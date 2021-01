Biden quiere un dólar con la imagen de una mujer, algo que no ocurre hace más de 100 años: de quién se trata

El proyecto de incluir la imagen de Harriet Tubman en los billetes de u$s20 debería haber visto la luz en 2020, pero los planes fueron retrasados por la administración Trump.

Con la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el proyecto volvió al ruedo y, según la Casa Blanca, están explorando la manera de "acelerar" el proceso.

De concretarse, Tubman sería la primera persona afroestadounidense en aparecer en un billete de dólar y la primera mujer en más de 100 años.

En 2016, cuando Barack Obama era presidente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que Tubman sustituiría en los billetes de u$s20 al séptimo presidente del país, Andrew Jackson, responsable de firmar e implementar la ley que forzó a las tribus indígenas a abandonar sus tierras.

Nació en 1822 en una plantación de esclavos en Maryland, estado fronterizo entre lo que tradicionalmente se considera el norte y el sur de Estados Unidos.

A los 27 años logró escapar a Pensilvania, uno de los "estados libres" del norte del país. Sin embargo, regresó en varias ocasiones a su lugar de nacimiento para rescatar a sus familiares y a otros esclavos.

Así, fue convirtiéndose en una líder abolicionista antes de la Guerra Civil en Estados Unidos., que terminó en 1865 con el fin de la esclavitud en todo el territorio nacional, segpun BBC News Mundo.

"Vi mis manos para asegurarme de que era la misma persona; ahora era libre. Todo era glorioso. Sentí que estaba en el cielo", fue una de las frases por las que es recordada en la historia.

A Tubman se le reconoce especialmente por haber impulsado una red de rutas de escape clandestinas desde el sur a los "estados libres" del norte durante el siglo XIX.

Como consecuencia de las golpizas brutales a las que fue sometida en su infancia, le practicaron una cirugía cerebral para aliviar los dolores de cabeza que experimentaba con regularidad. Tubman murió a los 91 años en la ciudad de Auburn, en Nueva York.

Con el objetivo de dejar atrás la polémica etapa de Trump en el poder, Biden mantuvo parte del decorado del despacho oval pero eliminó un elemento particular que había pasado desapercibido durante todos estos años. Donald Trump tenía en su escritorio -el mítico Resolute, utilizado por los presidentes de Estados Unidos desde 1880 y en el que se tomaron miles de decisiones que tuvieron repercusiones a nivel mundial -, un botón de emergencia por donde el actual ex presidente llamaba a su mayordomo para pedirle que le sirviera Coca-Cola.

Fue una periodista del New York Times quien se dio cuenta del extraño botón rojo en el escritorio del mandatario, y quien hizo correr la voz sobre semejante hallazgo. Pero el detalle podría haber pasado desapercibido si no era por el ojo afilado de otro periodista, Tom Newton Duun, que llamó la atención sobre el dispositivo a través de Twitter en una publicación que ya es viral.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021