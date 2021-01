¿Cómo le fue a Dady Brieva en su obra de teatro tras sus polémicas declaraciones políticas?

Hace unos días atacaron la marquesina de Súper Dady, el espectáculo que está realizando en la costa argentina. Por qué fue tendencia

Dady Brieva es una de las figuras del espectáculo que más siente la grieta, dado que su marcada ideología política lo llevó a fuertes enfrentamientos con la oposición. Por este motivo, según trascendió, el humorista habría recibido muy poco público en su obra en San Bernardo, con motivo del descontento que les da a muchos su forma de pensar y que habría llevado al público a "castigarlo" con la ausencia de las butacas.

Según trascendió, hace unos días atacaron la marquesina de Súper Dady, el espectáculo que está realizando en la costa argentina y un grupo de usuarios en Twitter lo hicieron tendencia, luego de asegurar que una de sus últimas funciones sólo habría reunido a 14 personas en el corte de boletos para acceder al show.

Declaraciones

Luego de trascender dicha información, el actor dialogó con Tiempo Argentino y fue categórico: "Es ridículo. Si vendo 14 tickets no se puede ni hacer la obra. Las estadísticas se pueden chequear en las planillas de Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales" y añadió con mayor detalle y desmentida a los rumores del supuesto fracaso de su espectáculo que le fue "muy bien y muy por encima del promedio" aunque aclaró: "Obviamente, en este contexto de pandemia todos laburamos con los aforos acotados".

Cabe recordar, en cuanto al terreno político se refiere, que en Twitter había circulado la frase que el humorista utilizó en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe). "Me han hecho besar la lona", respecto a cómo le afectaron los comentarios de quienes están del otro lado ideológicamente y no se bancan sus declaraciones.

"Me asusta y enoja cuando se meten con mis hijos. Me asusta cuando me meten drones y la nena me dice: 'Papá, están esos pájaros volando, no quiero dormir más'. Sí, lógico que me han hecho besar la lona", había confesado el artista en el programa conducido por Verónica Lozano.

Siempre polémico

El actor cómico y conductor de radio había quedado en el centro de la escena en octubre pasado cuando cargó contra los opositores y medios de comunicación que cuestionaron sus comentarios contra los manifestantes que asistieron al banderazo del 12-O.

En plena movilización, había dicho en su programa de El Destape Radio que tenía "ganas de agarrar un camión y jugar al bowling en la 9 de Julio".

Un día después, al iniciar su programa Volver Mejores, Brieva se refirió al escándalo que despertaron sus dichos, que incluyó la presentación de una denuncia penal por incitación a la violencia. "No se bancan un chiste. No se bancan una joda. Esta es una radio en la que siempre hemos jugado. Esto es un chiste", arrancó el conductor. "Ya tengo mis zapatos y tengo mis bolas", dijo, entre risas, en alusión al bowling.

Enseguida, a esa explicación opuso una acusación a los medios de comunicación que publicaron sus dichos y a los dirigentes políticos que los repudiaron: "A mí me ha pasado sesenta veces esto. Es un ejercicio sísmico. Tiran, tiran todos juntos, hacen denuncias penales. Nada que no sea más que la continuidad de lo que han hecho en estos cuatro años (en alusión al gobierno macrista que terminó hace 10 meses)".

El conductor dijo que solo hizo un chiste contra los manifestantes del 12O

La denuncia penal contra Brieva fue radicada por los dirigentes Darío Lopérfido, Yamil Santoro y Javier Romano, que pidieron a la Justicia investigar al humorista por incitación a la violencia, delito tipificado en artículo 212 del Código Penal y que prevé una pena de tres a seis años de prisión.

"Clarín quedó descolocado"

Brieva, activo militante del kirchnerismo, retrucó que las acusaciones en su contra fueron promovidas por Clarín, después de que ese medio fue denunciado en redes sociales por el gobierno de Alberto Fernández por haber publicado en una nota que la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner era uno de los puntos donde se convocaba a los manifestantes del 12-O.

"Clarín quedó descolocado cuando, con esta cosa omnipotente de decir lo que se les canta las pelotas, se les pasó lo que hicieron con Cristina de dar la dirección e incitar realmente la violencia, porque contra Cristina es realmente incitar a la violencia -teorizó-. Ellos no salieron en contra mío ahora, lo mandan al culata Infobae. Yo los conozco a los Orozco, son ocho los monos".

"Es la libre expresión de la que ellos hablan", insistió. Sus colaboradores en el programa le preguntaban, en tono jocoso: "¿Qué tenés ganas de hacer con Infobae?" Y tapaban con gritos la respuesta de Brieva. "Olvidate que hay una orden en las redacciones de Clarín, Infobae y La Nación para escuchar qué estamos diciendo. Yo ya vengo curtido".

El humorista apuntó contra los medios opositores por sus constantes ataques al Gobierno nacional

Volvió, entonces, a decir que lo del bowling había sido una broma. "Los pases los hacemos siempre en este tenor. Pero se ve que ayer han estado escuchando porque se mandaron una cagada con Cristina y entonces dijeron 'haceme ropa con Dady y ponelo al frente'. Nada que ya no haya pasado. ¡Está todo bien!"