¿Se te empañan los anteojos al usar tapaboca?: estos consejos muy sencillos te ayudarán a evitarlo

El uso obligatorio de tapabocas con la pandemia generó un problema adicional para las personas que usan anetojos. Y es que al llevar ambos elementos (mascarilla y anteojos), lo más habitual es que se empañen estas últimas debido al cambio de temperatura entre el ambiente y la superficie de cristal, lo que reduce la visión y resulta bastante molesto.

Esto se produce porque, de forma habitual, las personas exhalan aire que se proyecta hacia adelante, pero, con mascarilla, este se dirige hacia arriba, buscando las comisuras abiertas alrededor de la nariz y las mejillas, por lo que se produce la condensación.

De esta forma, se sucedieron los trucos y soluciones con los que evitar esta situación tan desagradable. A continuación, podrás encontrar una recopilación de varios que te ayudarán a que no se condensen los cristales.

El primer truco, casero y efectivo, consiste en limpiar las lentes de las gafas con una pastilla de jabón seco por ambos lados.

A continuación, debes eliminar los restos con una gamuza de forma que el jabón cree una partícula que impida que el agua se deposite sobre el cristal y forme vaho.

No obstante, hay que hacerlo con especial delicadeza, ya que puedes llegar a dañar los cristales. ¿La razón? Estos pueden incluir una serie de propiedades que se alteren al frotar con productos químicos inadecuados.

Otro de los remedios caseros que pueden ayudarte a evitar que se empañen las gafas implica media papa y papel de cocina. El truco consiste en cortar la patata por la mitad y restregar el interior por ambos lados de los cristales, tras lo que se debe retirar los restos con un poco de papel de periódico.

Si, por el contrario, no te convence ninguna de estas soluciones que implican manchar los cristales, puedes recurrir a trucos más sencillos como situar las gafas por encima de la mascarilla bien pegada a la piel o a otros más artificiales como tratamientos antivaho para tus gafas o toallitas especiales.

El tapabocas es un accesorio que ha llegado para quedarse. Su uso obligatorio fue una de las medidas que se dispuso en muchos países del mundo para prevenir la propagación del coronavirus, que comenzó en China y actualmente azota a todo el planeta con una segunda ola de casos.

Es así que se trata de uno de los accesorios más importantes que la mayoría de las personas debe usar. Desde marzo que se convirtió en un elemento clave, de uso masivo, y por eso comenzaron a producirse todo tipo de tapabocas. Diseños de colores, de distintas telas, con brillos, más sobrios, con cadenas para colgarlos, entre otros, comenzaron a fabricarse en todo el mundo.

Fue así que las empresas tecnológicas también se metieron en ese mundo y comenzaron a producir barbijos. Aunque parezca un accesorio pequeño y sencillo, se puede aplicar mucha tecnología en ese elemento clave para la prevención de la propagación del virus.

En el marco del CES 2021, que este año, precisamente debido a la pandemia se está realizando de manera virtual, la compañía Razer presentó un prototipo de mascarilla inteligente que no solo busca mejorar la comodidad de los usuarios sino brindarles otras funciones.

El tapabocas Project Hazel, de acuerdo a lo que asegura la compañía, ofrece protección respiratoria de grado médico N95.

Meet Project Hazel, the world’s smartest mask. Built to provide a safe, social, and sustainable experience, this mask ensures the highest degree of safety with the best quality of life enhancements. Face the new normal with protection far from average: https://t.co/1xlSPfpE1L pic.twitter.com/7bQRYgHYk3 — R Λ Z Ξ R (@Razer) January 12, 2021