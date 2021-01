¿Cómo ser feliz?: seguí estas 10 reglas para disfrutar más de la vida

Ejercitá tu cerebro para alcanzar el bienestar, cambiá tu manera de ver los acontecimientos que te suceden y compartí tiempo con personas queridas

Para alcanzar la felicidad, lo más importante es darse cuenta de que los objetos no lo harán feliz. Este estado de ánimo no llegará solo, sino que hay que cultivarlo, todos los días, para sentirse pleno.

Ser feliz requiere que trabaje los músculos del "cómo" y que sea consciente de que necesita concentrarse conscientemente en lo bueno y no en las malas. Esto no es para enterrar la cabeza en la arena, ya que algunas cosas deben enfrentarse, pero debe concentrarse en aquellas que puede cambiar o controlar.

Se amable con usted mismo

10 consejos para ser feliz:

1. Preocupate solo por las cosas que pueda cambiar. Hacé todo lo que pueda y luego pará. Aceptá que has hecho lo máximo y luego, dejalo. Aceptá que no tenés el control de todo.

2. Se proactivo, no reactivo. Si algo te molesta, aceptelo y no te quejes. La reactividad es una forma de comportamiento pasivo / agresivo: nunca resolverás nada, solo seguirás molesto. De esta manera, negás tu capacidad para abordar cosas que pueden aumentar los sentimientos de victimismo e impotencia. Actuá para cambiar las cosas que no te gustan o, a su vez, olvidate de ellas. El resentimiento o la molestia solo afecta a la persona que los siente.

3. Salí, preferiblemente a la naturaleza con árboles, flores, pájaros y animales. Si no podés, entonces llevá la naturaleza a tu hogar: poné una planta, armá un cantero con flores, mantenete en contacto con el verde. Se ha demostrado que una vista de los árboles o la naturaleza desde una cama de hospital acelera la recuperación.

4. Contacto social. Todos necesitamos interacción humana, pero vos debés estar disponible para ello. Si caminás mirando tus zapatos, no verás cuando alguien asiente o te sonríe. Hacé propuestas a otras personas, saludá cuando vas caminando o comentá sobre el clima, se amigable y la mayoría de la gente te lo devolverá. Unote a un grupo, sonreí, involucrate; preocupate por algo o alguien.

5. Entendé que las cosas pequeñas son en realidad las grandes. Es el mosaico de pequeños eventos y comodidades que componen a la vida. Una conversación, una taza de café, el aroma de las rosas, la lluvia fresca sobre el césped, un baño caliente, un buen libro, un saludo amistoso. Para entender el impacto total de estos momentos debemos reconocerlos. Ejercitá los músculos de la felicidad.

6. Pertenencia. Los seres humanos necesitan pertenecer a algo, sentirse parte de algo más grande. Puede ser su familia, un grupo religioso, un programa de voluntariado, un grupo de libros, sus amigos, su oficina, su comunidad, su país. Ser parte de una comunidad es bueno para nosotros, nos integra en nuestra vida y nos da un propósito.

7. Gratitud. Agradecé lo que tiene. El reconocimiento que le otorgues a todo lo que tenés es bueno para la salud mental y te hace más feliz. Se ha demostrado que llevar un diario de gratitud durante un mes, en el que se anotan tres cosas por las que estar agradecido al final de cada día, mejora los síntomas de depresión y aumenta la felicidad.

8. Limitá su exposición a las redes sociales y canales de noticias. Se ha demostrado que demasiado de cualquiera de los dos aumenta los niveles de ansiedad y reduce la felicidad. Mirá comedias y películas para sentirse bien y leé libros con resultados felices, poné música que te haga feliz.

9. Cuidate. Si colocás el combustible incorrecto en su auto, funcionará mal. Alimentate bien, descansá lo suficiente, hacé ejercicio moderado con regularidad, mantenete con personas que te hagan reír.

10. Se amable con vos mismo y con los demás. Callá esa voz crítica en tu cabeza que te reta o te llama idiota. En tu lugar, cultivá una voz cariñosa, de aliento y bondad, la forma en que hablaría con un amigo o una mascota querida. Reconocé que la vida puede ser difícil y la amabilidad contribuye en gran medida a mitigar eso.