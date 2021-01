Test de personalidad: la flor que elijas indica aspectos profundos de tu forma de ser

En este nuevo test de personalidad tenés que elegir la flor con la que te sientas más identificado y así descubrir qué revela sobre tu forma de ser

Llega un nuevo test de personalidad que seguramente te va a ayudar a descubrir cosas de tu forma de ser que quizá no conocías o de las que no estabas tan seguro.

El ejercicio es muy sencillo. Solo tenés que mirar las seis flores y elegir la que te guste más. Una vez que lo hayas hecho, fijate abajo cuál es su significado.

Flor 1

Te caracterizas por ser una persona muy abierta, sociable y optimista. Estás convencido de que hay que arriesgarse para cumplir las metas, sin importar la dificultad ni el miedo. Los que te conocen saben que siempre van a poder contar con vos a la hora de charlar sobre algún problema.

Flor 2

Sos muy generoso con los demás, te preocupás mucho por caerle bien a la gente y siempre estás tratando de hacer lo que te parece correcto. Como contrapartida, esto a veces puede ser un poco perjudicial ya que tenés que recordar que la prioridad número uno sos vos.

Flor 3

Si te sentiste identificado con esta flor es probable que seas una persona con pensamientos negativos y que frecuentemente no se tiene fe en lo que hace. Pensás que la vida es dura y muchas veces haces comentarios oscuros frente a los demás. Sin embargo, si cambiás tu forma de pensar seguramente vas a tener un gran futuro.

Flor 4

Sos una persona muy filosófica y reflexiva, a la que le gusta adentrarse en sus pensamientos y pasar horas pensando sobre distintos aspectos de la vida. Dudás de todo y tratás de aprovechar todos los días para aprender algo nuevo.

Flor 5

Te caracterizas por ser una persona muy sensible y con mucha empatía por los demás. Hacés lo imposible por ayudar no solo a tus seres queridos sino también a quienes no conocés pero sabés que necesitan una mano.

Flor 6

Por último, si te sentiste identificado con la flor 6 es posible que seas una persona bastante reservada, a la que no le gusta expresar sus sentimientos y a la que le cuesta conocerse a sí mismo y entender qué es lo que desea en la vida.