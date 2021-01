Rating: La épica de River Plate superó a la despedida de Xipolitakis en MasterChef Celebrity

El certamen de cocina de Telefe y el concurso de canto Cantando 2020 no pudieron con la polémica eliminación del equipo de Marcelo Gallardo

Las noches de enero se recalentaron con las etapas finales de los certámenes más importantes de la televisión abierta porteña, y si algo faltaba para convocar más audiencia fue el partido de semifinales de la Copa Libertadores de América entre Palmeiras y River Plate.

Fuerza de mujer comenzó con picos de 8,1 y trepó a 13,3 puntos casi en el final del capítulo. Bienvenidos a bordo se vio afectado por el partido y llegó a los 8,7. La pelea de fondo entre MasterChef Celebrity y Cantando 2020 fue para el certamen de cocina, con una marca máxima de 16 puntos con la salida de Vicky Xipolitakis, mientras que el concurso de canto llegó a 10,6 puntos con la definición de los semifinalistas.

Sin embargo, ambos programas poco pudieron hacer ante la épica remontada de River, que incluyó dos polémicas intervenciones del VAR en contra del equipo de Marcelo Gallardo. El partido llegó a los 26 puntos en la TV por cable.

Rating: la carrera del mediodía

Arrancó arriba Los ángeles de la mañana con picos de 5,4 con la pandemia del coronavirus mientras que Telefe se mantuvo arriba de los 4 puntos con casos delictivos. Después del mediodía, y con Belu Lucius, Flor de equipo pasó al frente con picos de 6,7 mientras que eltrece se mantuvo arriba de los 5 puntos con la separación del abogado Fernando Burlando y Barby Franco.

MasterChef Celebrity: Xipolitakis quedó fuera de la competencia

Fue la participante más polémica de MasterChef Celebrity, pero no por su show sino por las sospechas que rondaban en torno a su destreza desconocida en la cocina. Vicky Xipolitakis no recordaba nunca los ingredientes que utilizaba, entre otras inconsistencias, lo que activó las alarmas y la lupa sobre cada una de sus presentaciones.

Sin embargo, y aunque algunos veían una conspiración para que la descendiente de griegos se llevara el premio mayor, en la emisión del martes se la despidió con emoción y llanto.

"Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes porque los veo sufrir. Estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, a vos Santi, a la producción. Hagan de cuenta que me estoy riendo, son lágrimas de felicidad. Lo mejor que me pasó en mi vida después de ser mamá fue estar acá, me volví a reencontrar conmigo misma, con la gente, y me mostré tal como soy. Como una persona, no como un personaje", dijo.

Tanto Damián Betular como Donato de Santis mostraron emoción, pero el más conmovido fue Germán Martitegui: "Sos un ejemplo para mucha gente, luchaste con muchísimos preconceptos. Vos ya ganaste, cocinás muy bien aunque no sé cómo. Me da la impresión de que todo lo que hagas lo podés hacer bien. Es un mensaje para muchas mujeres: se pueden vestir como quieran, hacer lo que quieran, tienen la fuerza para hacer lo que quieran y hay que vencer a todos los boludos estos que hablan cualquier cosa. El mensaje más importante que diste fue ese. Te quiero y ya saldremos de fiesta".

Fiel a su estilo, Xipolitakis se despidió regalándole a su jurado preferido una liga blanca que sacó de su pantorrilla, mientras el Polaco, despojado de todo decoro, gritaba: "Que te la saque con los dientes".