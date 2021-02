Mercado inmobiliario, lo que viene: inversiones, proyectos de pozo y dólar vs peso

Alejandro Reyser, Director Ejecutivo de RED AR, explica todas las variables a tener en cuenta para el desarrollo inmobiliario en 2021

El 2020 ha sido un año caótico para el mercado inmobiliario, con la pandemia de por medio que obligó al cierre de los puntos de venta y a la extensión y cambio en los contratos de alquiler y venta.

Sin embargo, todos saben que ha dejado grandes cambios: ir a la oficina ya no es lo mismo y la vivienda se ha reconvertido en un espacio de trabajo.

En este contexto, Alejandro Reyser, director ejecutivo de la desarrolladora RED AR, explica de dónde venimos y qué se espera para 2021.

-Terminó un 2020 con muchos cambios: ¿qué balance realiza de lo que quedó?

-Más allá de los datos duros respecto a la actividad inmobiliaria y de la construcción, registrando los niveles más bajos históricos, la evaluación más importante que hacemos en RED es que los actores del mercado debemos mantener siempre una mente amplia y flexible pero sobre todo ágil para adaptarse a un mundo que cada vez cambia más rápido.

En el 2020 cambiaron muchos paradigmas y se aceleraron cambios de vida que obligaron al mercado inmobiliario a adaptarse. La gente ya no va a trabajar, vivir, estudiar, irse de vacaciones de la misma manera que lo hacía antes de la pandemia. Eso solo genera oportunidades en el mercado inmobiliario para responder a esos cambios y necesidades.

-¿Cuáles son las grandes necesidades para mejorar en 2021?

-Principalmente responder con contundencia, con soluciones y alternativas concretas y viables a los cambios que generó la pandemia. Y esto afecta a todos los submercados: oficinas, residencial, logística, alquileres.

-¿Es un buen momento para invertir de pozo?

-Absolutamente. El driver principal es el bajo costo de construcción medido en dólares, registrando los niveles más bajos de los últimos 40 años medidos en dólares reales actualizados. Pero además porque Argentina, una vez más, nos impone restricciones e incertidumbre para invertir en otros activos, desde el dólar como refugio de valor, como también el mercado financiero.

Construcción: es un buen momento para invertir desde pozo

-¿Qué impacto produce la volatilidad del dólar en el sector?

-El impacto es negativo. Porque el inversor / comprador final siempre está ante la duda de si la devaluación del peso respecto al dólar le va a ganar a la inflación y por lo tanto se paralizan las decisiones pensando que los dólares que tienen lo van a poder hacer valer más la semana que viene o el mes que viene. Mientras que el inversor pero sobre todo el comprador final debería analizar objetivamente si los valores a los cuales puede comprar o invertir en una propiedad están a valores lógicos respecto a sus valores históricos.

-¿Existe la posibilidad de que el mercado se mueva más en "pesos" para atraer más clientes?

-Es posible en cierta proporción para los proyectos en pozo estructurados al costo. Porque los inmuebles en Argentina se tranzan en dólares, y eso no va a cambiar. Nadie quiere recibir pesos por la venta de su propiedad sino puede comprar dólares. Por otro lado, si se logra hacer participar a las grandes cajas generadoras de pesos, como son las compañías de seguros, puede ser interesante. Para esto, se necesita que funcione el mercado de capitales por que estos fondos institucionales solo participan a través de dicho canal. Los instrumentos y las reglas de juego están, solo se necesita un poco de estabilidad.

-¿Qué perspectiva tienen para 2021?

-Es muy difícil predecirlo, porque tenemos dos factores que serán determinantes y sobre los cuales hay aún mucha incertidumbre: la pandemia y la economía (inflación, dólar, tasas de interés, etc.) Con muy poca estabilidad y certidumbre en estos dos temas, deberíamos tener un buen año, donde en parte se pueda recuperar algo de lo perdido en el 2020, decisiones de inversión o consumo final que fueron postergadas pero que no pueden esperar más.

-¿Cuáles son los sectores donde podrán verse más desarrollos (oficinas, viviendas, locales, etc)?

-Ciertamente será el residencial, proyectos de usos mixtos, proyectos que den mucha flexibilidad y versatilidad ante la incertidumbre de cómo se terminar acomodando los formatos de trabajo, estilos de vida, etc.

-El crédito es desde siempre una necesidad, ¿Creen que podrían llegar en 2021 para apuntalar a la clase media?

-No lo veo para el 2021. Para que haya crédito inmobiliario de verdad, tiene que haber estabilidad económica, inflación controlada y la relación entre cuota del crédito y salario, razonable. No veo que estas condiciones se vayan a dar en el 2021. Ojala me equivoque, porque sería un impacto poderosísimo en el mercado.