pidió respetar las reglas de distanciamiento para evitar el contagio

El presidente Alberto Fernández alertó hoy sobre el rebrote de casos de coronavirus en el país y advirtió que podría volver a imponer restricciones para frenar los contagios. Volvió a apelar a la responsabilidad social y apuntó cuáles son los efectos de una merma en la curva epidemiológica si la ciudadanía no retoma las medidas de cuidado ante el avance del coronavirus.

"Si no queremos volver atrás y dar este paso adelante para ponernos de pie, es necesario que todos tengamos responsabilidad social. Eso quiere decir cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar a quien tengo al lado. Si esto no pasa, existe el riesgo de que todo vuelva a paralizarse", afirmó Fernández.

"La pandemia no se ha disipado", advirtió el presidente desde la Residencia de Olivos, en el marco de un acto de puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas de 2021.

Amenaza de rebrote

El mandatario habló durante ocho minutos. Cerró la videoconferencia que condujo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y que contó con la participación de los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Santa Fe, Omar Perotti, además de una veintena de intendentes municipales, y funcionarios nacionales y provinciales.

Dedicó más de la mitad de su discurso a la amenaza del rebrote. Calificó el escenario actual -con casi seis mil contagios diarios, 1.640.718 positivos y 43.482 muertes desde el comienzo de la pandemia- como "muy complejo" y se dirigió, particularmente, a los jóvenes.

"Llamo la atención a todos los argentinos y, si me permiten, especialmente a los más jóvenes. Todos los datos indican que es allí donde tenemos el mayor problema. Jóvenes que no advierten el riesgo que estamos viviendo. Deben entender que son vectores de transmisión del contagio. Tal vez los jóvenes no sean los que más padecen la enfermedad a la hora de contagiarse, pero son lamentablemente extraordinarios vectores, personas necesarias para contagiar a adultos mayores que definitivamente cuando se contagian, no la suelen pasar bien", expresó el presidente.

"Apelo a la responsabilidad social de todos y de todas para que entendamos que el problema persiste", dijo el Presidente

Alberto Fernández se refirió a la pandemia como un fenómeno en expansión, aún en un período estacional que debería aplacar su capacidad de contagio: "Apelo una vez más a la responsabilidad social de todos y de todas para que entendamos que el problema persiste, se mantiene, que nadie está exento de contagiarse y que debemos guardar todas las normas de protocolo necesarias para que no se expanda la enfermedad del modo en que lamentablemente estamos viendo que se expande".

"Hemos sufrido demasiado el año pasado para que no hayamos aprendido", alertó y convocó a no relajar las medidas de prevención sanitaria: "Si cada uno hace el esfuerzo de cuidarse, de mantener el distanciamiento social, de seguir protegiendo con alcohol las manos, si tratamos de aislarnos en la convivencia con nuestros seres queridos, creando la burbuja en las casas, va a ayudar mucho para que la enfermedad no vuelva a expandirse. Es una condición necesaria para que esto que estamos empezando hoy pueda materializarse".