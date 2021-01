Tiró a la basura un disco duro con u$s275 millones en Bitcoins: ahora paga una fortuna para que lo dejen desenterrarlo

Un hombre ofreció al ayuntamiento de la ciudad el 25% del valor de sus 7.500 bitcoins, si le permiten excavar en el basural donde los tiró en 2013

En 2013, el británico James Howells tiró accidentalmente un disco duro en el que guardaba 7.500 bitcoins, que en aquel momento apenas eran conocidos y tenían muy poco valor.

Años después, el precio de la criptomoneda se ha disparado y ahora cotiza en torno a los u$s37.000 dólares, por lo que toda esa cantidad que tiró Howells directamente a la basura hoy tiene un valor de u$s275 millones.

Esa es la razón por la que el británico ha ofrecido al ayuntamiento de Newport (Gales) una gran cantidad de dinero a cambio de que le dejen excavar el basural donde cree que acabó el disco duro.

Howells explicó su situación a la CNN: "Me ofrecí a donar un 25% del valor o €58 millones de euros al Ayuntamiento de Newport para que lo distribuyan entre los ciudadanos si soy capaz de encontrar el disco duro y recuperar los bitcoins".

"Esto permitiría el reparto de unas 175 libras (€196,6) por persona para toda la ciudad (316.000 habitantes). Desafortunadamente, rechazaron la oferta y no quieren debatirlo".

Howells minó bitcoin durante 4 años, cuando las criptomonedas apenas tenían valor. El británico tiró el disco duro entre junio y agosto de 2013, pensando que ya había guardado todos los archivos que necesitaba.

Se dio cuenta por primera vez de este error, según contó a la BBC, cuando el precio subió de 150 a u$s1.000 y el valor de su monedero digital se disparó hasta los u$s6 millones (€4,97 millones) en 2013.

Después de visitar el basural, Howells explicó a la BBC que pensaba que no tenía ninguna posibilidad de recuperar su disco duro. Pero ahora tiene un plan para encontrarlo.

James Howells minó Bitcoins durante 4 años cuando apenas tenían valor

"El plan sería cavar en un área específica del basural dividido en cuadrículas y recuperar el disco duro mientras se cumple con todos los estándares de seguridad medioambiental", cuenta a la CNN. "Después, se entregaría el dispositivo a especialistas en recuperación de datos para que lo reconstruyan con nuevas piezas y poder acceder así a la pequeña parte de datos que necesito para acceder a los bitcoins".

"El valor del disco duro asciende a unos 200 millones de libras (€227,83 millones) y estaría más que dispuesto a compartir una parte con la gente de Newport si me dan la oportunidad. Aproximadamente un 50% sería para los inversores que pusieran el capital para financiar el proyecto y yo me quedaría con el 25% restante", añadió.

Sin embargo, en un comunicado a la CNN, una portavoz del Ayuntamiento de Newport ha explicado que no está permitido excavar en el vertedero.

"El consistorio ha explicado a Howells en varias ocasiones que la excavación no es posible y que esta tendría un gran impacto medioambiental en las zonas cercanas", ha señalado.

"El coste de cavar en el vertedero, almacenar y tratar los residuos podría ser de varios millones de libras, sin garantía de que el disco duro se encuentre o de que funcione".

Howells no es, al menos, el único que ha corrido esa suerte: The New York Times publicó recientemente que los bitcoins atascados, perdidos o abandonados en monederos digitales ascienden al 20% de los existentes, unos 18,4 millones (con un valor de €116 millones).

Olvidaron su contraseña y perdieron millones en Bitcoins

Wallet Recovery Services, una compañía que se dedica a recuperar claves perdidas, ha explicado en declaraciones al NYT que recibe unas 70 solicitudes al día de usuarios que intentan acceder a sus monederos digitales, una cifra que se ha triplicado desde la registrada hace un mes ante la subida del precio del bitcoin.

Con los precios de Bitcoin aumentando en más del 50% desde que alcanzó su máximo histórico de u$S20.000 el mes pasado, aquellos que no pueden acceder a sus billeteras de criptomonedas están sufriendo mientras calculan cuánta riqueza ganarían si solo recordaran sus contraseñas.

Alrededor del 20% de los 18.5 millones de Bitcoin existentes, con un valor total de u$s140.000 millones, están en billeteras varadas, según la firma de datos de criptomonedas Chainalysis.

Wallet Recovery Services, una empresa que ayuda a recuperar claves digitales perdidas, informó que recibía 70 solicitudes al día de usuarios que intentaban acceder a sus billeteras digitales. Este número es tres veces mayor que hace un mes.

Una empresa que ayuda a recuperar claves recibía 70 solicitudes al día

En una entrevista con el New York Times, Stefan Thomas, un programador que vive en San Francisco, dijo que sus estrategias para recordar su contraseña continúan fallando. Esto lo han dejado con solo dos oportunidades para averiguar su contraseña antes de ser bloqueado permanentemente. Sus 7.002 Bitcoin valen alrededor de u$s220 millones a partir de esta semana.

La contraseña debería permitirle desbloquear una IronKey, un pequeño disco duro que contiene las claves privadas de una billetera digital que contiene sus Bitcoin.

El exdirector de seguridad de Facebook, Alex Stamos, al tuitear sobre la historia el martes, pareció ofrecer ayudar a Thomas a acceder a su billetera; sin embargo, lo haría por el 10% de su valor.

Gabriel Abed es otro propietario de Bitcoin que perdió el acceso a su billetera Bitcoin desde 2011 cuando se reformateó su computadora portátil. Debido a ello perdió 800 Bitcoin. que ahora valen un total de u$s25 millones.

Con el aumento y la caída del valor de Bitcoin, los piratas informáticos han intentado acceder a las carteras de Bitcoin con grandes cantidades de Bitcoin, incluida una cartera que contiene 69,370 Bitcoin por un valor de alrededor de u$s690 millones, informó Vice en septiembre.

Los propietarios de Bitcoin han perdido accidentalmente sus contraseñas o han tirado los discos duros que almacenan su Bitcoin desde que se introdujo en 2009.

Alrededor del 20% de los 18.5 millones de Bitcoin existentes están en billeteras varadas

Los propietarios de Bitcoin han intentado durante mucho tiempo recuperar el acceso a sus billeteras digitales. Estos intentos incluyen el uso de un mercado llamado All Private Keys donde las personas pueden comprar, descargar e intentar hackear las carteras que necesitan ser descifradas, según Vice.

Coinbase, una billetera de criptomonedas basada en aplicaciones que planea salir a bolsa este año, genera una frase de recuperación de 12 palabras o una «semilla» que puede usarse para acceder a la billetera Coinbase, según su sitio web.

Aunque Coinbase agregó una función de protección que permite a los usuarios hacer una copia de seguridad de su frase de recuperación en Google Drive e iCloud encriptados, aún requiere que los usuarios escriban y recuerden su «semilla secreta» y la almacenen en un lugar seguro.