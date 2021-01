Rating: la expectativa puesta en la final de MasterChef Celebrity

Las dos finalistas, Claudia Villafañe y Analía Franchín, deberán realizar un menú de tres pasos en 90 minutos en ei ciclo de Telefe

La gala definitoria de MasterChef Celebrity pasó para este lunes, para no competir con la final de un torneo de fútbol vernáculo. Si no se hubiera postergado, se habría dado una competencia curiosa: la culminación del torneo Diego Maradona vs. la final del certamen culinario donde participa la ex esposa del Diez, Claudia Villafañe.

La ausencia del concurso gastronómico bajó la audiencia general del horario estelar dominical de la TV abierta porteña. Así fue que con 12,5 puntos de rating, Por el mundo en casa lideró esa franja.

Por la tarde, El show de los escalandones, el programa de espectáculos de América, se enfrentó al instalado Implacables, de Canal 9, con Susana Roccasalvo. En un domingo de verano donde casi no hay audiencia para repartir, la competencia fue muy pareja.

Este domingo fue diferente ya que por estar como contacto estrecho de una persona con Covid-19, todo el ciclo de América salió vía Zoom. Lideró Implacables con picos de 2,6 y luego de un comienzo difícil, por debajo del punto, los Escandalones lograron pasar al frente con 1,9 cuando Roccasalvo se fue al corte.

La final de MasterChef Celebrity

Luego de una semana de complejos desafíos y emociones fuertes, este lunes a las 22.15, llegará a Telefe la gran final de MasterChef Celebrity, con la conducción de Santiago del Moro. Luego del un largo recorrido las dos mejores concursantes llegaron a la última etapa.

Evaluadas por el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, las dos finalistas, Claudia Villafañe y Analía Franchín, deberán realizar un menú de tres pasos en 90 minutos. La que logre el mejor menú completo se convertirá en la gran ganadora y recibirá el primer trofeo de MasterChef Celebrity y un millón de pesos en efectivo.

Este lunes a las 20.00, en la previa, Flor Vigna presentará MasterChef a la carta, un contenido exclusivo de Facebook Watch/Telefe, con entrevistas, invitados, juegos y desafíos. Las invitadas serán Claudia y Analía. Flor mostrará contenido inédito de lo que pasó en las grabaciones en la semana, cuando las cámaras se apagan.

Cambios en la grilla para luchar por el rating

Este lunes desde las 21.15, llega la quinta temporada de Minuto para ganar a la pantalla de Telefe. El ciclo tendrá la conducción de Marley, acompañado por Florencia Peña, Lizy Tagliani y Vicky Xipolitakis. Además, contará con la participación especial de Nazareno Mottola.

Desde este lunes, y de lunes a viernes desde las 23.30, se podrá ver por la pantalla de telefe la serie Monzón, que narra la vida del boxeador dentro y fuera del ring. De esta manera, desde el martes, la noche del canal que comanda Guillermo Pendino, quedará de la siguiente manera: 21.15 Minuto para ganar, 22.15 Fuerza de mujer y 23.30 Monzón. A partir del martes a las 22.30, eltrece, el canal comandado por Adrián Suar, emitirá la nueva novela mexicana Te doy la vida.

Gladys "La Bomba Tucumana" intentó entrar a MasterChef mientras participaba en el Cantando 2020

Tras quedar eliminada en la primera semifinal del certamen de canto de eltrece, Cantando 2020, Gladys "La Bomba Tucumana" fue consultada en el programa Los ángeles de la mañana por una campaña que realizó para ingresar a MasterChef Celebrity II -el certamen gastronómico de Telefe-, mientras participaba del ciclo de LaFlia.

La cantante negó esa versión, y aseguró que se trató de una iniciativa de sus seguidores. "Yo no, no, me enteré que estaba en una lista. Nunca vi el programa, mis fans me vieron cocinar en los vivos y me dijeron que me estaban poniendo en una lista, pero yo no", aseguró la intérprete de "La pollera amarilla".

Sin embargo, luego de negarle ese rumor al conductor del programa de espectáculos, Ángel de Brito, en el ciclo radial Lanata sin filtro, el periodista Pampito Perelló Aciar puso al aire un audio que se filtró en el que se escucha a la cantante pidiéndole a sus seguidores que hagan campaña para que tanto ella como su hijo, Tyago Griaffo, flamante integrante de la obra Sex, puedan ingresar a MasterChef Celebrity II. En ese momento, Gladys todavía seguía en carrera para ganar el concurso de canto.

"Hola, ¿cómo están, amores?", se la escucha decir a "La Bomba" en el audio dirigido al fandom. "Qué grata sorpresa ver que se han unido y que se han puesto Amor por Gladys la Bomba. Los quiero muchísimo, me hace bien su cariño. Vamos a seguir juntando gente para que se sumen y quiero pedirles a todos que pidan y arroben para que me inviten a MasterChef famosos. Arroben MasterChef, pidan por mí y por Santiago. Los quiero mucho", concluye Gladys en su mensaje.

La cantante, quien contrajo coronavirus en las últimas instancias del Cantando 2020, se repuso para cantar en la semifinal junto a su hijo y a Lissa Vera, lo cual muchos fans del programa interpretaron como competencia desleal, porque se trataba de un equipo de tres contra uno de dos. De todas formas, Cachete Sierra e Inbal Comedi les ganaron en el voto telefónico, como también sucedió en la segunda semifinal con Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, y eventualmente terminaron consagrándose campeones del certamen.

En cuanto a MasterChef Celebrity II, hasta el momento las figuras confirmadas son Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Andrea Rincón, Dani "La Chepi", y Cae.