Rating: ¿quién ganó la competencia en el nuevo horario estelar?

Luego del final de los certámenes más importantes de la TV, hay dos segmentos que se volvieron atractivos en materia de rating

El nuevo horario estelar de la TV abierta porteña debutó de manera desigual esta semana en materia de rating. El líder es Minuto para ganar con muy buenos números, seguido de Fuerza de mujer que conserva su promedio y Monzón, que bajó con respecto a su debut. Del lado de eltrece, Bienvenidos a bordo da pelea y el debut de Te doy la vida por ahora no alcanza, en una pantalla que no está acostumbrada a los enlatados.

El jueves fue el tercer día de competencia directa de todos los ciclos. La primera carrera de la noche fue la de Marley y Guido Kaczka. Telefe sacó ventaja por el buen piso que le dejó el noticiero al programa de juegos. Minuto para ganar comenzó con 8,8 y llegó a una marca máxima de 13 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo llegó a los 8,3.

Luego el mano a mano de las novelas fue para Fuerza de mujer que arrancó con los 13 puntos que le dejó Marley, y si bien bajó a 10 puntos lideró la franja con picos de 11,7. El tercer capítulo de Te doy mi vida en la pantalla de eltrece obtuvo un pico de 6 puntos. La serie de Monzón llegó a tocar picos de 8,8 en una noche donde el calor alejó al público de la televisión

Rating: la competencia del mediodía y la tarde

Es un enero particular porque a diferencia de otros veranos, la competencia en la TV abierta porteña está intensa. Luego del final de los certámenes más importantes de la TV, hay dos segmentos que se volvieron atractivos en materia de rating: el mediodía y la segunda tarde.

Ya sin el rebote que podía darles MasterChef Celebrity o Cantando 2020, los programas del mediodía de Telefe y eltrece se centraron en lo más fuerte. LAM sumó a Ángela Leiva como angelita de la semana y en Telefe volvió Nancy Pazos.

Este jueves comenzó arriba LAM con picos de 5,9 con el intérprete de trap Dipy mientras que la cobertura de un caso delicitivo posicionó a Flor de equipo arriba de los 4 puntos. Pasado el mediodía, la tendencia fue similar con Dipy con 6,5 y Solita Silveyra en Telefe con 5,3.

En cuanto a la pantalla de Telefe a la tarde, Alas rotas lideró la franja con 9,5 mientras que Guerra de rosas llegó a los 9 puntos y Elif tocó los 8,9 en una tarde donde los 33 grados alejaron al público de la TV.

La salud y el amor de Nito Artaza como cartas para sumar audiencia

La historia de amor entre Cecilia Milone y Nito Artaza comenzó muchas veces. Se conocieron, se gustaron, se enamoraron, y se separaron, hasta que en 2017 se casaron y ahí sí: no se separaron más.

De visita en Los Mammones, Artaza explicó cómo siente hoy ese vínculo: "Me emociona que a la gente le pase una historia de amor, yo no me imagino sin Cecilia, me cambió la vida. Es como que todos los días se supera esto de estar en pareja. Soy un 'ceciliodependiente'".

Preocupado por el coronavirus, con un rociador que no dejó de usar a lo largo de toda la entrevista, el humorista reconoció que en medio de la pandemia de coronavirus puede sonreír gracias a su esposa: "Nos contenemos entre los dos. Con estos momentos graves que vive la humanidad, todos estamos psicológicamente afectados. Yo no soy el que sale siempre con un chiste, al contrario, ella es la que más sentido del humor tiene".

Milone profundizó en la cotidianeidad familiar y reveló, con sentido del humor, el problema que atraviesa su marido: "Quiero que sepan que yo grito mucho más desde que estoy casada con él porque es sordo. No es que grito de enojada".

Él continuó: "Es que los bafles me sacaron el oído. En serio, tengo un zumbido constante, un avión de un lado y un avión turbina del otro. Entonces hay veces que por ahí no escucho".

A pesar del tono jocoso con el que los protagonistas trataban el tema, Jey Mammon intentó poner un punto: "Son dos personas que se toman todo con humor, pero realmente Nito no nos vamos a cagar de risa de que no escuchás, lo digo en serio. Es un problema". Pero la actriz desdramatizó la situación y completó: "Yo siempre le digo que no soy la mujer que más lo amó, sino la primera que él escucha que le dice que lo ama".