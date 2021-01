Mirá las 70 películas originales de Netflix que se estrenarán este año

La plataforma promete estrenar al menos una película cada semana durante 2021. Superhéroes, acción, comedia, thriller y terror son algunos de los géneros

Netflix se presenta en 2021 con un ambicioso golpe de efecto. El servicio de entretenimiento por streaming promete estrenar una película cada semana, pero en realidad serán aún más: lanzará 70 películas originales a lo largo del año. Una enorme cantidad que se pone en perspectiva cuando se compara con uno de sus competidores, Disney Plus, que se queda varias decenas por debajo.

Además de la cantidad, y a la espera de confirmar la calidad, Netflix ofrece también a sus suscriptores algunos de los nombres más destacados del cine internacional, entre ellos varios ganadores del Oscar.

Meryl Streep, Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Alicia Vikander, Timothée Chalamet, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Ana de Armas, Andrew Garfield y John David Washington son solo algunos de los actores y actrices que aparecerán en la pantalla.

Detrás de las cámaras se han posicionado nombres destacados como Adam McKay, Guillermo del Toro, Amy Poehler y Zack Snyder. Además, ha ofrecido la primera oportunidad en la dirección a Halle Berry y Lin-Manuel Miranda. Dani de la Orden y David Casademunt, que debuta, representan el cine español.

Con este anuncio, para el que ha publicado un tráiler en el que aparecen varias de las estrellas, Netflix espera dar un aliciente para la fidelidad de sus suscriptores, así como para atraer a nuevos clientes.

Películas de superhéroes, de acción, comedias, thrillers y filmes del Oeste son algunos de los géneros que incluyen los estrenos. Estas son algunas de las películas de Netflix para 2021:

1. Fragmentos de una mujer

Es la única película que ya se encuentra disponible en Netflix. Se trata de un drama dirigido por el director húngaro Kornél Mundruczó y protagonizado por Vanessa Kirby (The Crown, Misión Imposible: Fallout) y Shia LaBeouf (Transformers) que cuenta la historia de una mujer que trata de superar el impacto emocional de un parto traumático sufrido en casa.

Vanessa Kirby en Fragmentos de una mujer

2. A descubierto

A descubierto tiene su estreno este viernes 15 de enero. Esta película de acción sigue los pasos de un piloto de aviones (Anthony Mackie) destinado en una zona de guerra para detener un ataque nuclear durante un futuro próximo.

3. Tigre Blanco

El 22 de enero es la fecha prevista para el estreno de este drama policiaco sobre el chófer de una familia india rica y sus intentos para escapar de la pobreza.

Basado en el bestseller homonónimo, cuenta con Priyanka Chopra y Adarsh Gourav en el reparto.

4. Penguin Bloom

Naomi Watts protagoniza este drama de superación sobre una mujer que queda paralizada tras un accidente. Tiene su fecha de estreno el 27 de enero para países como Estados Unidos y Reino Unido, y así lo confirman varios medios, aunque aún no se puede ver en Netflix España su fecha de estreno.

5. Ohana, el tesoro de Hawái

Dos hermanos de Brooklyn conocen sus raíces hawaianas durante la búsqueda de un tesoro perdido en esta película familiar, que se estrena el 29 de enero.

6. La excavación

Carey Mulligan, Ralph Fiennes y Lily James son los grandes alicientes de esta película: un drama histórico sobre una viuda adinerada y un arqueólogo, y el importante descubrimiento que deja al descubierto la excavación.

La plataforma de cine IMDb anuncia su estreno en España para el 29 de enero, aunque en Netflix no figura aún ninguna fecha.

7. Malcolm & Marie

Con el protagonismo de Zendaya y John David Washington, se adentra en la relación de un cineasta y su novia tras volver de una gira mundial.

Esta película fue rodada durante la cuarentena y Netflix adquirió sus derechos tras una 'lucha' con otras plataformas.

8. Loco por ella

Esta comedia española narra la entrada voluntaria de Adri en un centro psiquiátrico en el que se encuentra la mujer de la que se ha enamorado. Pero, ¿podrá salir de allí?

Dani de la Orden dirige esta película, protagonizada por Álvaro Cervantes y Susana Abaitua.

Además, se encuentran sin fecha las siguientes películas:

9. Don't Look Up

Una de las películas más esperadas, tanto por su oscarizado director, Adam McKay (La gran apuesta) como por el reparto de lujo, que incluye a Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill y Timothée Chalamet.

Sigue los pasos de dos astrónomos que intentan advertir de la llegada de un enorme meteorito que puede destruir el planeta.

Concrete Cowboy

10. Red Notice

Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson (La Roca) lideran el tráiler de Netflix en el que anuncia los estrenos de 2021 y protagonizan esta película de acción sobre atracos.

11. Ejército de los muertos

Zack Snyder, responsable de Batman Vs Supermán y de la La Liga de la Justicia, regresa con este estreno para los amantes del cine de zombies.

Dave Bautista, Ella Purnell y la mexicana Ana de la Reguera forman parte del reparto.

12. Moxie

Amy Poehler dirige esta comedia sobre una adolescente que impulsa una revolución feminista en el instituto.

13. La mujer en la ventana

Thriller basado en el bestseller homónimo de A. J. Finn y centrado en una mujer agorafóbica en Nueva York que espía a sus vecinos a través de la ventana, y descubre algo inquietante.

Está protagonizada por Amy Adams, a quien acompañan en el reparto Anthony Mackie, Gary Oldman y Julianne Moore.

14. A todos los chicos para siempre

Tercera película sobre el romance entre Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo), adaptación de una novela de éxito en forma de comedia.

15. El día del sí

16. Jennifer Garner protagoniza esta comedia para toda la familia, en la que una pareja decide dejar de negarse a todo y permitir que sus hijos pongan las reglas durante un día.

