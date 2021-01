Rating: MasterChef Celebrity duplica la audiencia de Cantando 2020

La pelea de fondo fue para el certamen de cocina de Telefe, en una gala donde los participantes tuvieron que cocinar con la caja misteriosa

El horario estelar de la TV abierta porteña comenzó este jueves con el liderazgo de Fuerza de mujer con picos de 9,9 y llegó a 16,1 puntos en el final del capítulo. Bienvenidos a bordo llegó a los 11,3.

La pelea de fondo fue para MasterChef Celebrity, en una gala donde los participantes tuvieron que cocinar con la caja misteriosa, con una marca máxima de 20,1 puntos. El Cantando 2020 llegó a 10,3 puntos.

Rating: la competencia del mediodía y la tarde

Ángel de Brito continuó con el repaso del Cantando 2020, Florencia Peña hizo lo propio con la gala de MasterChef Celebrity con Vicky Xipolitakis. Flor de equipo sumó la cobertura de un caso de violencia laboral en el balneario bonaerense de Pinamar con picos de 6,3 mientras que eltrece se mantuvo en 5 puntos.

La tendencia se mantuvo con la participación de Sofia Pachano desde México, llevando a 6,8 el rating de Peña, mientras que en LAM se enfrentaron Gladys la Bomba Tucumana y Karina, La Princesita con 5,7. La marca máxima de Florencia Peña fue de 7,2.

A la tarde, lideró Cortá por Lozano con 9,5 puntos, potenciado por el final de Alas rotas, seguido de 100 argentinos dicen con picos de 7,6 puntos, y Mamushka, con una marca máxima de 5 puntos.

MasterChef Celebrity: Claudia Villafañe y Analía Franchín, las finalistas del certamen

La definición entre Claudia Villafañe, Analía Franchín y el Polaco tuvo menos tensión de la esperada. La panelista se convirtió en la primera en recibir la buena noticia del jurado. En las últimas jornadas se vio a Franchín nerviosa, desconcentrada y desdibujada.

La otra sorpresa de la noche llegó con la eliminación del Polaco, y las instancias que se dieron en torno a ella. Tal vez por cuestiones de edición, o simplemente porque pasó, se vio al jurado especialmente ensañado con él.

Cuando el participante estaba más nervioso, Germán Martitegui y Damián Betular se dedicaron a meterle mayor presión, algo que no hicieron con Villafañe. Dolli Irigoyen (invitada para esta última instancia de semifinal) volvió, con su tono docente, a remarcarle errores, presentes y pasados.

De todos modos, el cantante se despidió con la frente alta: "Fue un programa espectacular, me sentí muy bien y muy cómodo. He estado en otros lugares y no me sentí tan cómodo, porque se meten en otras cosas de tu vida. De acá me llevo a un amigo, que es el Turco García, que lo quiero mucho y no lo conocía. Aprendí un montón, todas las cosas que aprendí de ustedes lo voy a implementar en casa, con mi familia".