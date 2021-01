Elon Musk se prepara para colonizar Marte: tomó una medida drástica para conseguir más fondos

Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg son algunos de los hombres más acaudalados del mundo. Sin embargo, este jueves fue Elon Musk el que pasó a encabezar la lista de las personas con más dinero del planeta, ya que alcanzó a sumar en su cuenta un total de 188.000 millones de dólares.

El conocido CEO de Tesla y SpaceX hace tiempo que viene manifestando su voluntad de invertir su patrimonio en colonizar Marte. Para ello, anunció que con el tiempo planea vender todas sus propiedades hasta quedarse sin ninguna, e ir a Marte.

En cuanto a sus inversiones actualmente, Musk detalló: "En realidad, no tengo casi ninguna propiedad con un valor monetario, aparte de las participaciones en acciones en mis compañías". El dueño de Space X comentó sobre su plan de vivienda que "Si las cosas se ponen intensas en el trabajo, me gusta dormir en la fábrica o en la oficina. Obviamente, necesito un lugar para mis hijos, así que alquilaré algo".

Después de también reconocer que el multimillonario tenía muchas propiedades en las que no pasaba tiempo, se despejó de 6 de sus mansiones ubicadas en Bel-Air, una zona ultra exclusiva de Los Ángeles, California. De este negocio, embolsó un total de 122,3 millones de euros. Actualmente, alquila una mansión en Pacific Palisades por 286.000 euros al mes.

Fue en mayo del año pasado cuando Musk anunció en Twitter que pondría a la venta sus bienes hasta quedarse con ninguno. "Estoy vendiendo casi todas sus posesiones físicas. No voy a ser dueño de ninguna casa", escribió en la red el primer día del quinto mes del 2020, en medio de la pandemia de Coronavirus. Fiel a sus palabras, desde esa fecha la máxima autoridad de Tesla vendió 100 millones de dólares en bienes inmuebles.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020