16. Blonde

Ana de Armas y Adrien Brody se ponen a las órdenes de Andrew Dominik (Mátalos suavemente, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford) en esta ficción sobre la vida de Marylin Monroe.

17. Born to be murdered

Alicia Vikander, John David Washington, Boyd Holbrook forman parte del reparto dirigido por Ferdinando Cito Filomarino (Antonia, y asistente de director en Call me by your name) en esta película, sobre una pareja que se ve envuelta en una violenta conspiración durante sus vacaciones en Grecia.

18. A Castle for Christmas

Poco se conoce de esta película: una comedia romántica navideña protagonizada por Brooke Shields (De repente Susan) y Cary Elwes (La princesa prometida, Saw) sobre la compra de un castillo en Escocia.

19. Beauty

Un drama sobre la relación entre Beauty, una joven cantante, y Jasmine, quien se empieza a enamorar de ella. Con Sharon Stone y Giancarlo Esposito como intérpretes.

20. Munich

Jeremy Irons da vida a un diplomático británico que, en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, viaja a la ciudad alemana para reunirse con un antiguo compañero de Oxford que trabaja para el gobierno alemán.

21. Bruised

El debut como directora de Halle Berry, quien también lo protagoniza, es un drama sobre una luchadora de MMA que tendrá que sobreponerse a una vida de fracasos cuando reaparece su hijo.

22. Kate

Mary-Elizabeth Winstead (La jungla 4.0) y Woody Harrelson protagonizan este filme de acción a contrarreloj sobre una asesina a sueldo a quien han envenenado.

23. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle

Vuelven las míticas Tortugas Ninja, esta vez en imagen real y con uno de sus creadores como responsable.

24. Awake

Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho) y Gina Rodriguez (Jane the Virgin) protagonizan este drama de ciencia ficción que sigue a una antigua soldado y su hija en su intento por solucionar los graves efectos de un suceso global devastador.

25. Back to the Outback

Los más pequeños también tienen estrenos para ellos, como esta película de animación sobre un grupo de criaturas peligrosas que planean su fuga del zoo.

26. Concrete Cowboy

Netflix ha adquirido esta película del Oeste, basada en una novela y protagonizada por Idris Elba, sobre un adolescente que se muda con su padre.

27. O2

Una mujer se despierta en una cámra criogenizada y no recuerda cómo llegó allí; solo sabe que debe encontrar una salida antes de quedarse sin oxígeno.

Mélanie Laurent (Malditos bastardos) protagoniza esta cinta dirigida por Alexandre Aja (Piraña 3D).

28. Fuimos canciones

Adaptación del libro Canciones y recuerdos, de Elísabet Benavent, esta película romántica está protagonizada por María Valverde (La flaqueza del bolchevique, Exodus), Álex González (Alacrán enamorado).

29. The Power of the Dog

Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemmons destacan en el reparto de esta película, que muestra el enfrentamiento de dos hermanos por un gran rancho.

La dirige Jane Campion, ganadora del Oscar por El piano.

30. Escape from Spiderhead

En un futuro cercano, a los convictors se les ofrece ser voluntarios como sujetos de pruebas médicas a cambio de una posible reducción de condena.

Chris Hemsworth (Thor), Miles Teller (Whiplash) y Jurnee Smollett (Aves de presa) lideran el reparto.

31. The Harder They Fall

Cunado un forajido (Jonathan Majors) se entera de que su enemigo (Idris Elba) va a salir de la cárcel, reúne a su banda en busca de venganza. Para los amantes del género del Oeste.

32. È stata la mano di Dio

Nueva película de Paolo Sorrentino, ganador de un Bafta por La gran belleza, que transcurre en su natal Nápoles pero de la que se desconoce por ahora el argumento.

Tigre Blanco

33. The Guilty

Antoine Fuqua dirige a Jake Gyllenhaal en esta película de Netflix sobre un policía degradado que debe rescatar a una mujer secuestrada.

34. A Boy Called Christmas

Esta película, para toda la familia y con espíritu navideño, cuenta la historia de un niño que recorre todo tipo de aventuras durante la búsqueda de su padre.

Entre el reparto destacan los nombres de Kristen Wiig, Maggie Smith, Sally Hawkins y Toby Jones.

35. Tick, tick...BOOM

El debut como directo de Lin-Manuel Miranda es un musical basado en el musical autobiográfico del dramaturgo Jonathan Larson.

Vanessa Hudgens, Bradley Whitford y Andrew Garfield, en el reparto.

36. Trollhunters: Rise of the Titans

Aventuras, acción y magia en esta película producida por Guillermo del Toro (La forma del agua) y que cuenta con las voces de Diego Luna, Nick Offerman y Alfred Molina, entre otros.

37. 8 Rue de l'Humanité

La historia de varias familias en París durante los meses de confinamiento, del director Dany Boon (Un policía en apuros).

38. Fear Street

Misterio, asesinatos y terror en esta adaptación de la obra de R.L. Stine, autor conocido por los libros de Pesadillas.

39. Sweet Girl

Jason Momoa y Marisa Tomei son los protagonistas de esta película de acción, en la que un hombre se lanza a vengar la muerte de su mujer al tiempo que protege a su hija.

40. Nightbooks

Krysten Ritter (Jessica Jones) destaca en el reparto de esta película, que sigue a un chico obsesionado con las historias de miedo que es encarcelado por una bruja malvada.

41. The Last Mercenary

La acusación sobre su hijo de ser un traficante provoca la reacción de un ex agente secreto retirado, al que da vida Jean-Claude Van Damme.

42. Thunder Force

Cómica película de superheroínas que protagonizan Melissa McCarthy y Octavia Spencer.