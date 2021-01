Rating: MasterChef Celebrity y Cantando 2020 empezaron sus últimos días. ¿Quién se quedó con el lunes?

Los participantes del certamen de Telefe tuvieron que cocinar macarrones, mientras que Miguel Ángel Rodríguez renunció al concurso de canto

Arrancó la segunda semana del año este lunes, en el que se inició la cuenta regresiva para el fin de los dos certámenes más importantes de la TV abierta porteña. El viernes y el lunes llegarán a su fin Cantando 2020 y MasterChef Celebrity, respectivamente.

Luego de que Bienvenidos a bordo levantara sus números la semana pasada, Guido Kaczka comenzó arriba con picos de 10,9 puntos pero luego pasó al frente Fuerza de mujer, que llegó a una marca máxima de 13,9 puntos casi en el final del capítulo.

La pelea de fondo fue para MasterChef en una gala en la que los participantes tuvieron que cocinar macarrones, con una marca máxima de 17,2 puntos, mientras que el Cantando 2020 llegó a 8 puntos con la renuncia de Miguel Ángel Rodríguez a cuatro días de la final.

Rating: la carrera del mediodía y la tarde

Ángel de Brito continuó con el repaso del Cantando 2020, y Florencia Peña repasó la gala de MasterChef Celebrity. El ciclo de eltrece sumó a Karina la Princesita como angelita de la semana. En Flor de equipo hubo dos ausencias, Paulo Kablan y Carmela Bárbaro, por dar positivo de coronavirus.

Este lunes comenzó arriba LAM con picos de 5,3 con una entrevista a Yanina Latorre, luego del escándalo que se armó por la vacunación de su madre en la ciudad estadounidense de Miami.

Del otro lado, Telefe se mantuvo arriba de los 4 puntos al tratar el auge de la delincuencia. Pasado el mediodía se ubicó al frente Flor de equipo con 6,9 puntos con Damián Betular de invitado y el repaso de MasterChef, mientras eltrece se mantuvo arriba de 5 puntos con Oscar Mediavilla. A la tarde, lideró Cortá por Lozano con 8,3 puntos, seguido de 100 argentinos dicen, con picos de 7,2 puntos, y Mamushka, con una marca máxima de 6 puntos.

MasterChef Celebrity: la eliminación de Belu Lucius

Comenzó la úlltima semana de MasterChef Celebrity, convertida en una sucesión de finales constantes. De los seis participantes que comenzaron el lunes por la noche por el trono a mejor cocinero, quedaron cinco.

El desafío fue muy difícil: hacer seis macarons perfectos compartiendo un mismo horno, una prueba de pastelería consecuente a las instancias en las que se encuentra el ciclo.

Sin embargo, el Polaco y Vicky Xipolitakis se llevaron las ovaciones de la noche, Claudia Villafañe y Sofía Pachano zafaron con lo justo, y otra vez Analía Franchín quedó al borde del precipicio con Lucius. Situación que fue dirimida por pequeños detalles a favor de la primera.

Dado el veredicto, lo que llamó la atención fue la emoción del jurado, que comenzó a lagrimear mientras despedía a la participante, algo inédito hasta ahora en esta edición del formato.

"Cuando empezamos no sabía quién eras -dijo Germán Martitegui con los ojos llorosos-, vi pasar a una mujer espectacular con un vestido negro y me dijeron: 'Es una instagramer refamosa'. Cocinás muy bien, le das un sabor a la comida que muy poca gente puede. Hoy me podría haber ido yo de acá. Fue un plato, nada más. Realmente sos muy graciosa, hay que tener ganas de hacer bromas en todo momento. Fue muy lindo conocerte y te deseo lo mejor".

Donato de Santis agregó: "Creo que la mayoría te conocimos acá. Yo cuando te vi pensé: 'Uau, qué luz tiene esta muchacha'. Nos acostumbraste a ricos platos desde el principio. Realmente te vamos a extrañar, muchas gracias por todo esto".

Y Damián Betular, también emocionado hasta las lágrimas, completó: "Se te veía muy buena compañera, muy generosa, priorizaste eso a ser más jugadora. Espero que te vayas con muchas recetas y por muchas caras de Belu más".