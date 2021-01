Sputnik V: ¿cuántas personas en el mundo ya recibieron la vacuna rusa contra el coronavirus?

El objetivo de volver a la normalidad en este 2021, depende mucho de lograr inmunizar contra el coronavirus a la mayor cantidad de personas lo antes posible. Frente a esto, los gobiernos de todo el mundo buscan cerrar acuerdos con los desarrolladores de vacunas contra el coronavirus.

La Sputnik V, fórmula rusa desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, es una de las vacunas que está siendo distribuida en varios países, entre los que se encuentra la Argentina.

Según afirmó el martes el Russian Direct Investment Fund (RDIF), la vacuna rusa que cuenta con una efectividad del 91,4%, ya fue recibida por 1,5 millones de personas en todo el mundo. Arseni Palaguin, vocero del RDIF confirmó esta cifra a la agencia AFP, pero no detalló el reparto de las personas inmunizadas por países. "No podemos decir cuántos la recibieron en Rusia y cuántos en el resto del mundo", dijo.

Pero, la semana pasada, el ministro ruso de Sanidad, Mijail Murashko, afirmó que se vacunó a 800.000 rusos contra el Covid-19 y que se distribuyeron 1,5 millones de dosis en el país. A la vez, Gintsburg, director del Instituto Gamaleya, dijo que se administraban alrededor de 100.000 vacunas cada día, aunque no dio cifras exactas.

Además la cuenta oficial de Twitter de la vacuna rusa publicó: "Más de un millón de personas en Rusia ya han sido vacunadas con Sputnik V".

Over 1.5 million people have already been vaccinated with Sputnik V as part of the mass scale vaccination in Russia. Watch this video to find out how #SputnikV works and why it’s effective. pic.twitter.com/oNJ1pA5QS4 — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 11, 2021