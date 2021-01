Se sumergió en el agua y se quedó sin cabeza: el video que revolucionó TikTok

Estas imágenes se pueden observar a través de las redes sociales. Las subió un joven que fue filmado por su esposa durante su luna de miel

En las redes sociales se está viralizando un video muy particular que muestra una extraña ilusión óptica: la cabeza de un hombre se ve completamente separada de su cuerpo mientras nada en una pileta.

Estas imágenes fueron compartidas a través de TikTok por Micah Wallace, un joven de 30 años que estaba de luna de miel en Barbados con su esposa Sarah, de 32, en un exclusivo hotel.

Wallace, residente de Brooklyn, Nueva York, se dio un chapuzón en la pileta del Sandals Royal Barbados Resort y allí fue cuando se generaron estas imágenes que desconcertaron a miles de usuarios.

Mientras lo filmaba, su pareja se dio cuenta esta ilusión óptica: Sarah filmó mientras su esposo jugaba en el agua y su cabeza parecía estar separada de su cuerpo mientras balanceaba todo su cuerpo a modo de broma.

El resto del cuerpo del hombre, que era visible gracias a los paneles transparentes de la pileta, parecía caminar a unos pocos metros de su cabeza, creando un divertido efecto visual.

"Estábamos en nuestra luna de miel en Barbados. Mi esposa vio que mi cabeza estaba separada de mi cuerpo y pensó que era muy gracioso. Entonces ella comenzó a grabar y yo empecé a actuar", dijo Wallace.

El cuerpo del joven era visible gracias a los paneles transparentes de la pileta

Las causas de la ilusión óptica

Esta ilusión fue creada por un incidente científico conocido como refracción. Se trata del cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo.

En este caso, ocasionado por la curvatura de los paneles de la pileta.

Wallace se sorprendió por la cantidad de personas que reaccionaron con el video. "Cuando lo vi por primera vez, no podía creer cómo me veía, pero no tenía idea de que la gente iba a responder tanto como lo ha hecho. La mayoría está confundida y otros educan con datos científicos sobre la refracción", afirmó.

Cuando el hombre publicó el video en su página de TikTok, dejó a otros usuarios sorprendidos y muchos de ellos comentaron la publicación. "Pensé que alguien estaba conteniendo la respiración durante mucho tiempo", escribió uno. "Estoy demasiado borracho para esto y ni siquiera bebo", afirmó otro. "¿Cómo hicieron eso?", preguntó un tercero.

Wallace se sorprendió por la cantidad de personas que reaccionaron con el video

