Elon Musk está dispuesto a darte 100 millones de dólares si lo ayudás a resolver este problema global

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, propuso su última idea filantrópica a través de las redes sociales.

Se trata de un concurso que publicó en su cuenta de Twitter sobre iniciativas sobre captura de carbono, un proceso pensado para eliminar la gran cantidad de dióxido de carbono que emiten las actividades humanas a la atmósfera, gas responsable del efecto invernadero y el calentamiento global.

"Voy a donar 100 millones de dólares para un premio a la mejor tecnología de captura de carbono", anunció Musk, quien añadió en otro tuit que daría "detalles la próxima semana".

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021